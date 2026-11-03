เปิดชื่อ 9 ศพ เครื่องบินเจ็ตตก ซีอีโอบริษัท ดับยกครัว พร้อมลูกเล็กสองคน
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเปิดเผยรายชื่อผู้โดยสารและนักบินครบทั้ง 9 รายแล้ว หลังเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรุ่น Learjet 60 ทะเบียน N722BD ตกลงบนถนนในย่านที่พักอาศัยของเมืองกรีนเอเคอร์ส เทศมณฑลปาล์มบีช รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 โดยไม่มีผู้รอดชีวิต
ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน คือ แอดัม โรบินสัน (Adam Robinson) นักธุรกิจเทคโนโลยี พร้อมด้วย เฮเลน ชาร์ป (Helen Sharp) ภรรยา และลูกอีกสองคน คือ เอ็มมา วัย 4 ขวบ กับ ชาร์ลี วัย 2 ขวบ ทั้งหมดเสียชีวิตพร้อมกับ อนิตา มาเรีย เซตินา (Anita Maria Cetina) พี่เลี้ยงที่ดูแลลูกทั้งสองคน
โรบินสันเป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Retention.com และ RB2B บริษัทเทคโนโลยีการตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจระบุตัวผู้เข้าชมเว็บไซต์ของตัวเองได้ อีกทั้งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Robly แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล และเคยเป็นนักบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยไรซ์ ส่วนภรรยาของเขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งบริษัทประชาสัมพันธ์ Influential PR
นอกจากครอบครัวโรบินสันแล้ว ยังมีเพื่อนสนิทอีกสองรายที่ร่วมเดินทางไปด้วย คือ ราเชล รีด (Rachael Reed) และ ชาร์มี เฟฮร์ (Charmi Fehr) ซึ่งแถลงการณ์ของครอบครัวบรรยายว่าทั้งคู่เป็นคู่รักที่กำลังสร้างอนาคตร่วมกัน
ด้านลูกเรือ ประกอบด้วยกัปตัน เจฟฟ์ เกรกอรี (Jeff Gregory) วัย 55 ปี และนักบินผู้ช่วย นาธาเลีย กาเดลฮา ฟิลเกรัส (Nathalia Gadelha Filgueiras) วัยเพียง 20 ปี จากเมืองโบกาเรตัน โดยบริษัท East Coast Jets ยืนยันการเสียชีวิตของเกรกอรี และระบุว่าเขาเคยทำงานกับบริษัทช่วงสั้น ๆ ในปี 2559 ถึง 2560
แถลงการณ์ร่วมของครอบครัว ซึ่งแอนโทนี โรบินสัน พี่ชายของแอดัม เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าแอดัมและเฮเลนเป็นพ่อแม่ที่อุทิศตนให้ลูก และ “เอ็มมา วัย 4 ขวบ กับชาร์ลี วัย 2 ขวบ คือแสงสว่างในชีวิตของพวกเขา” พร้อมบรรยายความสัมพันธ์ของทั้งสองว่า “เฮเลนกับแอดัมคือความรักที่จะอยู่ตลอดไป” ส่วนพี่เลี้ยงอนิตา ครอบครัวระบุว่าเธอเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวอย่างแท้จริง
สำหรับเที่ยวบินดังกล่าว ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติออสติน-เบิร์กสตรอม รัฐเท็กซัส เมื่อเวลาประมาณ 10.37 น. มุ่งหน้าสู่บาฮามาส ก่อนจะพุ่งดิ่งลงกระแทกถนนเซาท์มิลิทารีเทรล ช่วงระหว่างถนนเครสต์เฮเวนบูเลอวาร์ดกับถนน 10th Avenue North ในเมืองกรีนเอเคอร์ส เมื่อเวลาราว 12.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น และเกิดลูกไฟขนาดใหญ่
ด้านการสืบสวนหาสาเหตุ โทมัส แชปแมน กรรมการคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติ (NTSB) แถลงเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนว่า ลูกเรือเคยรายงานกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศว่าพบน้ำแข็งใสเกาะตัวเครื่องในระดับที่ยังรับมือได้ ร่วมกับสภาพอากาศปั่นป่วนระดับปานกลาง ก่อนที่เครื่องจะเข้าสู่ภาวะความเร็วเกินพิกัดและดิ่งลงอย่างรวดเร็ว
แชปแมนยังระบุว่า เจ้าหน้าที่พบร่องรอยบางส่วนที่บ่งชี้ว่าตัวเครื่องอาจเริ่มแตกออกตั้งแต่ยังอยู่กลางอากาศ ก่อนกระแทกพื้น แต่ย้ำว่า NTSB ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และยังไม่ได้ยืนยันว่าเครื่องบินบินผ่านพายุฝนฟ้าคะนองที่กำลังก่อตัวอยู่หรือไม่
NTSB มีกำหนดเผยแพร่รายงานเบื้องต้นภายในราว 30 วันนับจากวันเกิดเหตุ ส่วนรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ระบุสาเหตุมักใช้เวลา 12 ถึง 24 เดือน
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