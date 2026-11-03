เจ้าของเสียงพากย์ K9 ในซีรีส์ดัง Doctor Who เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 83 ปี
อาลัย “จอห์น ลีสัน” นักพากย์เสียง K9 หุ่นยนต์สุนัขคู่หูของด็อกเตอร์ ในซีรีส์ระดับตำนาน Doctor Who เสียชีวิตกะทันหัน หลังเผชิญอาการป่วย
วงการบันเทิงอังกฤษต้องเผชิญกับความสูญเสียบุคลากรอาวุโสในวงการอีกครั้ง เมื่อ กาย ดักเกอร์ (Guy Ducker) ลูกชายของ จอห์น ลีสัน (John Leeson) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงและนักพากย์เสียงชาวอังกฤษ เจ้าของเสียง K9 หุ่นยนต์สุนัขคู่หูของด็อกเตอร์ ในซีรีส์ไซไฟระดับตำนาน Doctor Who ซึ่งเป็นพ่อของเขา ระบุว่า
“ผมขอประกาศด้วยความเสียใจอย่างยิ่งถึงการจากไปของคุณพ่อของผม จอห์น ดักเกอร์ หรือที่รู้จักกันในนาม จอห์น ลีสัน เมื่อเวลา 15:03 น. ของวันนี้ หลังจากที่ท่านต้องต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยมาตลอดช่วงฤดูร้อน ราตรีสวัสดิ์ เจ้าชายผู้แสนอ่อนหวาน และขอให้เหล่าทูตสวรรค์ขับขานบทเพลงนำทางท่านสู่การพักผ่อน”
สำหรับ จอห์น ลีสัน เกิดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 1943 ที่เมืองเลสเตอร์ เคยศึกษาที่สถาบัน RADA และมีผลงานการแสดงทั้งละครเวที ซิทคอมเรื่อง Dad’s Army รวมถึงการรับบทเป็น “บุงเกิล” หมีน้อยขนฟูในรายการเด็ก Rainbow
ทว่า จอห์น ลีสัน เป็นที่รู้จักและจดจำไปทั่วโลกจากผลงานการให้เสียงพากย์ “K9” สุนัขหุ่นยนต์ผู้มีวลีติดปากว่า “Affirmative, master” (รับทราบครับ นายท่าน) โดยเขาเริ่มให้เสียงพากย์ตัวละครนี้ตั้งแต่ยุคของ ทอม เบเกอร์ ในช่วงปี 1977–1981 และกลับมารับบทเดิมในหลายวาระสำคัญ
นอกจากนี้ เขายังได้ต่อยอดบทบาทดังกล่าวในซีรีส์ภาคแยกชื่อดังอีกหลายเรื่อง เช่น K-9 and Company, The Sarah Jane Adventures และซีรีส์ K9 อีกด้วย
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อ้างอิงจาก : russelltdavies63, variety, wikipedia