“หนุ่ม กรรชัย” สะดุ้ง! ทนายเดชา ฝันอีกแง้มอินฟลูฯ ชายคนดัง จะโดนใน 2 อาทิตย์
“หนุ่ม กรรชัย” สะดุ้ง! ทนายเดชา ฝันอีกแล้ว บอกใบ้กลางโหนกระแส “อินฟลูฯ ชายคนดัง” จะโดนใน 2 อาทิตย์
จากปมร้อนเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีของ “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ทำให้หลายคนอดนึกถึงคำทำนายของ “ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์” ไม่ได้ เพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยทักกลางรายการ “เคลียร์ชัด ชัด” ขณะที่บุ๋มรับหน้าที่เป็นพิธีกรว่า “จะมีอินฟลูเอนเซอร์หญิงชื่อดังในวงการสื่อและประธานมูลนิธิโดนดำเนินคดีเป็นรายต่อไป” ทำเอาบุ๋มถึงกับตกใจร้องห๊ะ
ในตอนนั้น ทนายเดชายังย้ำด้วยว่า “บอกเดี๋ยวจะมีเพิ่ม เมื่อคืนฝัน แล้วฝันผมไม่เคยพลาด จะมีคนอื่นในวงการสื่อโดนอีก คนดังด้วย นั่งจัดรายการ” พร้อมชี้เป้าแซวไปที่บุ๋มว่า “คนนี้”
ล่าสุดในรายการ โหนกระแส ทนายเดชาพูดว่า “ตอนนี้ผมฝันมากกว่านี้อีก อีก 2 อาทิตย์ อินฟลูฯ ผู้ชายจะโดนนะ คนดัง” งานนี้ทำเอาพิธีกร “หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย” หันควับพร้อมกับพูดทันทีว่า “นี่ คราวก่อนคุณไปพูดกับบุ๋มแบบนี้ในรายการ เคลียร์ชัด ชัด บุ๋มมีเรื่องเลย นี่คุณมาพูดกับผมในนี้ เดี๋ยวอีก 2 อาทิตย์ ไม่ใช่เป็นกูนะ”
ทนายเดชา พูดต่อว่า “ไม่ใช่ เมื่อคืนผมนอนฝันเขาบอกแบบนี้ อินฟลูฯ ผู้ชายที่เขาบอกไม่คืบหน้า โดนแซงหน้า เขาบอกอีก 2 อาทิตย์นะ” แต่หนุ่ม กรรชัย ก็ได้ถามย้ำว่า “ไม่ใช่ผมนะ” ทำเอาสะดุ้งกันทั้งรายการ ซึ่งต้องจับตาดูกันต่อไปว่า “อินฟลูฯ ผู้ชายคนดัง” ที่ทนายเดชาพูดถึงนี้จะเป็นใครกันแน่
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