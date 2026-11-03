สว.วีระพันธ์ โอด สปสช. ชะลอโอนเงิน รพ.พุทธชินราช 45 ล้าน หวั่นกระทบคนไข้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 16:09 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 16:09 น.
สว.วีระพันธ์ โอด สปสช. ชะลอโอนเงิน รพ.พุทธชินราช 45 ล้าน หวั่นกระทบคนไข้

“สว.วีระพันธ์” โอด สปสช. เริ่มชะลอโอนเงิน รพ.พุทธชินราช เป็นจำนวน 45 ล้านบาท หวั่นกระทบคนไข้

นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และรองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “เริ่มแล้ว สปสช. ชะลอโอนเงินให้ รพ. แค่โรงพยาบาลพุทธโรงเดียว เดือนนี้ชะลอโอน 45 ล้านบาท คนไข้อาจเดือดร้อน”

FB/ Veerapun Suvannamai

ขณะที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เปิดเผยสาเหตุว่า การชะลอโอนเงินครั้งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีเงินที่ สปสช. ได้จัดสรรล่วงหน้าให้แก่หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน

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นายธวัชชัย เรืองโรจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า ในต้นปีงบประมาณ 2569 สปสช. ได้จัดสรรเงินค่าบริการล่วงหน้าให้หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. รวมทั้งสิ้น 4,299,215,259 บาท เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินการจัดบริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปีงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุขได้ขอให้ สปสช. ชะลอการหักคืนเงินที่จัดสรรล่วงหน้าดังกล่าว เพื่อรักษาสภาพคล่องของหน่วยบริการ

ต่อมาเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2569 สปสช. มีรายการค่าบริการที่อยู่ระหว่างรอโอนให้แก่หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. รวม 2,812,205,064 บาท ประกอบด้วย ค่าบริการเฉพาะโรค (Central Reimbursement) ค่าบริการไตวายเรื้อรัง และค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จ่ายตามรายการบริการ (PP Fee Schedule) ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบและชำระบัญชีร่วมกับเงินที่ได้จัดสรรล่วงหน้าไปแล้ว

ขณะนี้ สปสช. อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำหนดแนวทางหักคืนเงินจัดสรรล่วงหน้าให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพคล่องของหน่วยบริการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำหรับหน่วยบริการที่ตรวจสอบแล้วพบว่า มียอดค่าบริการที่พึงได้รับมากกว่ายอดเงินจัดสรรล่วงหน้าที่ต้องหักคืน สปสช. จะเร่งดำเนินการโอนเงินส่วนต่างให้ โดยไม่ต้องรอให้กระบวนการชำระบัญชีทั้งหมดแล้วเสร็จ

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นายธวัชชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการโอนเงินค่าบริการในปีงบประมาณ 2570 นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการจ่ายค่าบริการ (Base Rate) กรอบวงเงินหรือโควตา และรูปแบบการจ่ายเงิน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2569 เพื่อให้สามารถดำเนินการโอนเงินค่าบริการให้แก่หน่วยบริการได้ตามแนวทางที่กำหนดต่อไป

FB/ Veerapun Suvannamai

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 16:09 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 16:09 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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