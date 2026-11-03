ภาพหายาก คิงชาร์ลส์ ทรงเปียกฝน ไร้คนกางร่มถวาย กลางสนามพิธีเปิด
กลายเป็นโมเมนต์เรียกรอยยิ้มปนเห็นใจจากผู้คนทั่วโลก สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงเปียกโชกจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักระหว่างเสด็จเยือนแถบแคริบเบียนอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปีการประกาศเอกราชของประเทศแอนติกาและบาร์บูดา
เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกลางสนามคริกเกต เซอร์ วิเวียน ริชาร์ดส์ ขณะที่กษัตริย์วัย 77 พรรษา ประทับยืนเคียงข้างสมเด็จพระราชินีคามิลลา พระชนมายุ 79 พรรษา พร้อมด้วยผู้นำประเทศและคณะนายทหารระดับสูง จู่ ๆ พายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างรวดเร็วพร้อมลมกระโชกแรง
ทีมงานรีบนำร่มมากางถวายสมเด็จพระราชินีคามิลลา ก่อนพาพระองค์เสด็จหลบฝนเข้าไปยังใต้เต็นท์พิธีการอย่างรวดเร็ว ปล่อยให้กษัตริย์ชาร์ลส์ทรงประทับยืนเคว้งอยู่กลางแจ้ง พระองค์ทรงมองไปรอบ ๆ ด้วยความงุนงงต่อสถานการณ์ ชูพระหัตถ์ขึ้นฟ้า ส่งสัญญาณมือถามหาคันร่ม พลางตรัสซ้ำ ๆ กับทีมงานว่า “ร่มอยู่ไหน”
ในที่สุดทีมงานก็หาร่มมาถวายได้สำเร็จ พิธีสวนสนามจึงเดินหน้าต่อ โดยกษัตริย์ชาร์ลส์ทรงกางร่มคันนั้นบังฝนขณะเสด็จลงไปตรวจแถวกำลังพลที่ตั้งแถวอยู่กลางสนามคริกเกต ซึ่งถูกปรับเป็นลานสวนสนามสำหรับงานฉลองเอกราช ก่อนทรงพระดำเนินกลับขึ้นสู่เวทีท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชน
พระองค์ทรงโบกพระหัตถ์ตอบรับ พระองค์ทรงสวมชุดสูทสีเบจ ตรัสปล่อยมุกตลกร้ายแซวสภาพความเปียกปอนของตัวเองว่า ผักวอเตอร์เครสคงเริ่มงอกบนกางเกงของพระองค์แล้ว
หลังพิธีสวนสนามปิดฉากลง กษัตริย์ชาร์ลส์และสมเด็จพระราชินีคามิลลาทรงพบกับอดีตนักคริกเกตทีมชาติเวสต์อินดีสระดับอัศวิน 4 คน ได้แก่ เซอร์ วิฟ ริชาร์ดส์, เซอร์ ริชชี ริชาร์ดสัน, เซอร์ แอนดี โรเบิตส์ และเซอร์ เคิร์ตลี แอมโบรส โดยก่อนเสด็จเข้าห้องรับรองที่มีภาพวาดของริชาร์ดส์ประดับอยู่ สมเด็จพระราชินีคามิลลาทรงหันไปทางผู้สื่อข่าว ชี้ให้ดูฉลองพระองค์ที่เปียกและพระเกศาที่ยุ่งจากลม พลางตรัสติดตลกว่า “ยอมแพ้แล้ว” พร้อมทรงยักพระอังสา
การเยือนภูมิภาคแคริบเบียนครั้งนี้ กษัตริย์ชาร์ลส์เริ่มเสด็จเยือนบาฮามาส ก่อนจะเดินทางต่อไปยังกายอานา รวมถึงแอนติกาและบาร์บูดา โดยมีสมเด็จพระราชินีเสด็จร่วมคณะ โดยพระองค์มีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้นำเครือจักรภพเกี่ยวกับประเด็นการค้าทาสในอดีต หลังบรรดาผู้นำแถบแคริบเบียนเรียกร้องให้อังกฤษออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ ซึ่งระหว่างประทับที่บาฮามาส กษัตริย์ชาร์ลส์ตรัสว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่ต้องยอมรับความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ในอดีต
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