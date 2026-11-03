เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ขยายเพดานอายุ ผู้ประกันตน ม.33 เป็น 65 ปี
ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับใหม่ ขยายเพดานอายุ ผู้ประกันตน ม.33 จากเดิม 60 ปี เป็น 65 ปีบริบูรณ์
3 พฤศจิกายน 2569 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งยกระดับหลักประกันทางสังคมและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างครอบคลุม โดยกฎหมายจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ มีสาระสำคัญเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยขยายขอบเขตอายุผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จากเดิม 60 ปีบริบูรณ์ เป็น 65 ปีบริบูรณ์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39/1 เพื่อรับสิทธิประโยชน์และจ่ายเงินสมทบในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย รวมทั้งสามารถขอรับเงินบำนาญชราภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 เดือน
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้แก่
- เพิ่มเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจาก 90 วัน เป็นระยะเวลาที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพจาก 50% เป็น 70% ของค่าจ้าง
- ขยายความคุ้มครองกรณีสงเคราะห์บุตรต่ออีก 6 เดือนหลังสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน
- กำหนดให้ผู้ประกันตนที่อายุไม่เกิน 60 ปี มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานก่อนรับกรณีชราภาพ
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการปลดล็อกมาตรการ “3 ขอ” ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ประกอบด้วย “ขอเลือก” โดยให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน เมื่ออายุครบ 55 ปี สามารถเลือกรับเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนหรือเงินบำเหน็จก้อนเดียวได้ “ขอคืน” ให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน
เมื่อท้องที่ใดเกิดภัยพิบัติร้ายแรง สามารถขอรับเงินชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนอายุครบ 55 ปีได้ และ “ขอกู้” ที่ให้สามารถนำเงินชราภาพบางส่วนไปใช้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมได้
นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์อื่นๆ เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพเศรฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจะได้รับการเสนอเข้าสู่ขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ และปรับปรุงระบบสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทุนประกันสังคมมีความมั่นคง และเป็นที่พึ่งพิงอันเข้มแข็งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ประกันตนทุกคนอย่างยั่งยืนต่อไป
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