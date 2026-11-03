ศิษย์น้อมอาลัย พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล มรณภาพ สิ้นเจ้าอาวาสวัดลาดชะโด อยุธยา
ศิษย์น้อมถวายความอาลัย “พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล” มรณภาพด้วยอาการสงบ สิ้นเจ้าอาวาสวัดลาดชะโด จ.อยุธยา
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก สังคมพระใหม่ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าในวงการสงฆ์ เมื่อมีรายงานว่า พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดลาดชะโด จ.พระนครศรีอยุธยา มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 01.37 น.ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ท่ามกลางศิษยานุศิษย์น้อมถวายอาลัย
“ขอน้อมถวายอาลัย พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดลาดชะโด ซึ่งได้มรณภาพ เมื่อวันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙ เวลา ๐๑.๓๗ น. ประกอบพิธีสรงน้ำศพ วันพุธ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.”
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อ้างอิงจาก : FB สังคมพระใหม่
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