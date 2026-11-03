สิ้น ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เสียชีวิตสงบ สิริอายุ 91 ปี
ศิษย์อาลัย “ลาวัณย์ อุปอินทร์” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เสียชีวิตลงอย่างสงบ สิริอายุ 91 ปี สิ้นจิตรกรหญิงและปรมานจารย์คนสำคัญของวงการศิลปะ
เกิดเรื่องเศร้าขึ้นกับคนในวงการศิลปะของประเทศไทย เมื่อมีรายงานข่าวการสูญเสียจากเพจเฟซบุ๊ก House of Upa-In ระบุว่า “กราบเรียน ศิษย์เก่า มิตรสหาย และผู้ติดตามอาจารย์ทุกท่าน
ทางครอบครัวและทีมงานเพจมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2559 ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วอย่างสงบ ในวัย 91 ปี ณ บ้านอุปอินทร์ เมื่อเช้าวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา
อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2478 ณ กรุงเทพมหานคร ท่านได้ทุ่มเทชีวิตและจิตวิญญาณให้แก่วงการศิลปะและการศึกษาไทยมาอย่างยาวนาน โดยสำเร็จการศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (สาขาจิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2503
ตลอดช่วงชีวิตการทำงาน อาจารย์ได้ทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ บรรจุเป็นอาจารย์สอนวิชากายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) และวิชาวาดเขียน (Drawing) ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนจะร่วมก่อตั้งภาควิชาประยุกตศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2517
นอกเหนือจากบทบาทอาจารย์ ผู้สอน อาจารย์ลาวัณย์ยังเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนศิลปินไทย โดยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2517) และก่อตั้งชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือสมาคมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย) ในปี พ.ศ. 2522
ด้วยคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการศิลปะและสังคม อาจารย์ได้รับการเชิดชูเกียรติในหลายโอกาส อาทิ:
พ.ศ. 2537: รับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปะ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2550: ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประยุกตศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2559: ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
สำหรับกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพ ทางครอบครัวจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างเป็นทางการผ่านทางเพจนี้อีกครั้งเมื่อมีความคืบหน้า
ขอกราบขอบพระคุณทุกความรัก ความเคารพ และกำลังใจที่มอบให้อาจารย์เสมอมา”
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อ้างอิงจาก : FB House of Upa-In