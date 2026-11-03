ทอม เครือโสภณ วอนให้ประกันตัว บุ๋ม ปนัดดา หากถูกออกหมายจับ ควรได้สู้คดีนอกคุก
ทอม เครือโสภณ นักธุรกิจและผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าว แสดงความเห็น เกี่ยวกับคดีตรวจสอบเส้นทางการเงินมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ที่กำลังถูกทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ และกลุ่มนักร้องเรียนเปิดเผยข้อมูลโจมตีอย่างต่อเนื่อง เรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมและสังคมให้โอกาสอดีตนางสาวไทยได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองตามหลักสากล
ทอม กล่าวว่าตนเองไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าบุ๋มกระทำความผิดหรือบริสุทธิ์ เชื่อมั่นว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่เพื่อให้ความจริงปรากฏ แต่ต้องการฝากข้อคิดถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
ทอมเปรียบเทียบหลักการยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาที่ยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด ต่างจากหลายคดีในประเทศไทยที่เมื่อกระแสสังคมออนไลน์รุนแรง มักจะเกิดปรากฏการณ์ศาลเตี้ยตัดสินว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดไปก่อนแล้ว
เขายกตัวอย่างคดีของ บอสพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล ผู้บริหารบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป ที่ปัจจุบันยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำและไม่ได้รับการประกันตัว แม้ว่าบางข้อหาจะถูกยกฟ้องไปแล้วก็ตาม รวมถึงยังมีอีกหลายกรณีในอดีตที่ผู้ถูกกล่าวหาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำก่อน แต่เมื่อสืบพยานแล้วพบว่าหลักฐานไม่เพียงพอก็ได้รับการปล่อยตัวในภายหลัง ซึ่งกว่าจะได้ออกมาก็สูญเสียทั้งชื่อเสียง ครอบครัว และที่ยืนในสังคมไปจนหมดสิ้น
ทอมมองว่าระบบยุติธรรมที่แท้จริงควรเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้พิสูจน์ตัวเองในชั้นศาล ไม่ใช่คล้อยตามคำกล่าวหาของกลุ่มนักร้องเรียนที่อาจมีเจตนาแอบแฝง มีความไม่พอใจส่วนตัว หรือเสียผลประโยชน์จากการทำงานของมูลนิธิ เพราะเมื่อถูกควบคุมตัวแล้ว ทั้งสายตาของสังคมและเวลาที่เสียไปจะทำให้การต่อสู้คดีทำได้ยากขึ้นมาก
เจ้าตัวเปิดเผยว่าได้ปรึกษาทนายความหลายคนเกี่ยวกับแนวทางคดีของบุ๋ม มองว่ามี 2 ขั้นตอน คือตำรวจสอบสวนกลางมีสิทธิ์ออกหมายเรียกให้บุ๋มเข้าไปให้ปากคำ ซึ่งเชื่อว่าเจ้าตัวจะเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอน แต่หากไม่สามารถชี้แจงในบางประเด็นได้จนนำไปสู่การออกหมายจับ ก็ขอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอย่างสูงในการอนุญาตให้บุ๋มได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้คดีอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ทอมยังขอความเห็นใจให้บุ๋มในฐานะแม่ที่ต้องดูแลลูก ขณะที่กำลังเผชิญปัญหาครอบครัวอย่างหนักกับอดีตสามี อีกทั้งไม่ได้เป็นคนร่ำรวยที่จะมีเงินมาจัดการดูแลคนรอบข้างได้หากต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ที่ผ่านมาบุ๋มได้ทำความดีช่วยเหลือสังคมไว้เป็นจำนวนมาก ส่วนประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดก็ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลในการตัดสินตามพยานหลักฐาน
ช่วงท้าย ทอมตั้งข้อสังเกตถึงมาตรฐานการให้ประกันตัวในประเทศไทยว่า คดีที่กระแสโซเชียลมีเดียกดดันหนักมักจะไม่ได้รับการประกันตัว ขณะที่ผู้ต้องหาในคดีอุกฉกรรจ์อื่น เช่น คดีฆ่าคนตาย ยาเสพติด หรือบ่อนการพนัน กลับได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมยกตัวอย่างกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคใต้รายหนึ่ง ที่ทอมอ้างว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ 888 แต่ยังไม่ต้องเข้าเรือนจำและมีโอกาสต่อสู้คดีภายนอก
ทอมฝากถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้พิจารณาคดีนี้ด้วยความรอบคอบ โดยไม่ตัดสินตามกระแสโซเชียลมีเดียหรือคำพูดของนักร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ ขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับบุ๋ม โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ปอศ. ซึ่งอยู่ในสังกัดตำรวจสอบสวนกลาง รับตรวจสอบมูลนิธิองค์กรทำดีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ขณะที่ล่าสุดวันที่ 3 พฤศจิกายน บุ๋มเดินทางไปกองปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ ก๊อต อธิป อดีตสามี
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