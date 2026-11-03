อาลัย “เฆซุส เด มิเกล” กองหน้าวัย 30 เสียชีวิต หลังปะทะผู้รักษาประตู จนหัวใจหยุดเต้น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 18:51 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 18:51 น.
อาลัย “เฆซุส เด มิเกล” กองหน้าวัย 30 เสียชีวิต หลังปะทะผู้รักษาประตู จนหัวใจหยุดเต้น

วงการฟุตบอลสเปนอยู่ในความโศกเศร้า หลังสโมสรเซเด เตเนริเฟ่ ทีมในศึกเซกุนด้า ดิวิชั่น หรือลีกระดับ 2 ของสเปน ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า เฆซุส เด มิเกล อลาเมดา กองหน้าวัย 30 ปี เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 08.00 น. ของวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนูเอสตรา เซญอรา เด กันเดลาเรีย

เหตุเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมของวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน ที่สนามเอลิโอโดโร โรดริเกซ โลเปซ ซึ่งเตเนริเฟ่เปิดบ้านพบกับเอฟซี อันดอร์รา โดยเด มิเกล พยายามวิ่งไล่บอลที่เปิดทะลุหลังแนวรับ ขณะที่ เฆซุส โอโวโน ผู้รักษาประตูทีมเยือน วิ่งออกมาจากกรอบประตูเพื่อสกัดบอล ก่อนทั้งคู่ปะทะกันอย่างรุนแรงจนกองหน้าเตเนริเฟ่นอนนิ่งอยู่กับพื้นสนาม ท่ามกลางความตื่นตระหนกของเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่ง โดยผู้ตัดสินไล่โอโวโนออกจากสนาม และสั่งยุติการแข่งขันในขณะที่สกอร์เสมอกันอยู่ 2-2 เพื่อให้ทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือ

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ความรุนแรงของอาการทำให้ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยระหว่างการลำเลียง เด มิเกล เกิดภาวะหัวใจและระบบหายใจหยุดทำงาน แต่ทีมแพทย์สามารถกู้ชีพจรกลับมาได้ด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพ จากนั้นสโมสรแจ้งว่าเขาเข้ารับการรักษาในห้องไอซียู โดยอาการคงที่แต่ยังอยู่ในขั้นรุนแรง

อย่างไรก็ตาม อาการทรุดลงในช่วงกลางดึก โดยก่อนเวลาตี 5 ของวันอังคารเล็กน้อย สโมสรแจ้งว่าสถานการณ์ทางระบบประสาทของนักเตะแย่ลง โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนที่อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาจะมีการยืนยันการเสียชีวิต

แถลงการณ์ของเตเนริเฟ่ระบุด้วยความเจ็บปวดว่า “หัวใจแตกสลาย จุกอยู่ในลำคอ และไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือเรื่องจริง” พร้อมส่งกำลังใจถึงครอบครัว เพื่อน และคนใกล้ชิดของนักเตะ

สำหรับเส้นทางของ เด มิเกล เขาเกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2539 ที่กรุงมาดริด เป็นที่รู้จักในชื่อเล่นว่า “เดมี” และใช้ชีวิตนักเตะส่วนใหญ่อยู่ในลีกระดับรองของสเปน ผ่านทีมอย่างฟูเอนลาบราดา นาบัลการ์เนโร อูนิโอนิสตัส เด ซาลามังกา และกัสเตยอน ก่อนย้ายมาร่วมทีมเตเนริเฟ่ในปี 2568

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ผลงานที่โดดเด่นของเขาคือการยิง 12 ประตูให้อูนิโอนิสตัสในฤดูกาล 2021/22 และการค้าแข้งกับกัสเตยอน 3 ฤดูกาล ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทีมเลื่อนชั้นสู่เซกุนด้า ดิวิชั่น โดยทำได้ 25 ประตูในสีเสื้อดังกล่าว

นอกเหนือจากบทบาทในสนาม เด มิเกล ยังเป็นกรรมการบริหารของสมาคมนักฟุตบอลสเปน หรือ AFE ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องสิทธิของนักฟุตบอล โดยสมาคมออกแถลงการณ์แสดงความอาลัยและระลึกถึงความทุ่มเทของเขาที่มีต่อวงการ พร้อมส่งความเสียใจถึงครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมทีม

ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีท่าทีจากฝ่ายจัดการแข่งขันเรื่องนัดที่ค้างอยู่

ข้อมูลจาก El Plural และ El Español

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 18:51 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 18:51 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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