“ศิริโชค” โพสต์เหน็บ! ขออภัยให้ข้อมูลเงินเว็บพนัน ถึงกับต้องเปลี่ยนกติกา กมธ.
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 นายศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตั้งข้อสังเกตถึงแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร หลังมีการกำหนดให้การเชิญบุคคลภายนอกมาให้ข้อมูลต้องผ่านมติที่ประชุม โดยเชื่อมโยงกับการที่ตนเข้าให้ข้อมูลเรื่องเส้นทางเงินเว็บพนันก่อนหน้านี้
ศิริโชคระบุว่า “ขออภัยด้วยครับ นึกไม่ถึงว่าแค่ผมไปให้ข้อมูลเส้นทางเงินเว็บพนัน ถึงกับต้องเปลี่ยนกติกาให้การเชิญคนนอกต้องผ่านมติที่ประชุม กมธ. ก่อน!!”
โพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบแนวทางดำเนินงานของกรรมาธิการสามัญทั้ง 35 คณะ ซึ่งมีการเผยแพร่รายละเอียดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ต่อเนื่องจากการหารือร่วมกับประธานกรรมาธิการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
สาระสำคัญคือ การกำหนดเรื่องพิจารณาและเชิญบุคคลหรือหน่วยงานมาชี้แจงต้องอาศัยมติกรรมาธิการ ประธานกรรมาธิการไม่สามารถดำเนินการโดยลำพังได้ รวมถึงต้องจัดการเรื่องที่มีขอบเขตคาบเกี่ยวระหว่างกรรมาธิการหลายคณะ เพื่อไม่ให้พิจารณาซ้ำซ้อนกัน
ย้อนปมเชิญ “ศิริโชค” จนเกิดวอล์กเอาต์
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งมี นายรังสิมันต์ โรม สส.พรรคประชาชน เป็นประธาน ได้เชิญศิริโชคมาให้ข้อมูลกรณีข้อกล่าวหาเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจเว็บพนันกับสามีของ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.พรรคภูมิใจไทย
อย่างไรก็ตาม นายศุภชัย ใจสมุทร สส.พรรคภูมิใจไทย ทักท้วงเรื่องขั้นตอน โดยเห็นว่าต้องให้ที่ประชุมลงมติรับเรื่องพิจารณาก่อน ขณะที่กรรมาธิการอีกฝ่ายเห็นว่าเป็นเรื่องที่พิจารณาต่อเนื่องมาแล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ต้องเริ่มขอมติอีกครั้ง
การถกเถียงยังหาข้อยุติไม่ได้ ก่อนศุภชัยและกรรมาธิการจากพรรคร่วมรัฐบาลส่วนหนึ่งเดินออกจากห้องประชุม ขณะที่รังสิมันต์ให้ศิริโชคชี้แจงข้อมูลต่อ
ภายหลังศิริโชคเผยแพร่โพสต์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ศุภชัยก็ออกมาตอบโต้ อ้างว่า ตนยื่นเรื่องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน 2569 เพื่อขอให้วินิจฉัยปัญหาอำนาจของประธานกรรมาธิการในการเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุม ว่าต้องดำเนินการตามข้อบังคับและผ่านมติกรรมาธิการหรือไม่
ศุภชัยยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนประเด็นที่ศิริโชคเข้าให้ข้อมูล จึงปฏิเสธข้อเชื่อมโยงว่าแนวทางนี้เกิดขึ้นเพราะศิริโชคเพียงคนเดียว
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