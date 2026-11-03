ทอม เครือโสภณ วอนให้ประกันตัว บุ๋ม ปนัดดา หากถูกออกหมายจับ ควรได้สู้คดีนอกคุก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 12:55 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 12:55 น.
ภาพคู่ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (ซ้าย) และ ทอม เครือโสภณ (ขวา) จากคลิปวิดีโอ
บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (ซ้าย) และ ทอม เครือโสภณ (ขวา)

ทอม เครือโสภณ นักธุรกิจและผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าว แสดงความเห็น เกี่ยวกับคดีตรวจสอบเส้นทางการเงินมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ที่กำลังถูกทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ และกลุ่มนักร้องเรียนเปิดเผยข้อมูลโจมตีอย่างต่อเนื่อง เรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมและสังคมให้โอกาสอดีตนางสาวไทยได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองตามหลักสากล

ทอม กล่าวว่าตนเองไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าบุ๋มกระทำความผิดหรือบริสุทธิ์ เชื่อมั่นว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่เพื่อให้ความจริงปรากฏ แต่ต้องการฝากข้อคิดถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย

ทอมเปรียบเทียบหลักการยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาที่ยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด ต่างจากหลายคดีในประเทศไทยที่เมื่อกระแสสังคมออนไลน์รุนแรง มักจะเกิดปรากฏการณ์ศาลเตี้ยตัดสินว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดไปก่อนแล้ว

โฆษณา

เขายกตัวอย่างคดีของ บอสพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล ผู้บริหารบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป ที่ปัจจุบันยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำและไม่ได้รับการประกันตัว แม้ว่าบางข้อหาจะถูกยกฟ้องไปแล้วก็ตาม รวมถึงยังมีอีกหลายกรณีในอดีตที่ผู้ถูกกล่าวหาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำก่อน แต่เมื่อสืบพยานแล้วพบว่าหลักฐานไม่เพียงพอก็ได้รับการปล่อยตัวในภายหลัง ซึ่งกว่าจะได้ออกมาก็สูญเสียทั้งชื่อเสียง ครอบครัว และที่ยืนในสังคมไปจนหมดสิ้น

ทอมมองว่าระบบยุติธรรมที่แท้จริงควรเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้พิสูจน์ตัวเองในชั้นศาล ไม่ใช่คล้อยตามคำกล่าวหาของกลุ่มนักร้องเรียนที่อาจมีเจตนาแอบแฝง มีความไม่พอใจส่วนตัว หรือเสียผลประโยชน์จากการทำงานของมูลนิธิ เพราะเมื่อถูกควบคุมตัวแล้ว ทั้งสายตาของสังคมและเวลาที่เสียไปจะทำให้การต่อสู้คดีทำได้ยากขึ้นมาก

เจ้าตัวเปิดเผยว่าได้ปรึกษาทนายความหลายคนเกี่ยวกับแนวทางคดีของบุ๋ม มองว่ามี 2 ขั้นตอน คือตำรวจสอบสวนกลางมีสิทธิ์ออกหมายเรียกให้บุ๋มเข้าไปให้ปากคำ ซึ่งเชื่อว่าเจ้าตัวจะเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอน แต่หากไม่สามารถชี้แจงในบางประเด็นได้จนนำไปสู่การออกหมายจับ ก็ขอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอย่างสูงในการอนุญาตให้บุ๋มได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้คดีอย่างเต็มที่

โฆษณา

นอกจากนี้ ทอมยังขอความเห็นใจให้บุ๋มในฐานะแม่ที่ต้องดูแลลูก ขณะที่กำลังเผชิญปัญหาครอบครัวอย่างหนักกับอดีตสามี อีกทั้งไม่ได้เป็นคนร่ำรวยที่จะมีเงินมาจัดการดูแลคนรอบข้างได้หากต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ที่ผ่านมาบุ๋มได้ทำความดีช่วยเหลือสังคมไว้เป็นจำนวนมาก ส่วนประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดก็ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลในการตัดสินตามพยานหลักฐาน

ช่วงท้าย ทอมตั้งข้อสังเกตถึงมาตรฐานการให้ประกันตัวในประเทศไทยว่า คดีที่กระแสโซเชียลมีเดียกดดันหนักมักจะไม่ได้รับการประกันตัว ขณะที่ผู้ต้องหาในคดีอุกฉกรรจ์อื่น เช่น คดีฆ่าคนตาย ยาเสพติด หรือบ่อนการพนัน กลับได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมยกตัวอย่างกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคใต้รายหนึ่ง ที่ทอมอ้างว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ 888 แต่ยังไม่ต้องเข้าเรือนจำและมีโอกาสต่อสู้คดีภายนอก

ทอมฝากถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้พิจารณาคดีนี้ด้วยความรอบคอบ โดยไม่ตัดสินตามกระแสโซเชียลมีเดียหรือคำพูดของนักร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ ขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับบุ๋ม โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ปอศ. ซึ่งอยู่ในสังกัดตำรวจสอบสวนกลาง รับตรวจสอบมูลนิธิองค์กรทำดีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ขณะที่ล่าสุดวันที่ 3 พฤศจิกายน บุ๋มเดินทางไปกองปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ ก๊อต อธิป อดีตสามี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 12:55 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 12:55 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พัค ฮังซอ กุนซือพลังกาญจน์ เอฟซี ทำสัญญาณให้เงียบและโต้กลับผู้ชมริมสนาม หลังเกมไทยลีก 2 กับพัทยา ยูไนเต็ด

งามไส้! สื่อเกาหลีตีข่าว โค้ช “พัค ฮังซอ” เดือด ถูกตะโกนเหยียด “กิมจิแมน” หลังเกมไทยลีก 2

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; เอาจริง! แจ้งความเอาผิด &quot;ก๊อต-ช่างเอ๋&quot; ข้อหาฉ้อโกง 50 ล้าน

“บุ๋ม ปนัดดา” เอาจริง! แจ้งความเอาผิด “ก๊อต-ช่างเอ๋” ข้อหาฉ้อโกง 50 ล้าน

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
แพรรี่ ซัด พระปีนเสา ไลฟ์ด่าไปทั่ว ฉะสำนักพุทธฯ ไม่จัดการ อ.จตุรงค์ ร่วมวงคอมเมนต์

แพรรี่ ซัด พระปีนเสา ไลฟ์ด่าไปทั่ว ฉะสำนักพุทธฯ ไม่จัดการ อ.จตุรงค์ ร่วมวงคอมเมนต์

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
ส่องเลขเด็ด ครม.สัญจร อุดรธานี รับหวยงวด 16/11/69

ส่องเลขเด็ด ครม.สัญจร อุดรธานี รับหวยงวด 16/11/69

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
อึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 70 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก บันเทิง

อึ้ง! นักร้องดัง ปุ๊ อัญชลี ปัจจุบันอายุ 71 ปี ยังดูเด็ก และแข็งแรงมาก

8 นาที ที่แล้ว
ย้อนอาลัย &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; ประวัติ นางเอกตุ๊กตาทอง ฉายา &quot;ไข่มุกดำแห่งเอเชีย&quot; ข่าวดารา

อาลัย “เมตตา รุ่งรัตน์” ประวัติ นางเอกตุ๊กตาทอง ฉายา “ไข่มุกดำแห่งเอเชีย”

28 นาที ที่แล้ว
สิ้น นักแสดงอาวุโส &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; เสียชีวิตภายในบ้านพัก สิริอายุ 84 ปี บันเทิง

ช็อกสาเหตุ “เมตตา รุ่งรัตน์” เสียชีวิต ภายในบ้านพัก อายุ 84 ปี

29 นาที ที่แล้ว
พัค ฮังซอ กุนซือพลังกาญจน์ เอฟซี ทำสัญญาณให้เงียบและโต้กลับผู้ชมริมสนาม หลังเกมไทยลีก 2 กับพัทยา ยูไนเต็ด ฟุตบอลไทย

งามไส้! สื่อเกาหลีตีข่าว โค้ช “พัค ฮังซอ” เดือด ถูกตะโกนเหยียด “กิมจิแมน” หลังเกมไทยลีก 2

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เสียชีวิตสงบ สิริอายุ 91 ปี บันเทิง

สิ้น ลาวัณย์ อุปอินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เสียชีวิตสงบ สิริอายุ 91 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; เอาจริง! แจ้งความเอาผิด &quot;ก๊อต-ช่างเอ๋&quot; ข้อหาฉ้อโกง 50 ล้าน ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” เอาจริง! แจ้งความเอาผิด “ก๊อต-ช่างเอ๋” ข้อหาฉ้อโกง 50 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ซัด พระปีนเสา ไลฟ์ด่าไปทั่ว ฉะสำนักพุทธฯ ไม่จัดการ อ.จตุรงค์ ร่วมวงคอมเมนต์ ข่าว

แพรรี่ ซัด พระปีนเสา ไลฟ์ด่าไปทั่ว ฉะสำนักพุทธฯ ไม่จัดการ อ.จตุรงค์ ร่วมวงคอมเมนต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขเด็ด ครม.สัญจร อุดรธานี รับหวยงวด 16/11/69 Line News

ส่องเลขเด็ด ครม.สัญจร อุดรธานี รับหวยงวด 16/11/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.วีระพันธ์ โอด สปสช. ชะลอโอนเงิน รพ.พุทธชินราช 45 ล้าน หวั่นกระทบคนไข้ ข่าว

สว.วีระพันธ์ โอด สปสช. ชะลอโอนเงิน รพ.พุทธชินราช 45 ล้าน หวั่นกระทบคนไข้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ-หนุ่ม กรรชัย ดอดพบกองปราบ แจงปมบริจาคเงินให้ มูลนิธิองค์กรทำดี ข่าว

พุทธ อภิวรรณ-หนุ่ม กรรชัย ดอดพบกองปราบ แจงปมบริจาคเงินให้ มูลนิธิองค์กรทำดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ขยายเพดานอายุ ผู้ประกันตน ม.33 เป็น 65 ปี เศรษฐกิจ

เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ขยายเพดานอายุ ผู้ประกันตน ม.33 เป็น 65 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอดัม โรบินสัน และ เฮเลน ชาร์ป ประกบกับภาพเครื่องบินเจ็ต Learjet 60 ขณะดิ่งลงก่อนตกที่เมืองกรีนเอเคอร์ส รัฐฟลอริดา ข่าวต่างประเทศ

เปิดชื่อ 9 ศพ เครื่องบินเจ็ตตก ซีอีโอบริษัท ดับยกครัว พร้อมลูกเล็กสองคน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำชนกัน สนั่นเบสแคมป์เอเวอเรสต์ นักท่องเที่ยวดับ บาดเจ็บ 3 ราย ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำชนกัน สนั่นเบสแคมป์เอเวอเรสต์ นักท่องเที่ยวดับ บาดเจ็บ 3 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนใกล้ชิด แบมบี้ เดอะสตาร์ แจง 4 ปม มือที่สาม ท้าเปิดวงจรปิด-ประวัติการโทร บันเทิง

คนใกล้ชิด แบมบี้ เดอะสตาร์ แจง 4 ปม มือที่สาม ท้าเปิดวงจรปิด-ประวัติการโทร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกินอาลัย เฮียเว้ง เจ้าของร้านข้าวต้ม 100 ปี &quot;ติกฮะ&quot; สะพานเหล็ก สิ้นใจอย่างสงบ ข่าว

นักกินอาลัย เฮียเว้ง เจ้าของร้านข้าวต้ม 100 ปี “ติกฮะ” สะพานเหล็ก สิ้นใจอย่างสงบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; สะดุ้ง! ทนายเดชา ฝันอีกแง้มอินฟลูฯ ชายคนดัง จะโดนใน 2 อาทิตย์ ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” สะดุ้ง! ทนายเดชา ฝันอีกแง้มอินฟลูฯ ชายคนดัง จะโดนใน 2 อาทิตย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอห์น ลีสัน เจ้าของเสียงพากย์ K9 ในซีรีส์ดัง Doctor Who เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 83 ปี ลูกชายโพสต์ข้อความไว้อาลัย บันเทิง

เจ้าของเสียงพากย์ K9 ในซีรีส์ดัง Doctor Who เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 83 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; จ่อโดน 3 ข้อหาหนัก โยงเงินบริจาคมูลนิธิ &quot;ก๊อต อธิป&quot; ก็ไม่รอด ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” จ่อโดน 3 ข้อหาหนัก โยงเงินบริจาคมูลนิธิ “ก๊อต อธิป” ก็ไม่รอด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิษย์น้อมอาลัย พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล มรณภาพ สิ้นเจ้าอาวาสวัดลาดชะโด จ.อยุธยา ข่าว

ศิษย์น้อมอาลัย พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล มรณภาพ สิ้นเจ้าอาวาสวัดลาดชะโด อยุธยา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กราบหัวใจ ครูเกษียณ ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ บริจาคเงินเก็บ 1 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลสิงห์บุรี ข่าว

กราบหัวใจ “ครูมาลี” ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ บริจาคเงินเก็บ 1 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลสิงห์บุรี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รังสิมันต์ โรม สวมสูท นั่งที่โต๊ะประชุมกรรมาธิการ ข่าวการเมือง

โรม ซัดเดือด กินรวบทำลายอำนาจตรวจสอบ กมธ. แฉหนังสือฉบับเต็ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวยคู่ใหม่! &quot;ออยศรี&quot; เปิดศึกโต้ไฟลุก &quot;อาจารย์จตุรงค์&quot; หลังร่ายกลอนซัดเดือด ข่าว

มวยคู่ใหม่! “ออยศรี” เปิดศึกโต้ไฟลุก “อาจารย์จตุรงค์” หลังร่ายกลอนซัดเดือด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังไขข้อสงสัย จุดปริศนา หน้าชื่อบัญชีองค์กรทำดี พนง.ชี้อาจใช้แป้นพิมพ์ผิด ข่าว

เพจดังไขข้อสงสัย จุดปริศนา หน้าชื่อบัญชีองค์กรทำดี พนง.ชี้อาจใช้แป้นพิมพ์ผิด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพคู่ ศุภชัย ใจสมุทร สวมชุดปกติขาว (ซ้าย) และ ศิริโชค โสภา สวมสูทดำ (ขวา) ข่าวการเมือง

“ศิริโชค” โพสต์เหน็บ! ขออภัยให้ข้อมูลเงินเว็บพนัน ถึงกับต้องเปลี่ยนกติกา กมธ.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างกล่าวที่ไมโครโฟน ข่าวต่างประเทศ

พิธีดังปูด อ้าง ทรัมป์ อาจใช้นิวเคลียร์โจมตีอิหร่าน ในอีกไม่กี่วัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปบุ๋ม ปนัดดา แจ้งความ ก๊อต ยันสู้ไม่หนี จะเอาเงินคืนมูลนิธิฯ ให้ได้มากที่สุด รับผิดที่ไว้ใจ