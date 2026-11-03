พุทธ อภิวรรณ-หนุ่ม กรรชัย ดอดพบกองปราบ แจงปมบริจาคเงินให้ มูลนิธิองค์กรทำดี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 15:35 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 15:35 น.
พุทธ อภิวรรณ-หนุ่ม กรรชัย ดอดพบกองปราบ แจงปมบริจาคเงินให้ มูลนิธิองค์กรทำดี

เปิดยอดเงิน พุทธ อภิวรรณ-หนุ่ม กรรชัย บริจาคเงินให้มูลนิธิองค์กรทำดี ดอดพบกองปราบฯ ให้ปากคำฐานะพยาน ปมเงินบริจาค

ความคืบหน้าประเด็นร้อนเกี่ยวกับเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำของ บุ๋ม ปนัดดา โดยเมื่อช่วงสายวันนี้ (3 พ.ย. 69) พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อให้ปากคำในฐานะพยาน กรณีการมอบเงินบริจาครวม 5 ครั้งเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 800,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิองค์กรทำดี

ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลังจบรายการ โหนกระแส ทางด้าน หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการ ก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ตามนัดเช่นเดียวกัน กรณีการมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิองค์กรทำดี เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2567 ที่ผ่านมา

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 15:35 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 15:35 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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