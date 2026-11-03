นักกินอาลัย เฮียเว้ง เจ้าของร้านข้าวต้ม 100 ปี “ติกฮะ” สะพานเหล็ก สิ้นใจอย่างสงบ
นักกินแห่อาลัย “เฮียเว้ง” เจ้าของร้านข้าวต้ม 100 ปี “ติกฮะ” ย่านสะพานเหล็ก เสียชีวิตอย่างสงบ ครอบครัวแจ้งกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดพระพิเรนทร์
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา โลกโซเชียลและกลุ่มคนรักของกินในตำนานต่างร่วมแสดงความอาลัย หลังทราบข่าวการเสียชีวิตของ เฮียเว้ง เจ้าของร้านข้าวต้มติกฮะ ร้านข้าวต้มกุ๊ย 100 ปี ย่านสะพานเหล็ก จากไปอย่างสงบ โดยทางครอบครัวแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 5 วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ
กำหนดการสวดพระอภิธรรม
วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 5
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อ้างอิงจาก : FB อาหารของอาเล็ก, กลุ่ม ตามรอยตำนานร้านดัง
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