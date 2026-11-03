“บุ๋ม ปนัดดา” เอาจริง! แจ้งความเอาผิด “ก๊อต-ช่างเอ๋” ข้อหาฉ้อโกง 50 ล้าน
“บุ๋ม ปนัดดา” เอาจริง! แจ้งความเอาผิด “ก๊อต-ช่างเอ๋” ข้อหาฉ้อโกง 50 ล้าน โยงลวงสร้างมูลนิธิฯ ตำรวจเตรียมเรียกตัว-สอบปากคำทั้งคู่
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผู้บังคับการปราบปราม (ผบก.ป.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณี “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กองปราบปราม เพื่อดำเนินคดีกับสามี “ก๊อต อธิป” และ “ช่างเอ๋” ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกง มูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท จากพฤติการณ์หลอกลวงอ้างว่าจะนำเงินไปก่อสร้างอาคารมูลนิธิแต่ไม่มีการดำเนินการจริง
บุ๋ม ปนัดดา ได้นำเอกสารหลักฐานจำนวนมากมามอบให้พนักงานสอบสวนพร้อมให้การในเบื้องต้นแล้ว ขั้นตอนหลังจากนี้ พนักงานสอบสวนเตรียมเรียก บุ๋ม ปนัดดา เข้าให้ปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง รวมถึงจะออกหมายเรียก ก๊อต อธิป และ ช่างเอ๋ มารับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำในฐานะผู้ถูกกล่าวหา
สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการปลอมแปลงลายเซ็นนั้น ขณะนี้ บุ๋ม ปนัดดา ยังไม่ได้แจ้งความเอาผิดบุคคลใด ซึ่งคาดว่าจะมีการรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความเพิ่มเติมในภายหลัง ทั้งนี้ ตำรวจยืนยันว่าจะตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
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