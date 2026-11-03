พิธีกรดัง แจ้งข่าวร้ายทั้งน้ำตา โปรดิวเซอร์คู่บุญ เสียชีวิตกะทันหัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 20:35 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 20:36 น.
แมทธิว ไรท์ อดีตเอ็กเซกคิวทีฟโปรดิวเซอร์ The Ellen DeGeneres Show ประกบกับ เอลเลน ดีเจนเนอเรส ขณะโพสต์คลิปอาลัย
แมทธิว ไรท์ อดีตเอ็กเซกคิวทีฟโปรดิวเซอร์ The Ellen DeGeneres Show ประกบกับ เอลเลน ดีเจนเนอเรส ขณะโพสต์คลิปอาลัย

วงการบันเทิงและโทรทัศน์สหรัฐอเมริกาเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่ แมทธิว ไรท์ (Matthew Wright) อดีตผู้อำนวยการผลิต (Executive Producer) ของรายการทอล์กโชว์ชื่อดัง The Ellen DeGeneres Show เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันในวัย 52 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ครอบครัวระบุว่าเป็นการจากไปจากโศกนาฏกรรมที่เกินกว่าจะเข้าใจ ขณะที่เจ้าตัวกำลังทำงานจากระยะไกลอยู่ในนครลอสแอนเจลิส

ทางครอบครัวได้เปิดระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม GoFundMe เพื่อนำร่างของเขากลับไปยังบ้านเกิดที่นิวยอร์กและจัดพิธีศพ เนื่องจากไรท์และสามีต่างเพิ่งตกงานพร้อมกันในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา ทำให้ครอบครัวต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายกะทันหัน

โฆษณา

ล่าสุด ยอดบริจาคสามารถทะลุเป้าหมาย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐได้อย่างรวดเร็วจากธารน้ำใจของผู้คนที่เคยร่วมงาน

เอลเลน ดีเจนเนอเรส พิธีกรชื่อดัง ได้โพสต์คลิปวิดีโอเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว กล่าวถึงอดีตเพื่อนร่วมงานที่ร่วมสร้างรายการด้วยกันมาตั้งแต่ปี 2006 จนถึงตอนอวสานในปี 2022 ว่า ไรท์เป็นคนเก่ง เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ขัน ความเฉลียวฉลาด และความเมตตา

เขายังเปรียบเสมือนกาวใจที่คอยเชื่อมโยงทุกคนในรายการเข้าด้วยกัน ข่าวการจากไปอย่างกะทันหันสร้างความตกใจอย่างยิ่ง พร้อมรำลึกถึงมิตรภาพอันแนบแน่นระหว่างไรท์กับ สตีเฟน ทวิช บอส (Stephen “tWitch” Boss) ดีเจประจำรายการผู้ล่วงลับ โดยจินตนาการว่าทั้งสองคงได้กลับไปพบกัน เต้นรำและหัวเราะด้วยกันอีกครั้งบนฟ้า

โฆษณา

ด้านคนดังในวงการโทรทัศน์ต่างออกมาร่วมแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง เจนนิเฟอร์ ฮัดสัน โพสต์ข้อความสุดเศร้า เล่าว่าไรท์เป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์คนสำคัญที่ช่วยปลุกปั้นรายการ The Jennifer Hudson Show เขาเพิ่งเดินทางกลับมาเยี่ยมกองถ่ายเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อร่วมเทปพิเศษวันฮาโลวีน ก่อนจะทราบข่าวร้ายในวันถัดมา

ขณะที่ แอนดี้ ลาสเนอร์ อดีตโปรดิวเซอร์คู่หูจากรายการเอลเลน ได้เผยแพร่ภาพถ่ายคู่กับไรท์ก่อนเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมง พร้อมยกย่องหัวใจที่ทุ่มเทดูแลแม่และมอบความรักให้แก่เพื่อนฝูงเสมอมา ท่ามกลางความเสียใจของ จัสติน ผู้เป็นสามี และคนสนิททั่ววงการ

ทั้งนี้ ครอบครัวยังไม่ได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต

โฆษณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 20:35 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 20:36 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวต่างชาติ ดับสลดคาสระน้ำ โรงแรมหรูอินเดีย 2 ศพ เจ็บอีก 2 ราย คาดไฟฟ้ารั่ว

