ตรวจหวยลาว งวด 3/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 20:33 น.
ตรวจหวยลาว งวด 3/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 3/11/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันอังคาร พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันจันทร์ย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 3 พ.ย. 69 (3/11/69)

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ผลหวยลาววันนี้ 3 พ.ย. 69 (3/11/69)

  • เลข 6 ตัว: 145713
  • เลข 5 ตัว: 45713
  • เลข 4 ตัว: 5713
  • เลข 3 ตัว: 713
  • เลข 2 ตัว: 13
  • เลข 1 ตัว: 3

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันอังคาร ย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
27/10/69 3372 372 72 2
20/10/69 7767 767 67 7
13/10/69 7658 658 58 8
6/10/69 1878 878 78 8
29/9/69 6616 616 16 6
22/9/69 7507 507 07 7
15/9/69 8249 249 49 9
8/9/69 3743 743 43 3
1/9/69 8475 475 75 5
25/8/69 6600 600 00 0
18/8/69 8222 222 22 2
11/8/69 9670 670 70 0
4/8/69 7886 886 86 6
28/7/69 0480 480 80 0
21/7/69 6592 592 92 2
14/7/69 1546 546 46 6
7/7/69 9659 659 59 9
30/6/69 8383 383 83 3
23/6/69 5721 721 21 1
16/6/69 5883 883 83 3
9/6/69 5245 245 45 5
2/6/69 3211 211 11 1
26/5/69 2679 679 79 9
19/5/69 0470 470 70 0
12/5/69 4931 931 31 1
5/5/69 7032 032 32 2

ส่องหวยลาวประจำวันอังคาร และเลขตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันอังคารย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง

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  • เลขเด่นประจำงวด: 2 – 6
  • เลขรองน่าลุ้น: 8 – 7

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 26 – 62 – 27 – 82 – 67
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 627 – 286 – 762 – 827

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: เสือ (06), ม้า (52)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: เต่า (27), กบ (24)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 06 – 52 – 27 – 24
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 652 – 206 – 427 – 724

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 20:33 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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