เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ขยายเพดานอายุ ผู้ประกันตน ม.33 เป็น 65 ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 15:12 น.
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ขยายเพดานอายุ ผู้ประกันตน ม.33 เป็น 65 ปี

ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับใหม่ ขยายเพดานอายุ ผู้ประกันตน ม.33 จากเดิม 60 ปี เป็น 65 ปีบริบูรณ์

3 พฤศจิกายน 2569 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งยกระดับหลักประกันทางสังคมและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างครอบคลุม โดยกฎหมายจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ มีสาระสำคัญเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยขยายขอบเขตอายุผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จากเดิม 60 ปีบริบูรณ์ เป็น 65 ปีบริบูรณ์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39/1 เพื่อรับสิทธิประโยชน์และจ่ายเงินสมทบในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย รวมทั้งสามารถขอรับเงินบำนาญชราภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 เดือน

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นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้แก่

  • เพิ่มเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจาก 90 วัน เป็นระยะเวลาที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  • เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพจาก 50% เป็น 70% ของค่าจ้าง
  • ขยายความคุ้มครองกรณีสงเคราะห์บุตรต่ออีก 6 เดือนหลังสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน
  • กำหนดให้ผู้ประกันตนที่อายุไม่เกิน 60 ปี มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานก่อนรับกรณีชราภาพ

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการปลดล็อกมาตรการ “3 ขอ” ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ประกอบด้วย “ขอเลือก” โดยให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน เมื่ออายุครบ 55 ปี สามารถเลือกรับเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนหรือเงินบำเหน็จก้อนเดียวได้ “ขอคืน” ให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน

เมื่อท้องที่ใดเกิดภัยพิบัติร้ายแรง สามารถขอรับเงินชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนอายุครบ 55 ปีได้ และ “ขอกู้” ที่ให้สามารถนำเงินชราภาพบางส่วนไปใช้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมได้

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์อื่นๆ เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพเศรฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจะได้รับการเสนอเข้าสู่ขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ และปรับปรุงระบบสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทุนประกันสังคมมีความมั่นคง และเป็นที่พึ่งพิงอันเข้มแข็งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ประกันตนทุกคนอย่างยั่งยืนต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 15:12 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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