ชาวต่างชาติ ดับสลดคาสระน้ำ โรงแรมหรูอินเดีย 2 ศพ เจ็บอีก 2 ราย คาดไฟฟ้ารั่ว

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
ตรวจหวยลาว งวด 3/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 3/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
อาลัย &#8220;เฆซุส เด มิเกล&#8221; กองหน้าวัย 30 เสียชีวิต หลังปะทะผู้รักษาประตู จนหัวใจหยุดเต้น

อาลัย “เฆซุส เด มิเกล” กองหน้าวัย 30 เสียชีวิต หลังปะทะผู้รักษาประตู จนหัวใจหยุดเต้น

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
พัค ฮังซอ กุนซือพลังกาญจน์ เอฟซี ทำสัญญาณให้เงียบและโต้กลับผู้ชมริมสนาม หลังเกมไทยลีก 2 กับพัทยา ยูไนเต็ด

งามไส้! สื่อเกาหลีตีข่าว โค้ช “พัค ฮังซอ” เดือด ถูกตะโกนเหยียด “กิมจิแมน” หลังเกมไทยลีก 2

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว งวด 3/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 3/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &#8220;เฆซุส เด มิเกล&#8221; กองหน้าวัย 30 เสียชีวิต หลังปะทะผู้รักษาประตู จนหัวใจหยุดเต้น ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “เฆซุส เด มิเกล” กองหน้าวัย 30 เสียชีวิต หลังปะทะผู้รักษาประตู จนหัวใจหยุดเต้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 70 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก บันเทิง

อึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 71 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนอาลัย &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; ประวัติ นางเอกตุ๊กตาทอง ฉายา &quot;ไข่มุกดำแห่งเอเชีย&quot; ข่าวดารา

อาลัย “เมตตา รุ่งรัตน์” ประวัติ นางเอกตุ๊กตาทอง ฉายา “ไข่มุกดำแห่งเอเชีย”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น นักแสดงอาวุโส &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; เสียชีวิตภายในบ้านพัก สิริอายุ 84 ปี บันเทิง

ช็อกสาเหตุ “เมตตา รุ่งรัตน์” เสียชีวิต ภายในบ้านพัก อายุ 84 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัค ฮังซอ กุนซือพลังกาญจน์ เอฟซี ทำสัญญาณให้เงียบและโต้กลับผู้ชมริมสนาม หลังเกมไทยลีก 2 กับพัทยา ยูไนเต็ด ฟุตบอลไทย

งามไส้! สื่อเกาหลีตีข่าว โค้ช “พัค ฮังซอ” เดือด ถูกตะโกนเหยียด “กิมจิแมน” หลังเกมไทยลีก 2

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เสียชีวิตสงบ สิริอายุ 91 ปี บันเทิง

สิ้น ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เสียชีวิตสงบ สิริอายุ 91 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; เอาจริง! แจ้งความเอาผิด &quot;ก๊อต-ช่างเอ๋&quot; ข้อหาฉ้อโกง 50 ล้าน ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” เอาจริง! แจ้งความเอาผิด “ก๊อต-ช่างเอ๋” ข้อหาฉ้อโกง 50 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ซัด พระปีนเสา ไลฟ์ด่าไปทั่ว ฉะสำนักพุทธฯ ไม่จัดการ อ.จตุรงค์ ร่วมวงคอมเมนต์ ข่าว

แพรรี่ ซัด พระปีนเสา ไลฟ์ด่าไปทั่ว ฉะสำนักพุทธฯ ไม่จัดการ อ.จตุรงค์ ร่วมวงคอมเมนต์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขเด็ด ครม.สัญจร อุดรธานี รับหวยงวด 16/11/69 Line News

ส่องเลขเด็ด ครม.สัญจร อุดรธานี รับหวยงวด 16/11/69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.วีระพันธ์ โอด สปสช. ชะลอโอนเงิน รพ.พุทธชินราช 45 ล้าน หวั่นกระทบคนไข้ ข่าว

สว.วีระพันธ์ โอด สปสช. ชะลอโอนเงิน รพ.พุทธชินราช 45 ล้าน หวั่นกระทบคนไข้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ-หนุ่ม กรรชัย ดอดพบกองปราบ แจงปมบริจาคเงินให้ มูลนิธิองค์กรทำดี ข่าว

