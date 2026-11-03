โรม ซัดเดือด กินรวบทำลายอำนาจตรวจสอบ กมธ. แฉหนังสือฉบับเต็ม
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 นายรังสิมันต์ โรม สส.พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊กเปิดหนังสือฉบับเต็ม พร้อมพาดหัวข้อความว่า “กินรวบทำลายอำนาจตรวจสอบกรรมาธิการ” วิจารณ์แนวทางใหม่ที่กำหนดให้การเชิญบุคคลภายนอกเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการต้องผ่านมติที่ประชุมก่อน
แนวทางดังกล่าวเป็นกรอบการทำงานของกรรมาธิการสามัญทั้ง 35 คณะ ที่นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบและเผยแพร่รายละเอียดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน โดยกำหนดให้การบรรจุเรื่องพิจารณาและการเชิญบุคคลหรือหน่วยงานมาชี้แจงต้องอาศัยมติกรรมาธิการ ประธานกรรมาธิการไม่สามารถสั่งการโดยลำพังได้
โรมระบุว่า ที่ผ่านมาอำนาจของประธานในการบรรจุวาระและเชิญบุคคลต่าง ๆ ไม่เคยมีปัญหา เพราะดำเนินการตามข้อบังคับและรัฐธรรมนูญ พร้อมยืนยันว่าตนและประธานกรรมาธิการคณะอื่นปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับมาโดยตลอด
“ประธานสภามีอำนาจในการบรรจุวาระอย่างไร เชิญบุคคลภายนอกอย่างไร ประธานกรรมาธิการก็มีอำนาจแบบนั้น นี่คือข้อบังคับการประชุม”
โรมยังกล่าวหาว่าฝ่ายรัฐบาลไม่กล้าเผชิญข้อครหาด้วยตัวเอง จึงผลักให้ข้าราชการเป็นผู้จัดทำความเห็นแทน โดยใช้ถ้อยคำว่า ไปยิ้มมุมปากอยู่หลังข้าราชการ ให้ข้าราชการเป็นหนังหน้าไฟ และพายเรือให้โจรนั่ง ขณะที่นักการเมืองยืนหัวเราะเพราะทำลายกลไกการตรวจสอบได้แล้ว
ในโพสต์เดียวกัน โรมใช้ถ้อยคำเปรียบเปรยหลายจุด ทั้งคำว่ายุคสมัยที่น้ำเงินกินรวบทุกอย่าง การที่กรรมาธิการไปกระทบกระเทือนต่อนกน้อยในกรงทอง จนฝ่ายรัฐบาลต้องเล่นใหญ่ เผาบ้านไล่หนู และระบุว่าทุกอย่างที่ทำไปก็เพียงเพื่อผู้มีพระคุณ
ท้ายโพสต์ โรมตั้งคำถามทิ้งท้ายสามข้อว่า ใครอยู่เบื้องหลังการทุจริตสอบท้องถิ่น ใครอยู่เบื้องหลังสินบน 40 ล้านและเว็บพนัน และใครอยู่เบื้องหลังโครงการ TH-Aipassport ก่อนปิดท้ายด้วยประโยคว่า จะปล้นประเทศกันขนาดนี้ ไม่ทุเรศในหัวใจตัวเองบ้างเหรอครับ ทั้งนี้ เขาไม่ได้ระบุชื่อบุคคลใดในคำถามทั้งสามข้อ
ด้านนายศุภชัย ใจสมุทร สส.พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นผู้ทักท้วงเรื่องขั้นตอนการเชิญบุคคลภายนอกมาก่อนหน้านี้ ยืนยันว่าตนยื่นเรื่องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2569 เพื่อขอให้วินิจฉัยว่าประธานกรรมาธิการมีอำนาจเชิญบุคคลภายนอกโดยลำพังหรือต้องผ่านมติกรรมาธิการ จึงปฏิเสธว่าแนวทางใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะกรณีใดกรณีหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม กรรมาธิการชุดที่โรมเป็นประธานได้เชิญนายศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ มาให้ข้อมูลเรื่องเส้นทางเงินเว็บพนัน ซึ่งศุภชัยทักท้วงว่าต้องให้ที่ประชุมลงมติรับเรื่องก่อน เมื่อหาข้อยุติไม่ได้ ศุภชัยและกรรมาธิการจากพรรคร่วมรัฐบาลส่วนหนึ่งจึงเดินออกจากห้องประชุม ขณะที่โรมให้ศิริโชคชี้แจงข้อมูลต่อ
ล่าสุดในวันเดียวกับที่โรมโพสต์ ศิริโชคก็โพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตในทำนองเดียวกัน โดยระบุเชิงประชดว่าขออภัยที่การไปให้ข้อมูลเส้นทางเงินเว็บพนันของตนทำให้ต้องเปลี่ยนกติกาการเชิญคนนอก
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