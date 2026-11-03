งามไส้! สื่อเกาหลีตีข่าว โค้ช “พัค ฮังซอ” เดือด ถูกตะโกนเหยียด “กิมจิแมน” หลังเกมไทยลีก 2

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 17:18 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 17:18 น.
พัค ฮังซอ กุนซือพลังกาญจน์ เอฟซี ทำสัญญาณให้เงียบและโต้กลับผู้ชมริมสนาม หลังเกมไทยลีก 2 กับพัทยา ยูไนเต็ด
พัค ฮังซอ กุนซือพลังกาญจน์ เอฟซี ทำสัญญาณให้เงียบและโต้กลับผู้ชมริมสนาม หลังเกมไทยลีก 2 กับพัทยา ยูไนเต็ด

เกมจบ แต่อารมณ์ริมสนามยังไม่จบ เมื่อ พัค ฮังซอ กุนซือชาวเกาหลีใต้ของ พลังกาญจน์ เอฟซี ปะทะคารมกับผู้ชมบนอัฒจันทร์ หลังถูกตะโกนถ้อยคำหยาบคายพาดพิงถึงความเป็นคนเกาหลี จนเจ้าหน้าที่และนักเตะต้องเข้ามาห้าม ก่อนเหตุการณ์จะถูกนำเสนอผ่านสื่อเกาหลีหลายสำนัก

เหตุเกิดหลังการแข่งขัน ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2026/27 นัดที่ 9 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี ซึ่งพัทยา ยูไนเต็ด เปิดบ้านเสมอพลังกาญจน์ เอฟซี 2-2

ขณะพัค ฮังซอกำลังเดินกลับห้องแต่งตัว ผู้ชมชายรายหนึ่งซึ่งถูกระบุว่าอาจเป็นกองเชียร์เจ้าถิ่น ตะโกนคำว่า “กิมจิแมน” ซ้ำหลายครั้งพร้อมคำหยาบ กุนซือชาวเกาหลีใต้จึงหันกลับไปใช้นิ้วแตะริมฝีปาก ส่งสัญญาณให้เงียบ

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เมื่อการตะโกนยังไม่หยุด พัค ฮังซอแสดงท่าทีไม่พอใจ ทำท่าคล้ายชกหมัดและส่งสัญญาณให้ผู้ชมลงมาจากอัฒจันทร์ ทีมงานและนักเตะจึงเข้ามาช่วยกันพาเขาออกจากบริเวณดังกล่าว โดยไม่มีการปะทะร่างกายเกิดขึ้น

ประเด็นนี้ถูกนำเสนอโดยสื่อเกาหลี ทั้งยอนฮับ เคบีเอส และเอสบีเอส โดยให้ความสำคัญกับการนำคำเกี่ยวกับอาหารเกาหลีมาใช้ร่วมกับคำหยาบเพื่อดูหมิ่นชาติกำเนิดของโค้ช มากกว่าการเป็นเสียงโห่หรือการยั่วยุเกี่ยวกับผลการแข่งขันทั่วไป

“บาจโจ้” เผยถูกเหยียดด้วย ยืนยันภูมิใจในสีผิว

ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้มีเพียงกุนซือของทีม โดย จอห์น บาจโจ้ นักเตะชาวมาดากัสการ์ของพลังกาญจน์ เปิดเผยผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ว่า ถูกผู้ชมชายชาวต่างชาติใช้คำหยาบและเรียกตนว่า “ลิง”

บาจโจ้ระบุว่า ตลอดเวลาที่เล่นฟุตบอลในประเทศไทยราว 10 ปี ได้รับการให้เกียรติจากผู้คน พร้อมยืนยันว่าเขาต้องการเพียงเล่นฟุตบอล และภูมิใจในสีผิวของตัวเอง

หลังเกิดเหตุ พลังกาญจน์ เอฟซี ออกแถลงการณ์รณรงค์ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ สีผิว และความแตกต่างทุกรูปแบบ โดยระบุว่าฟุตบอลเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลก และทุกคนควรได้รับความเคารพอย่างเท่าเทียมกัน

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สมาคมสั่งเก็บข้อมูล พัทยาแถลงเสียใจ

วันที่ 2 พฤศจิกายน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ออกแถลงการณ์ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติทั้งในสนาม รอบสนาม และบนสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมเปิดเผยว่า นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ กำชับฝ่ายจัดการแข่งขันให้รวบรวมข้อมูลและนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนทันที

ต่อมา วันที่ 3 พฤศจิกายน พัทยา ยูไนเต็ด ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจและห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมประณามการเหยียดเชื้อชาติ สีผิว และการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

สโมสรระบุว่ากำลังประสานฝ่ายจัดการแข่งขันและเจ้าหน้าที่สนาม เพื่อตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบด้าน หากพบผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามระเบียบและมาตรการที่เหมาะสม พร้อมร่วมส่งเสริมการเชียร์ที่ปลอดภัยและให้เกียรติกัน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 17:18 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 17:18 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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