แพรรี่ ซัด พระปีนเสา ไลฟ์ด่าไปทั่ว ฉะสำนักพุทธฯ ไม่จัดการ อ.จตุรงค์ ร่วมวงคอมเมนต์
เกินจะทน! แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์ฟาด พระปีนเสา อัดคลิป-ไลฟ์ด่าไปทั่ว ฉะสำนักพุทธฯ ไม่จัดการพฤติกรรมซ้ำซาก อ.จตุรงค์ ร่วมวงคอมเมนต์
ปะทะเดือดกลางโซเชียลกันเลยทีเดียว เมื่อ แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาโพสต์ร่ายยาวฝากถึงสำนักพุทธฯ ให้เร่งจัดการกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นซ้ำซากของ พระปีนเสา หรือ พระครูปลัดธีรธนัชณฤทธา เสาวภาคย์โชติรส ที่ล่าสุดอัดคลิปและไลฟ์ด่าพาดพิงถึงตัวแพรรี่, อ.เบียร์ คนตื่นธรรม และอ.จตุรงค์ จงอาษา
“ไอ้หัวโล้นปีนเสาจอมป่วนนี่เอาอีกแล้วนะคะ สำนักงานพุทธก็ไม่ทำห่าอะไรเลย ปล่อยให้มีพฤติกรรมที่ไม่ควรแก่สมณสารูปแบบนี้อยู่ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ดิฉันก็งงใจนะคะ
อยู่ดี ๆ ก็มาพาดพิงถึงกูอีกล่ะ ไอ้หอกหักนี่ เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปเรื่อย เมื่อกี้ก็เข้าไปป่วนกูในไลฟ์สด กูก็อุตส่าห์ไม่ถือสาแล้วนะ
กูว่าจะนอนอยู่แล้ว ดันต้องมาด่าคนห่มเหลืองปากเสียแบบมึงอีก ไอ้ธีระเอ้ยยยย เดี๋ยวพอกูด่า ก็หาว่ากูก้าวร้าว มึงไม่ได้มีปากแพล่มอยู่คนเดียวนะคะไอ้หัวโล้น ดึก ๆ ไม่นอน มึงบิณฑบาตบ้างไหมคะ ไอ้ลาในฝูงโค
เมื่อไหร่จะถอดจีวรสักที ไอ้ขนหูยาว ถ้าจะชอบไลฟ์สดอัดคลิปด่าชาวบ้านแบบนี้ สึกมาค่ะให้ผ้าเหลืองได้อยู่กับคนที่ดูมีศีลมีธรรมมากกว่ามึงหน่อยเถอะ
หรือว่าต้องให้กูกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้มึงก่อนคะ มึงถึงจะไปที่ชอบที่ชอบได้ ถ้างั้น เดี๋ยวพรุ่งนี้กูกรวดให้ค่ะ”
หลังจาก แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์ฟาดกลับ พระปีนเสา ได้ไม่นานนัก ทางด้าน อาจารย์จตุรงค์ ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์แบบดุเดือดเลือดพล่าน พร้อมเสนอจ่ายค่าปรับให้คนละ 500 หากใครเจอพระปีนเสาฝากเผ่นกบาลให้ 1 ที
“วันที่กูสู้คดีเงินทอนวัด มึงหดหัวอยู่ไหน? วันที่กูสู้กับอีป้าดา มึง…อกกระ…ออยู่ไหน? จะเรียกมึงว่าพระกูก็ยังเสนียดปาก กูไม่เรียกไอ้เ…ยก็บุญกะลาหัวเท่าไรแล้วไอ้ธีระ นี่ทุกคนอีธีระมันขับซีวิคสีดำนะ ใครพบเห็นฝากโบกกบาลมันที เดี๋ยวจตุรงค์กับแพรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร จ่ายค่าปรับให้ท่านละ 500”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “แพรรี่” ให้กำลังใจ “สมปอง” โอนเงินครึ่งแสนช่วยเหลือ เผยยังไงก็ซัปพอร์ตเสมอ
- อย่าโชว์โง่! “แพรรี่” สวนชาวเน็ตแซะงานศพพ่อ ยันสิทธิทหารผ่านศึก ไม่เกี่ยวคนดัง
- แพรรี่ วอนไม่ถามหา ‘สมปอง’ ไม่มางานศพพ่อ อย่าให้การตายรบกวนคนอื่น
- “แพรรี่” เกือบฉีกลอตเตอรี่ในซองงานศพพ่อ นึกว่าโดนแกล้ง ปรากฏว่าถูกรางวัล
- สาเหตุ แพรรี่ ไพรวัลย์ ตั้งศพพ่อแม่คนละวัด คิดมาดีแล้ว รู้เหตุผลเข้าใจทันที
อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร