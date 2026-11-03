เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำชนกัน สนั่นเบสแคมป์เอเวอเรสต์ นักท่องเที่ยวดับ บาดเจ็บ 3 ราย
เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำชนกันกลางลานจอดหมู่บ้านเฟริเช บนเส้นทางขึ้นเบสแคมป์เอเวอเรสต์ ใบพัดฟาดกันสนั่นขณะร่อนลงจอด สังเวยนักท่องเที่ยวอินเดีย 1 ศพ เจ็บอีก 3 ราย ทางการเนปาลเร่งสอบสวน
เกิดอุบัติเหตุทางอากาศสะเทือนขวัญบนเทือกเขาหิมาลัย เมื่อเฮลิคอปเตอร์ของบริษัทเอกชน 2 ลำ ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันขณะเตรียมร่อนลงจอดที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ในหมู่บ้านเฟริเช (Pheriche) บนเส้นทางเดินเท้าขึ้นสู่เบสแคมป์ยอดเขาเอเวอเรสต์ ช่วงเช้าวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิต 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 3 ราย
สำนักงานตำรวจเขตโซลูคุมบู เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.11 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับ 09.26 น. ตามเวลาในประเทศไทย อากาศยานที่เกิดเหตุเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่น AS350 ทั้งสองลำ ลำแรกเป็นของสายการบิน Fishtail Air บรรทุกผู้โดยสารที่รับออกมาจากพื้นที่เอเวอเรสต์ อีกลำเป็นของสายการบิน Air Dynasty ซึ่งบรรทุกเฉพาะสินค้า ไม่มีผู้โดยสาร
นายเกียเนนทรา ภูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลข่าวสารขององค์การการบินพลเรือนแห่งเนปาล (CAAN) ระบุว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำปัดเข้าหากันระหว่างลงจอด แต่ยังไม่มีข้อสรุปสาเหตุที่แท้จริง อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม
ผู้เสียชีวิตคือชายชาวอินเดีย วัย 47 ปี โดยสารมากับเครื่องของ Fishtail Air เจ้าหน้าที่นำร่างส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลในเมืองลุกลา ขณะที่ผู้โดยสารอีกรายบนเครื่องลำเดียวกัน เป็นชายชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายอินเดีย วัย 53 ปี ได้รับบาดเจ็บ ถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของ Prabhu Helicopter ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเมดิซิตี ในกรุงกาฐมาณฑุอย่างเร่งด่วน ส่วนนักบินของทั้งสองลำ ได้แก่ กัปตันปรัชวัล เคซี และกัปตันราวินทรา ปราชาปาตี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
หมู่บ้านเฟริเชตั้งอยู่บนความสูงราว 4,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นจุดพักสำคัญและจุดปรับสภาพร่างกายของนักเดินป่าก่อนมุ่งหน้าสู่เบสแคมป์เอเวอเรสต์ อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงฤดูเดินป่าปลายปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินรับส่งนักท่องเที่ยว ขนส่งเสบียง และลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินหนาแน่นที่สุดในรอบปี ขณะที่สภาพอากาศแปรปรวนเร็วและภูมิประเทศหุบเขาสูงชันของเนปาล ทำให้พื้นที่แถบนี้มีความเสี่ยงด้านการบินสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เจ้าหน้าที่ CAAN และตำรวจท้องถิ่นกำลังเร่งตรวจสอบลำดับการขึ้นลงของลานจอด เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป
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