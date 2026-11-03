ศิษย์น้อมอาลัย พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล มรณภาพ สิ้นเจ้าอาวาสวัดลาดชะโด อยุธยา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 13:28 น.
ศิษย์น้อมอาลัย พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล มรณภาพ สิ้นเจ้าอาวาสวัดลาดชะโด จ.อยุธยา

ศิษย์น้อมถวายความอาลัย “พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล” มรณภาพด้วยอาการสงบ สิ้นเจ้าอาวาสวัดลาดชะโด จ.อยุธยา

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก สังคมพระใหม่ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าในวงการสงฆ์ เมื่อมีรายงานว่า พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดลาดชะโด จ.พระนครศรีอยุธยา มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 01.37 น.ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ท่ามกลางศิษยานุศิษย์น้อมถวายอาลัย

“ขอน้อมถวายอาลัย พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดลาดชะโด ซึ่งได้มรณภาพ เมื่อวันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙ เวลา ๐๑.๓๗ น. ประกอบพิธีสรงน้ำศพ วันพุธ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.”

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ศิษย์น้อมอาลัย พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล มรณภาพ สิ้นเจ้าอาวาสวัดลาดชะโด อยุธยา-1

ศิษย์น้อมอาลัย พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล มรณภาพ สิ้นเจ้าอาวาสวัดลาดชะโด จ.อยุธยา-3
ภาพจาก : FB วัดลาดชะโด
ศิษยานุศิษย์ร่วมน้อมถวายอาลัย
ภาพจาก : FB สังคมพระใหม่
ศิษย์น้อมอาลัย พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล มรณภาพ สิ้นเจ้าอาวาสวัดลาดชะโด จ.อยุธยา-2
ภาพจาก : FB วัดลาดชะโด

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อ้างอิงจาก : FB สังคมพระใหม่

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 13:28 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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