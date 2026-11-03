พิธีกรดัง แจ้งข่าวร้ายทั้งน้ำตา โปรดิวเซอร์คู่บุญ เสียชีวิตกะทันหัน
วงการบันเทิงและโทรทัศน์สหรัฐอเมริกาเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่ แมทธิว ไรท์ (Matthew Wright) อดีตผู้อำนวยการผลิต (Executive Producer) ของรายการทอล์กโชว์ชื่อดัง The Ellen DeGeneres Show เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันในวัย 52 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ครอบครัวระบุว่าเป็นการจากไปจากโศกนาฏกรรมที่เกินกว่าจะเข้าใจ ขณะที่เจ้าตัวกำลังทำงานจากระยะไกลอยู่ในนครลอสแอนเจลิส
ทางครอบครัวได้เปิดระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม GoFundMe เพื่อนำร่างของเขากลับไปยังบ้านเกิดที่นิวยอร์กและจัดพิธีศพ เนื่องจากไรท์และสามีต่างเพิ่งตกงานพร้อมกันในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา ทำให้ครอบครัวต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายกะทันหัน
ล่าสุด ยอดบริจาคสามารถทะลุเป้าหมาย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐได้อย่างรวดเร็วจากธารน้ำใจของผู้คนที่เคยร่วมงาน
เอลเลน ดีเจนเนอเรส พิธีกรชื่อดัง ได้โพสต์คลิปวิดีโอเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว กล่าวถึงอดีตเพื่อนร่วมงานที่ร่วมสร้างรายการด้วยกันมาตั้งแต่ปี 2006 จนถึงตอนอวสานในปี 2022 ว่า ไรท์เป็นคนเก่ง เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ขัน ความเฉลียวฉลาด และความเมตตา
เขายังเปรียบเสมือนกาวใจที่คอยเชื่อมโยงทุกคนในรายการเข้าด้วยกัน ข่าวการจากไปอย่างกะทันหันสร้างความตกใจอย่างยิ่ง พร้อมรำลึกถึงมิตรภาพอันแนบแน่นระหว่างไรท์กับ สตีเฟน ทวิช บอส (Stephen “tWitch” Boss) ดีเจประจำรายการผู้ล่วงลับ โดยจินตนาการว่าทั้งสองคงได้กลับไปพบกัน เต้นรำและหัวเราะด้วยกันอีกครั้งบนฟ้า
ด้านคนดังในวงการโทรทัศน์ต่างออกมาร่วมแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง เจนนิเฟอร์ ฮัดสัน โพสต์ข้อความสุดเศร้า เล่าว่าไรท์เป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์คนสำคัญที่ช่วยปลุกปั้นรายการ The Jennifer Hudson Show เขาเพิ่งเดินทางกลับมาเยี่ยมกองถ่ายเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อร่วมเทปพิเศษวันฮาโลวีน ก่อนจะทราบข่าวร้ายในวันถัดมา
ขณะที่ แอนดี้ ลาสเนอร์ อดีตโปรดิวเซอร์คู่หูจากรายการเอลเลน ได้เผยแพร่ภาพถ่ายคู่กับไรท์ก่อนเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมง พร้อมยกย่องหัวใจที่ทุ่มเทดูแลแม่และมอบความรักให้แก่เพื่อนฝูงเสมอมา ท่ามกลางความเสียใจของ จัสติน ผู้เป็นสามี และคนสนิททั่ววงการ
ทั้งนี้ ครอบครัวยังไม่ได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต
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