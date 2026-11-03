อาลัย “เฆซุส เด มิเกล” กองหน้าวัย 30 เสียชีวิต หลังปะทะผู้รักษาประตู จนหัวใจหยุดเต้น
วงการฟุตบอลสเปนอยู่ในความโศกเศร้า หลังสโมสรเซเด เตเนริเฟ่ ทีมในศึกเซกุนด้า ดิวิชั่น หรือลีกระดับ 2 ของสเปน ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า เฆซุส เด มิเกล อลาเมดา กองหน้าวัย 30 ปี เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 08.00 น. ของวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนูเอสตรา เซญอรา เด กันเดลาเรีย
เหตุเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมของวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน ที่สนามเอลิโอโดโร โรดริเกซ โลเปซ ซึ่งเตเนริเฟ่เปิดบ้านพบกับเอฟซี อันดอร์รา โดยเด มิเกล พยายามวิ่งไล่บอลที่เปิดทะลุหลังแนวรับ ขณะที่ เฆซุส โอโวโน ผู้รักษาประตูทีมเยือน วิ่งออกมาจากกรอบประตูเพื่อสกัดบอล ก่อนทั้งคู่ปะทะกันอย่างรุนแรงจนกองหน้าเตเนริเฟ่นอนนิ่งอยู่กับพื้นสนาม ท่ามกลางความตื่นตระหนกของเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่ง โดยผู้ตัดสินไล่โอโวโนออกจากสนาม และสั่งยุติการแข่งขันในขณะที่สกอร์เสมอกันอยู่ 2-2 เพื่อให้ทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือ
ความรุนแรงของอาการทำให้ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยระหว่างการลำเลียง เด มิเกล เกิดภาวะหัวใจและระบบหายใจหยุดทำงาน แต่ทีมแพทย์สามารถกู้ชีพจรกลับมาได้ด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพ จากนั้นสโมสรแจ้งว่าเขาเข้ารับการรักษาในห้องไอซียู โดยอาการคงที่แต่ยังอยู่ในขั้นรุนแรง
อย่างไรก็ตาม อาการทรุดลงในช่วงกลางดึก โดยก่อนเวลาตี 5 ของวันอังคารเล็กน้อย สโมสรแจ้งว่าสถานการณ์ทางระบบประสาทของนักเตะแย่ลง โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนที่อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาจะมีการยืนยันการเสียชีวิต
แถลงการณ์ของเตเนริเฟ่ระบุด้วยความเจ็บปวดว่า “หัวใจแตกสลาย จุกอยู่ในลำคอ และไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือเรื่องจริง” พร้อมส่งกำลังใจถึงครอบครัว เพื่อน และคนใกล้ชิดของนักเตะ
สำหรับเส้นทางของ เด มิเกล เขาเกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2539 ที่กรุงมาดริด เป็นที่รู้จักในชื่อเล่นว่า “เดมี” และใช้ชีวิตนักเตะส่วนใหญ่อยู่ในลีกระดับรองของสเปน ผ่านทีมอย่างฟูเอนลาบราดา นาบัลการ์เนโร อูนิโอนิสตัส เด ซาลามังกา และกัสเตยอน ก่อนย้ายมาร่วมทีมเตเนริเฟ่ในปี 2568
ผลงานที่โดดเด่นของเขาคือการยิง 12 ประตูให้อูนิโอนิสตัสในฤดูกาล 2021/22 และการค้าแข้งกับกัสเตยอน 3 ฤดูกาล ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทีมเลื่อนชั้นสู่เซกุนด้า ดิวิชั่น โดยทำได้ 25 ประตูในสีเสื้อดังกล่าว
นอกเหนือจากบทบาทในสนาม เด มิเกล ยังเป็นกรรมการบริหารของสมาคมนักฟุตบอลสเปน หรือ AFE ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องสิทธิของนักฟุตบอล โดยสมาคมออกแถลงการณ์แสดงความอาลัยและระลึกถึงความทุ่มเทของเขาที่มีต่อวงการ พร้อมส่งความเสียใจถึงครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมทีม
ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีท่าทีจากฝ่ายจัดการแข่งขันเรื่องนัดที่ค้างอยู่
ข้อมูลจาก El Plural และ El Español
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