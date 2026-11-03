เงินอุดหนุนบุตร พฤศจิกายน 2569 เข้าวันไหน เช็กสิทธิรับ 600 บาทที่นี่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 13:26 น.
มือเด็กทารกวางอยู่บนฝ่ามือผู้ใหญ่ ภาพประกอบข่าวเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ผู้ปกครองที่รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เตรียมเช็กบัญชีได้ในเดือนนี้ โดยกรมบัญชีกลางกำหนดโอนเงินงวดเดือนพฤศจิกายน 2569 ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ในอัตรา 600 บาทต่อเด็กหนึ่งคน

ตามปกติเงินอุดหนุนบุตรจะเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากวันที่ 10 ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเลื่อนโอนให้ก่อนในวันทำการ เหมือนงวดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งวันที่ 10 ตรงกับวันเสาร์ จึงโอนให้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ส่วนเดือนนี้วันที่ 10 ตรงกับวันอังคารซึ่งเป็นวันทำการปกติ กำหนดโอนจึงไม่มีการเลื่อน

ใครมีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีเงื่อนไขผู้มีสิทธิดังนี้

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  • เด็กต้องมีสัญชาติไทย
  • อาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
  • ได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนอายุครบ 6 ปี ในอัตรา 600 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ไม่จำกัดจำนวนบุตร

เช็กสิทธิและสถานะได้ 3 ช่องทาง

ผู้ปกครองตรวจสอบสถานะสิทธิและการโอนเงินได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางเหล่านี้

  • เว็บไซต์ระบบตรวจสอบสิทธิ กรมกิจการเด็กและเยาวชน csgcheck.dcy.go.th
  • แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”
  • แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”

ยังไม่เคยลงทะเบียน ยื่นได้ที่ไหน

ผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติตรงเงื่อนไขสามารถยื่นลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปี โดยติดต่อในพื้นที่ที่เด็กและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

  • กรุงเทพมหานคร ยื่นที่สำนักงานเขต
  • เมืองพัทยา ยื่นที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • ส่วนภูมิภาค ยื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล
  • ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” โดยต้องยืนยันตัวตนผ่านแอป ThaID ของกรมการปกครองก่อน

สิทธิจะมีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน ไม่ได้ย้อนหลังไปถึงเดือนก่อนหน้า ผู้ปกครองที่เพิ่งมีบุตรจึงควรรีบยื่นเพื่อไม่ให้เสียสิทธิในเดือนที่ผ่านไปแล้ว

อีก 2 กลุ่มที่เงินเข้าวันเดียวกัน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ยังเป็นวันโอนของเงินสวัสดิการอีกสองรายการ สำหรับครอบครัวที่รับหลายสิทธิพร้อมกัน

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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายตามช่วงอายุ คือ 60 ถึง 69 ปี ได้ 600 บาท 70 ถึง 79 ปี ได้ 700 บาท 80 ถึง 89 ปี ได้ 800 บาท และ 90 ปีขึ้นไป ได้ 1,000 บาทต่อเดือน

ส่วนเบี้ยความพิการ ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน อายุ 18 ปีขึ้นไปได้รับ 800 บาทต่อเดือน และหากถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจะกดเพิ่มได้อีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน

ถ้าเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไร

หากตรวจสอบแล้วพบว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีตามกำหนด ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัญชีธนาคารและสถานะสิทธิอีกครั้งผ่านช่องทางออนไลน์ข้างต้น หรือติดต่อสำนักงานเขต องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลในพื้นที่ เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 13:26 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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