พุทธ อภิวรรณ-หนุ่ม กรรชัย ดอดพบกองปราบ แจงปมบริจาคเงินให้ มูลนิธิองค์กรทำดี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ขยายเพดานอายุ ผู้ประกันตน ม.33 เป็น 65 ปี เศรษฐกิจ

เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ขยายเพดานอายุ ผู้ประกันตน ม.33 เป็น 65 ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอดัม โรบินสัน และ เฮเลน ชาร์ป ประกบกับภาพเครื่องบินเจ็ต Learjet 60 ขณะดิ่งลงก่อนตกที่เมืองกรีนเอเคอร์ส รัฐฟลอริดา ข่าวต่างประเทศ

เปิดชื่อ 9 ศพ เครื่องบินเจ็ตตก ซีอีโอบริษัท ดับยกครัว พร้อมลูกเล็กสองคน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำชนกัน สนั่นเบสแคมป์เอเวอเรสต์ นักท่องเที่ยวดับ บาดเจ็บ 3 ราย ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำชนกัน สนั่นเบสแคมป์เอเวอเรสต์ นักท่องเที่ยวดับ บาดเจ็บ 3 ราย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนใกล้ชิด แบมบี้ เดอะสตาร์ แจง 4 ปม มือที่สาม ท้าเปิดวงจรปิด-ประวัติการโทร บันเทิง

คนใกล้ชิด แบมบี้ เดอะสตาร์ แจง 4 ปม มือที่สาม ท้าเปิดวงจรปิด-ประวัติการโทร

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกินอาลัย เฮียเว้ง เจ้าของร้านข้าวต้ม 100 ปี &quot;ติกฮะ&quot; สะพานเหล็ก สิ้นใจอย่างสงบ ข่าว

นักกินอาลัย เฮียเว้ง เจ้าของร้านข้าวต้ม 100 ปี “ติกฮะ” สะพานเหล็ก สิ้นใจอย่างสงบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; สะดุ้ง! ทนายเดชา ฝันอีกแง้มอินฟลูฯ ชายคนดัง จะโดนใน 2 อาทิตย์ ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” สะดุ้ง! ทนายเดชา ฝันอีกแง้มอินฟลูฯ ชายคนดัง จะโดนใน 2 อาทิตย์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอห์น ลีสัน เจ้าของเสียงพากย์ K9 ในซีรีส์ดัง Doctor Who เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 83 ปี ลูกชายโพสต์ข้อความไว้อาลัย บันเทิง

เจ้าของเสียงพากย์ K9 ในซีรีส์ดัง Doctor Who เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 83 ปี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; จ่อโดน 3 ข้อหาหนัก โยงเงินบริจาคมูลนิธิ &quot;ก๊อต อธิป&quot; ก็ไม่รอด ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” จ่อโดน 3 ข้อหาหนัก โยงเงินบริจาคมูลนิธิ “ก๊อต อธิป” ก็ไม่รอด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิษย์น้อมอาลัย พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล มรณภาพ สิ้นเจ้าอาวาสวัดลาดชะโด จ.อยุธยา ข่าว

ศิษย์น้อมอาลัย พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล มรณภาพ สิ้นเจ้าอาวาสวัดลาดชะโด อยุธยา

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือเด็กทารกวางอยู่บนฝ่ามือผู้ใหญ่ ภาพประกอบข่าวเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เศรษฐกิจ

เงินอุดหนุนบุตร พฤศจิกายน 2569 เข้าวันไหน เช็กสิทธิรับ 600 บาทที่นี่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพคู่ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (ซ้าย) และ ทอม เครือโสภณ (ขวา) จากคลิปวิดีโอ บันเทิง

ทอม เครือโสภณ วอนให้ประกันตัว บุ๋ม ปนัดดา หากถูกออกหมายจับ ควรได้สู้คดีนอกคุก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพหายาก คิงชาร์ลส์ ทรงเปียกฝน ไร้คนกางร่มถวาย กลางสนามพิธีเปิด ข่าวต่างประเทศ

ภาพหายาก คิงชาร์ลส์ ทรงเปียกฝน ไร้คนกางร่มถวาย กลางสนามพิธีเปิด

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
กราบหัวใจ ครูเกษียณ ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ บริจาคเงินเก็บ 1 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลสิงห์บุรี ข่าว

กราบหัวใจ “ครูมาลี” ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ บริจาคเงินเก็บ 1 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลสิงห์บุรี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 71 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก