อึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 71 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 18:25 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 18:26 น.
อึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 70 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก

อึ้ง! นักร้องดังระดับตำนาน “ปุ๊ อัญชลี” ปัจจุบันอายุ 71 ย่าง 72 ปี แต่ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก เจ้าตัวเผยเคล็ดลับอ่อนเยาว์สวนอายุ ทำตามได้ง่ายๆ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องดังระดับตำนานที่ใครหลายคนต้องซูฮกให้กับความหน้าเด็ก และความสดชื่นแจ่มใสให้กับเธอคนนี้ไปเลย สำหรับ ปุ๊ อัญชลี ที่ปัจจุบันเธออายุย่างเข้า 72 ปีแล้ว แต่ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก ๆ เหมือนวัยรุ่นเลย วันนี้เราจะมาไขเคล็ดลับการดูแลตัวเองให้ดูอ่อนเยาว์สวนทางกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปของ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ กันดีกว่าค่ะ

ปุ๊ อัญชลี เปิดใจว่า “ตอนที่ส่องกระจกก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปตามอายุ แต่เน้นดูแลไม่ให้ร่างกายโทรม ซึ่งคนสมัยนี้ดูแลตัวเองกันดีขึ้นมาก สำหรับตนเองจะใช้วิธีออกกำลังกายและใส่ใจเรื่องอาหารการกินให้ดีขึ้น ยอมรับว่าเมื่อก่อนช่วงอายุ 20-30 ปี รู้สึกว่าตัวเองยังแข็งแรงและเป็นสาวอยู่เลยไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่ แต่เพิ่งเริ่มหันมาใส่ใจดูแลตัวเองจริง ๆ จัง ๆ ตอนช่วงอายุ 40-50 ปีนี่เอง

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และรู้สึกยินดีและขอบคุณทุกคำชม ยุคนี้คนอายุ 80 ปีหลายคนน่าทึ่งมากจนดูไม่ออก ซึ่งก็คงเหมือนกับที่คนอื่นมองตนเองในวัยนี้ ดีใจที่ทุกคนยังเห็นส่วนดีและชื่นชม”

อึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 70 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก-2
ภาพจาก : IG poohanchalee

ประวัติ ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

ปุ๊ อัญชลี เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เธอเกิดมาในครอบครัวที่ชื่นชอบในการร้องเพลง ทำให้เธอเริ่มหัดเล่นกีตาร์และร้องเพลงตามพี่สาวทั้งสามคน ต่อมาเข้าร่วมวง The Waves ของพี่ชาย (เอกกมล จงคดีกิจ) ในตำแหน่งเบสกีตาร์ โดยแนวเพลงที่เล่นเป็นหลัก คือ ฮาร์ดร็อก

ปุ๊ อัญชลี จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขณะที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชั้นปีที่สอง ทางวง The Waves ก็ได้ขึ้นเล่นประจำที่โรงแรมมณเฑียร เธอจึงได้เปลี่ยนมาริธึมกีตาร์แทนและเริ่มได้มีโอกาสร้องนำ ในช่วงนี้ทางวงเล่นเพลงแนวคันทรีร็อก เล่นได้ประมาณ 2 เดือนก็ยุบวง

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ต่อมา ปุ๊ อัญชลี ได้รับการทาบทามให้ไปเป็นนักร้องนำของ The Everests ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่เซ็นต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาการเงินและธนาคาร เรียนจบกลับมาก็เข้าร่วมวง บาราคูดัส ในตำแหน่งนักร้องนำช่วงระยะหนึ่งและเริ่มมีงานเดินแบบกับถ่ายแบบเข้ามา

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ในปี พ.ศ. 2527 ปุ๊ อัญชลี มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง ถามหาความรัก

ต่อมาในปี 2528 อัลบั้มชุด หนึ่งเดียวคนนี้ ออกวางจำหน่าย โดยในสมัยคุณจิตนาถ​ ได้จ้างสถานีวิทยุ​ และค่ายเพลงที่รู้จักกันหลายค่าย​ เป็นผู้ทำการโปรโมทให้ แต่เนื่องจากเพลงเกิดกระแสนิยมเกินกว่าที่คาดคิดไว้​มาก​ ในภายหลังสถานีวิทยุทุกแห่งทั่วประเทศ​ต้องติดต่อมาขอซื้อแผ่นเพลง และขออนุญาต​ในการเอาไปเปิดออกอากาศ

เมื่อผลงานเริ่มได้รับการโปรโมทผ่านสื่อต่าง ๆ ตัวเพลงและภาพลักษณ์ของเธอเรียกได้ว่าเป็น “ของใหม่” และคุณภาพการร้องและตัวเพลงที่แข็งแรงทั้งอัลบั้ม ทำให้เกิดกระแส อัญชลีฟีเวอร์ จนหม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย ต้องสร้างหนังเรื่อง ด้วยรักคือรัก โดยมีโจทย์ที่ใช้เพลงในอัลบั้มนี้เป็นหลัก และธงไชย แมคอินไตย์ ซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ได้ออกผลงานชุดแรกมาประกบการแสดง กลายเป็นคู่ขวัญทางจอเงินระดับคลาสสิกอีกคู่หนึ่งของวงการหนังไทย

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ไฮไลท์สูงสุดในการเป็นนักร้องของ ปุ๊ อัญชลี คือการได้รับเลือกจาก เป๊ปซี่ ให้ถ่ายโฆษณาคู่กับศิลปินหญิงระดับชื่อดังของโลก ทีน่า เทอร์เน่อร์ โดยโฆษณาชิ้นนี้ได้ออกฉายไปทั่วโลก

อึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 70 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก-2
ภาพจาก : IG poohanchalee
อึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 70 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก-1
ภาพจาก : IG poohanchalee

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ภาพจาก : IG poohanchalee

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 18:25 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 18:26 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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