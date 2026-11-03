“บุ๋ม ปนัดดา” จ่อโดน 3 ข้อหาหนัก โยงเงินบริจาคมูลนิธิ “ก๊อต อธิป” ก็ไม่รอด
ปอศ. เผย “บุ๋ม ปนัดดา” จ่อโดน 3 ข้อหาหนัก โยงเงินบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี “ก๊อต อธิป” ก็ไม่รอด ขณะที่ “พุทธ อภิวรรณ” ได้ไปให้ปากคำแล้ว
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดีว่า เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้วางแนวทางดำเนินคดีไว้ 3 ข้อหาหลัก ประกอบด้วย 1. ฉ้อโกงประชาชน 2. ฟอกเงิน และ 3. ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า น.ส.ปนัดดา ประธานมูลนิธิฯ มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำความผิดครบทั้ง 3 ข้อหา ขณะที่ “ก๊อต อธิป” ผู้เป็นสามี หากตรวจสอบพบว่าไม่มีส่วนร่วมในการฉ้อโกง ก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน 1 ข้อหา ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะทยอยเรียกคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำเพิ่มเติม
สำหรับความเคลื่อนไหวในวันนี้ (3 พ.ย.) ตำรวจได้เรียก 2 พิธีกรชื่อดังเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน โดยช่วงเช้า พุทธ อภิวรรณ ได้เดินทางมาถึง บก.ปอศ. เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงยอดเงินที่ได้บริจาคให้มูลนิธิฯ เจ้าตัวตอบสั้นๆ เพียงว่า “โห 8 แสน น่ะ” ขณะที่ หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย มีกำหนดเดินทางเข้าให้ปากคำในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
นอกจากนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่า 2 นางเอกซุปตาร์ชื่อดังอย่าง เบลล่า ราณี และ ชมพู่ อารยา ซึ่งเป็นผู้ที่โอนเงินร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิฯ เช่นเดียวกัน จะเดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในวันพรุ่งนี้ (4 พ.ย.)
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