ช็อกสาเหตุ “เมตตา รุ่งรัตน์” เสียชีวิต ภายในบ้านพัก อายุ 84 ปี
สิ้น นักแสดงอาวุโส “เมตตา รุ่งรัตน์” เสียชีวิตภายในบ้านพัก คาดสาเหตุจบชีวิต เครียดอาการป่วย สิริอายุ 84 ปี
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิร่วมกตัญญู รายงานข่าวการเสียชีวิตของ นักแสดงรุ่นใหญ่ เมตตา รุ่งเรือง หลังเจ้าหน้าที่พบร่างเสียชีวิตภายในบ้านพัก ในซอยฉลองกรุง 4 มีนบุรี กรุงเทพฯ สาเหตุจากการตัดสินใจยิงตัวเอง
เมตตา รุ่งรัตน์ เกิดวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2485 เริ่มฉายแววศิลปินตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนฝึกนาฏศิลป์ไทย ที่โรงเรียนเฉลิมศาสตรศึกษา จนกระทั่ง จำนง รังสิกุล แห่งไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม ซึ่งมักสืบเสาะเยาวชนที่มีความสามารถตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีวิชานาฏศิลป์เพื่อแสดงละครรำออกอากาศสดเดือนละครั้ง รุ่นเดียวกับ สุดา ชื่นบาน
ชาลี อินทรวิจิตร และ ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ได้ชักนำเข้าสู่วงการภาพยนตร์ โดยแสดงหนังเรื่องแรกคือ เด็ดดอกฟ้า ในปี 2504 รับบทนางรอง และได้พลิกมาบทบาทมาเล่นบทนางร้ายเรื่องแรก โดยประชันบทกับ อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ชนะ ศรีอุบล ใน จอมใจเวียงฟ้า ในปี 2505
และได้เล่นบทนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกอย่าง วัยรุ่นวัยคะนอง (2505) ทำให้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดารานำหญิง และได้แสดงนำคู่กับ สมบัติ เมทะนี เรื่อง น้ำตาลไม่หวาน (2507), สามมงกุฎ (2508) ก่อนเริ่มเปลี่ยนมารับบทหลากหลายมากขึ้น
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อ้างอิงจาก : มูลนิธิร่วมกตัญญู