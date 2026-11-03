กราบหัวใจ “ครูมาลี” ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ บริจาคเงินเก็บ 1 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลสิงห์บุรี
กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความปลาบปลื้มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อครูวัยเกษียณรายหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจมาที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีด้วยตัวเอง เพื่อมอบเงินเก็บส่วนตัวจำนวน 1,000,000 บาท ให้โรงพยาบาลนำไปปรับปรุงห้องพิเศษสำหรับผู้ป่วย
ผู้บริจาคคือ คุณครูมาลี ศรีรักษา อดีตครูโรงเรียนวัดยายสร้อย ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินเก็บส่วนตัวที่สะสมไว้หลังเกษียณอายุราชการ
โรงพยาบาลสิงห์บุรีโพสต์ข้อความผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เพื่อขอบคุณและร่วมอนุโมทนาบุญ ระบุว่า
“โรงพยาบาลสิงห์บุรี ขอขอบพระคุณ คุณครูมาลี ศรีรักษา อดีตคุณครูวัดยายสร้อย ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องพิเศษโรงพยาบาลสิงห์บุรี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลให้ คุณครูมาลี ศรีรักษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป”
ด้านนายแพทย์พิรุณ ปิตะหงษ์นันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี กล่าวขอบคุณผู้บริจาค พร้อมยืนยันว่าจะนำเงินไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริจาคตั้งใจไว้
สำหรับเงินก้อนนี้จะถูกนำไปใช้ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลให้สะดวกสบายและทันสมัยขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยในจังหวัดสิงห์บุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
ภาพครูวัยเกษียณขี่รถจักรยานยนต์มามอบเงินหลักล้านด้วยตัวเอง กลายเป็นภาพที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้เข้ามาแสดงความชื่นชมในน้ำใจของเธอเป็นจำนวนมาก
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