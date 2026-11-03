คนใกล้ชิด แบมบี้ เดอะสตาร์ แจง 4 ปม มือที่สาม ท้าเปิดวงจรปิด-ประวัติการโทร
คนใกล้ชิด แบมบี้ เดอะสตาร์ ส่งคำชี้แจง 4 ข้อออกมาโต้ข้อกล่าวหาเรื่องมือที่สามในชีวิตคู่ของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลังเจ้าตัวเลื่อนการตั้งโต๊ะแถลงข่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยระบุว่าขณะนี้แบมบี้ไม่ได้หนีไปอยู่กับผู้ชายตามที่มีการลือกัน แต่สภาพจิตใจย่ำแย่ มีอาการแพนิคและวิตกกังวล จึงต้องหลบไปพักและยังไม่พร้อมพูดด้วยตัวเอง
คำชี้แจงชุดนี้มาจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อ ซึ่ง ดร.นัท จากช่อง Spark Update นำมาเล่าในรายการ ก่อนที่เพจอรรถรสจะเผยแพร่ต่อ และสื่อหลายสำนักรายงานในวันนี้ (3 พ.ย. 69) จึงยังไม่ใช่ถ้อยแถลงที่ออกจากปากแบมบี้เอง และยังไม่มีการแสดงหลักฐานประกอบต่อสาธารณะ
4 ประเด็นที่แหล่งข่าวฝากชี้แจง
- รถ BMW ที่คาร์แคร์ ยืนยันว่าไม่ใช่รถของแบมบี้ และท้าให้เปิดเลขทะเบียนรถออกมาตรวจสอบได้ทันที
- การเข้าไปในบ้านของบุ๋ม ยอมรับว่าไปจริง โดยวันนั้นบุ๋มเดินทางไปงานศพ ส่วนแบมบี้ไม่ชอบไปงานศพจึงขอตัวกลับ และรถตู้มาส่งที่บ้านของบุ๋ม ช่วงเวลานั้นไม่ได้อยู่กันสองต่อสอง แต่มีลูกของบุ๋ม ลูกติดของก๊อต และก๊อตอยู่ด้วยกันทั้งหมด พร้อมท้าให้เปิดภาพกล้องวงจรปิด
- การโทรข่มขู่และคลิปหลุด ยืนยันว่าไม่เคยโทรไปข่มขู่ใคร และท้าให้มอบอำนาจไปดึงประวัติการโทรเข้าออกจากศูนย์บริการ AIS มาตรวจสอบ
- งานวิ่งเทรล ยอมรับว่าไปงานจริง เพราะถูกจ้างไปทำงานรีวิว และยืนยันว่าวันนั้นก๊อตไม่ได้อยู่ด้วย พร้อมท้าให้ตรวจกล้องวงจรปิดภายในงาน
แหล่งข่าวยังทิ้งปมไว้ด้วยว่า จุดเริ่มต้นของความบาดหมางที่ลากยาวมาถึงวันนี้ น่าจะมาจากเรื่อง ทริปญี่ปุ่น แต่ไม่ได้ขยายความว่าคือทริปเมื่อใดหรือเกิดอะไรขึ้น
ย้อนไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 บุ๋มตั้งโต๊ะแถลงข่าวประกาศขอหย่ากับ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ พร้อมเล่าว่าแยกกันอยู่มาตั้งแต่ปลายปี 2567 และพูดถึงรุ่นน้องคนสนิทที่รักและไว้ใจมาตลอด 10 ปี ว่ามีความสัมพันธ์ลับกับอดีตสามี โดยไม่ได้เอ่ยชื่อ ก่อนที่ชื่อของแบมบี้จะถูกโยงเข้ามาในกระแสข่าว
ในวันนั้นบุ๋มระบุว่า รุ่นน้องคนดังกล่าวไปงานวิ่งเทรลเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 และออกรถใหม่เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 โดยมีฝ่ายชายเป็นคนช่วยดูแลให้ ส่วนเรื่องการเข้าบ้าน บุ๋มเล่าว่าเย็นวันที่ 19 กันยายน ลูกสาวของฝ่ายชายบอกกับเธอว่า “พี่แบมบี้เพิ่งกลับไป” และเพิ่งรู้จากแม่บ้านว่ามีการเข้าออกบ้านเป็นประจำ โดยจะกลับออกไปก่อนที่เธอจะถึงบ้าน
จุดที่ยังไม่ตรงกันคือ คำชี้แจงของฝ่ายแบมบี้อธิบายการเข้าบ้านเป็นเหตุการณ์เพียงวันเดียวที่มีคนอื่นอยู่ด้วย ขณะที่บุ๋มกล่าวหาว่าเป็นการเข้าออกเป็นประจำ ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้เปิดภาพกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานใดออกมาเทียบกัน และบุ๋มยืนยันในวันแถลงว่าจะไม่ฟ้องชู้ ต้องการเพียงการหย่า
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เปิดเผยผ่านรายการ Phutta Talk ว่าแบมบี้เข้ามาปรึกษาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ทั้งเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาว รถ BMW ที่คาร์แคร์ของก๊อต การข่มขู่ และการบันทึกคลิปเพื่อแบล็กเมล โดยบอกว่ายังเคารพและรักบุ๋ม และไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงถูกกล่าวหา ส่วนเหตุที่เลื่อนแถลงข่าวจากเดิมที่กำหนดไว้วันเสาร์ เป็นเพราะกังวลผลกระทบต่อตัวเองและครอบครัว
ขณะที่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ซึ่งแบมบี้โทรไปปรึกษานานราวหนึ่งชั่วโมง เคยบอกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมว่าอีกฝ่ายเครียดหนักและกำลังรวบรวมข้อมูล คาดว่าจะออกมาพูดไม่เกินภายในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งถึงวันนี้ยังไม่เกิดขึ้น เขายังย้ำว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่ในเรื่องนี้คือหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพกล้องวงจรปิด ข้อความสนทนา หรือหลักฐานดิจิทัล และฝ่ายแบมบี้เองก็ควรมีหลักฐานรองรับคำพูดเช่นกัน
ด้านความเห็นในติ๊กต็อกยังตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงเพิ่งออกมาชี้แจง และเรียกร้องให้แบมบี้แถลงด้วยตัวเองอย่างเป็นทางการ ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดวันแถลงข่าวใหม่ และยังไม่มีคำชี้แจงจากฝ่าย ก๊อต อธิป ต่อข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับแบมบี้
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