กราบหัวใจ “ครูมาลี” ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ บริจาคเงินเก็บ 1 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลสิงห์บุรี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 12:44 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 12:52 น.
กราบหัวใจ ครูเกษียณ ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ บริจาคเงินเก็บ 1 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลสิงห์บุรี

กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความปลาบปลื้มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อครูวัยเกษียณรายหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจมาที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีด้วยตัวเอง เพื่อมอบเงินเก็บส่วนตัวจำนวน 1,000,000 บาท ให้โรงพยาบาลนำไปปรับปรุงห้องพิเศษสำหรับผู้ป่วย

ผู้บริจาคคือ คุณครูมาลี ศรีรักษา อดีตครูโรงเรียนวัดยายสร้อย ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินเก็บส่วนตัวที่สะสมไว้หลังเกษียณอายุราชการ

โรงพยาบาลสิงห์บุรีโพสต์ข้อความผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เพื่อขอบคุณและร่วมอนุโมทนาบุญ ระบุว่า

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“โรงพยาบาลสิงห์บุรี ขอขอบพระคุณ คุณครูมาลี ศรีรักษา อดีตคุณครูวัดยายสร้อย ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องพิเศษโรงพยาบาลสิงห์บุรี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลให้ คุณครูมาลี ศรีรักษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป”

ภาพจาก: โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ด้านนายแพทย์พิรุณ ปิตะหงษ์นันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี กล่าวขอบคุณผู้บริจาค พร้อมยืนยันว่าจะนำเงินไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริจาคตั้งใจไว้

สำหรับเงินก้อนนี้จะถูกนำไปใช้ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลให้สะดวกสบายและทันสมัยขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยในจังหวัดสิงห์บุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพครูวัยเกษียณขี่รถจักรยานยนต์มามอบเงินหลักล้านด้วยตัวเอง กลายเป็นภาพที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้เข้ามาแสดงความชื่นชมในน้ำใจของเธอเป็นจำนวนมาก

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ภาพจาก: โรงพยาบาลสิงห์บุรี

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 12:44 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 12:52 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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