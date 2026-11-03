ตรวจหวยลาว งวด 3/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 3/11/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันอังคาร พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันจันทร์ย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 3 พ.ย. 69 (3/11/69)
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ผลหวยลาววันนี้ 3 พ.ย. 69 (3/11/69)
- เลข 6 ตัว: 145713
- เลข 5 ตัว: 45713
- เลข 4 ตัว: 5713
- เลข 3 ตัว: 713
- เลข 2 ตัว: 13
- เลข 1 ตัว: 3
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันอังคาร ย้อนหลัง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|27/10/69
|3372
|372
|72
|2
|20/10/69
|7767
|767
|67
|7
|13/10/69
|7658
|658
|58
|8
|6/10/69
|1878
|878
|78
|8
|29/9/69
|6616
|616
|16
|6
|22/9/69
|7507
|507
|07
|7
|15/9/69
|8249
|249
|49
|9
|8/9/69
|3743
|743
|43
|3
|1/9/69
|8475
|475
|75
|5
|25/8/69
|6600
|600
|00
|0
|18/8/69
|8222
|222
|22
|2
|11/8/69
|9670
|670
|70
|0
|4/8/69
|7886
|886
|86
|6
|28/7/69
|0480
|480
|80
|0
|21/7/69
|6592
|592
|92
|2
|14/7/69
|1546
|546
|46
|6
|7/7/69
|9659
|659
|59
|9
|30/6/69
|8383
|383
|83
|3
|23/6/69
|5721
|721
|21
|1
|16/6/69
|5883
|883
|83
|3
|9/6/69
|5245
|245
|45
|5
|2/6/69
|3211
|211
|11
|1
|26/5/69
|2679
|679
|79
|9
|19/5/69
|0470
|470
|70
|0
|12/5/69
|4931
|931
|31
|1
|5/5/69
|7032
|032
|32
|2
ส่องหวยลาวประจำวันอังคาร และเลขตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันอังคารย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง
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- เลขเด่นประจำงวด: 2 – 6
- เลขรองน่าลุ้น: 8 – 7
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 26 – 62 – 27 – 82 – 67
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 627 – 286 – 762 – 827
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: เสือ (06), ม้า (52)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: เต่า (27), กบ (24)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 06 – 52 – 27 – 24
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 652 – 206 – 427 – 724
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