ชาวต่างชาติ ดับสลดคาสระน้ำ โรงแรมหรูอินเดีย 2 ศพ เจ็บอีก 2 ราย คาดไฟฟ้ารั่ว
สยอง! ลูกเรือชาวต่างชาติ-ผู้บริหารบริษัทดัง ดับสลดคาสระว่ายน้ำ โรงแรมหรูอินเดีย 2 ศพ บาดเจ็บอีก 2 ราย คาดไฟฟ้ารั่ว
เกิดเหตุสลดขึ้นที่ประเทศอินเดีย เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2 รายเสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย จากเหตุต้องสงสัยกระแสไฟฟ้ารั่วภายในสระว่ายน้ำของโรงแรมคอนราด เบงกาลูรู (Conrad Bengaluru) โรงแรมหรูในย่านฮาลาซูรู เมืองเบงกาลูรู เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา
รายงานระบุว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายเป็นแขกที่เข้าพักในโรงแรม ทราบชื่อคือ นายอเล็กซานเดอร์ มักซีมีเลียน ไทส์ วัย 57 ปี ชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นลูกเรือของสายการบินลุฟท์ฮันซ่า (Lufthansa) และนายยูราจ ฮอร์วัต วัย 45 ปี ชาวสโลวัก ผู้จัดการโครงการของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย คือ นายแมทธิว เดอซานติส แขกชาวอเมริกันวัย 41 ปี และนายราหุล ทิวารี พนักงานดูแลสระว่ายน้ำวัย 28 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บขณะพยายามกระโดดลงไปช่วยเหลือผู้เสียชีวิต
ซีมันต์ กุมาร ซิงห์ ผู้บัญชาการตำรวจเมืองเบงกาลูรู เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดกั้นพื้นที่บริเวณสระว่ายน้ำเพื่อสอบสวนแล้ว โดยพุ่งเป้าไปที่ปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วจากระบบไฟใต้น้ำ ปั๊มน้ำ และสายดิน แต่ยังต้องรอรายงานทางการแพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสรุปสาเหตุที่แน่ชัด
ขณะที่ภรรยาของนายไทส์ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ โดยให้การว่าชายทั้งสองคนถูกไฟดูดขณะพยายามปีนขึ้นจากสระจนเป็นเหตุให้จมน้ำเสียชีวิต ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลยืนยันว่านายไทส์เสียชีวิตก่อนถึงมือแพทย์ ส่วนนายฮอร์วัตเสียชีวิตระหว่างการกู้ชีพ ด้านผู้บาดเจ็บทั้งสองรายขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ด้านโฆษกของบริษัท ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ โฮลดิงส์ (Hilton Worldwide Holdings) เจ้าของเครือโรงแรมคอนราด ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า “เรารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่โรงแรมคอนราด เบงกาลูรู ซึ่งส่งผลให้แขกของโรงแรม 2 คนเสียชีวิต เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกคน
ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ดังกล่าว และทางการท้องถิ่นกำลังสืบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียด เราพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสืบสวน ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมทุกอย่างแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป”
ล่าสุด เว็บไซต์ของโรงแรมได้ประกาศปิดซ่อมบำรุงสระว่ายน้ำตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายนนี้ โดยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าการประกาศปิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้หรือไม่
ที่มา: NEW YORK POST
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