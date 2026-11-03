ภาพหายาก คิงชาร์ลส์ ทรงเปียกฝน ไร้คนกางร่มถวาย กลางสนามพิธีเปิด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 14:24 น.
ภาพหายาก คิงชาร์ลส์ ทรงเปียกฝน ไร้คนกางร่มถวาย กลางสนามพิธีเปิด

กลายเป็นโมเมนต์เรียกรอยยิ้มปนเห็นใจจากผู้คนทั่วโลก สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงเปียกโชกจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักระหว่างเสด็จเยือนแถบแคริบเบียนอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปีการประกาศเอกราชของประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกลางสนามคริกเกต เซอร์ วิเวียน ริชาร์ดส์ ขณะที่กษัตริย์วัย 77 พรรษา ประทับยืนเคียงข้างสมเด็จพระราชินีคามิลลา พระชนมายุ 79 พรรษา พร้อมด้วยผู้นำประเทศและคณะนายทหารระดับสูง จู่ ๆ พายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างรวดเร็วพร้อมลมกระโชกแรง

Queen Camilla shelters under an umbrella during a ceremony marking the 45th anniversary of Antigua and Barbuda’s independence at the Sir Vivian Richards Cricket Ground in North Sound, Antigua and Barbuda, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix)

ทีมงานรีบนำร่มมากางถวายสมเด็จพระราชินีคามิลลา ก่อนพาพระองค์เสด็จหลบฝนเข้าไปยังใต้เต็นท์พิธีการอย่างรวดเร็ว ปล่อยให้กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงประทับยืนเคว้งอยู่กลางแจ้ง พระองค์ทรงมองไปรอบ ๆ ด้วยความงุนงงต่อสถานการณ์ ชูพระหัตถ์ขึ้นฟ้า ส่งสัญญาณมือถามหาคันร่ม พลางตรัสซ้ำ ๆ กับทีมงานว่า “ร่มอยู่ไหน”

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ในที่สุดทีมงานก็หาร่มมาถวายได้สำเร็จ พิธีสวนสนามจึงเดินหน้าต่อ โดยกษัตริย์ชาร์ลส์ทรงกางร่มคันนั้นบังฝนขณะเสด็จลงไปตรวจแถวกำลังพลที่ตั้งแถวอยู่กลางสนามคริกเกต ซึ่งถูกปรับเป็นลานสวนสนามสำหรับงานฉลองเอกราช ก่อนทรงพระดำเนินกลับขึ้นสู่เวทีท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชน

Britain’s King Charles III, center, and Queen Camilla attend an Independence Day parade at the Sir Vivian Richards cricket ground in North Sound, Antigua and Barbuda, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix)

พระองค์ทรงโบกพระหัตถ์ตอบรับ พระองค์ทรงสวมชุดสูทสีเบจ ตรัสปล่อยมุกตลกร้ายแซวสภาพความเปียกปอนของตัวเองว่า ผักวอเตอร์เครสคงเริ่มงอกบนกางเกงของพระองค์แล้ว

หลังพิธีสวนสนามปิดฉากลง กษัตริย์ชาร์ลส์และสมเด็จพระราชินีคามิลลาทรงพบกับอดีตนักคริกเกตทีมชาติเวสต์อินดีสระดับอัศวิน 4 คน ได้แก่ เซอร์ วิฟ ริชาร์ดส์, เซอร์ ริชชี ริชาร์ดสัน, เซอร์ แอนดี โรเบิตส์ และเซอร์ เคิร์ตลี แอมโบรส โดยก่อนเสด็จเข้าห้องรับรองที่มีภาพวาดของริชาร์ดส์ประดับอยู่ สมเด็จพระราชินีคามิลลาทรงหันไปทางผู้สื่อข่าว ชี้ให้ดูฉลองพระองค์ที่เปียกและพระเกศาที่ยุ่งจากลม พลางตรัสติดตลกว่า “ยอมแพ้แล้ว” พร้อมทรงยักพระอังสา

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การเยือนภูมิภาคแคริบเบียนครั้งนี้ กษัตริย์ชาร์ลส์เริ่มเสด็จเยือนบาฮามาส ก่อนจะเดินทางต่อไปยังกายอานา รวมถึงแอนติกาและบาร์บูดา โดยมีสมเด็จพระราชินีเสด็จร่วมคณะ โดยพระองค์มีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้นำเครือจักรภพเกี่ยวกับประเด็นการค้าทาสในอดีต หลังบรรดาผู้นำแถบแคริบเบียนเรียกร้องให้อังกฤษออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ ซึ่งระหว่างประทับที่บาฮามาส กษัตริย์ชาร์ลส์ตรัสว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่ต้องยอมรับความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ในอดีต

Britain’s King Charles III and Queen Camilla attend an Independence Day parade at the Sir Vivian Richards cricket ground in North Sound, Antigua, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix)
Britain’s King Charles III, front center, walks in the rain during an Independence Day parade at the Sir Vivian Richards cricket ground in North Sound, Antigua and Barbuda, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix)
Britain’s King Charles III gestures in the rain during an Independence Day parade at the Sir Vivian Richards cricket ground in North Sound, Antigua, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 14:24 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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