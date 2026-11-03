พิธีดังปูด อ้าง ทรัมป์ อาจใช้นิวเคลียร์โจมตีอิหร่าน ในอีกไม่กี่วัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 11:50 น.
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างกล่าวที่ไมโครโฟน

ทักเกอร์ คาร์ลสัน นักวิจารณ์การเมืองชาวอเมริกันและอดีตพิธีกรฟ็อกซ์นิวส์ เผยแพร่ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X อ้างว่า รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ อาจใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีอิหร่านเพียงไม่กี่วัน ภายใต้แรงกดดันจาก เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล

คาร์ลสันระบุว่า เป้าหมายที่เป็นไปได้คือ พิกแอกซ์ เมาน์เทน (Pickaxe Mountain) ในภาคกลางของอิหร่าน เขาอ้างว่าหน่วยข่าวกรองอิสราเอลเชื่อว่าอิหร่านกลับมาเสริมสมรรถนะยูเรเนียมภายในพื้นที่

ทักเกอร์ยังอ้างว่าอุโมงค์อยู่ใต้ชั้นหินแกรนิตหนาประมาณ 300 ฟุต หรือราว 91 เมตร จนอาวุธตามแบบของสหรัฐฯ ไม่สามารถทำลายได้ และเสนอข้อสรุปของตนเองว่า การโจมตีด้วยนิวเคลียร์เป็นทางเลือกทางทหารที่เหลืออยู่

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คาร์ลสันอ้างคำพูดของบุคคลที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อว่า เนทันยาฮูโทรศัพท์กดดันทรัมป์เรื่องนี้ทุกวัน พร้อมคาดว่าทรัมป์อาจตัดสินใจภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 แต่ เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษ สนับสนุนให้เดินหน้าเจรจากับอิหร่าน

อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทำเนียบขาว กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หรือรัฐบาลอิสราเอล

พิกแอกซ์สำคัญอย่างไร และมีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมจริงหรือไม่?

พิกแอกซ์คือโครงการอุโมงค์ใต้ภูเขา ตั้งอยู่ทางใต้ของศูนย์เสริมสมรรถนะยูเรเนียมนาทานซ์ราว 2 กิโลเมตร อิหร่านเคยประกาศไว้เมื่อปี 2020 ว่าจะสร้างโรงงานประกอบเครื่องหมุนเหวี่ยงใต้ดินใกล้กับศูนย์นาทานซ์

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศ หรือ CSIS เผยแพร่ผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569 พบความเคลื่อนไหวด้านการก่อสร้างเพิ่มขึ้น แต่ข้อมูลที่มีอยู่นี้ยังไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธได้ว่ามีการขนย้ายเครื่องหมุนเหวี่ยงเข้าไปจริงหรือไม่ นอกจากนี้ สภาพการก่อสร้างยังทำให้เกิดข้อสงสัยว่าฐานใต้ดินแห่งนี้พร้อมเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแล้วหรือยัง

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ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม สถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อความมั่นคงระหว่างประเทศ เปิดเผยผลประเมินจากภาพถ่ายดาวเทียมของวันที่ 7 ตุลาคม พบกองดินยังคงปิดกั้นทางเข้าอุโมงค์อยู่ ข้อมูลนี้จึงสอดคล้องกับการประเมินของสถาบันที่มองว่าพื้นที่นี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานในเวลานั้น

ส่วนประเด็นที่คาร์ลสันอ้างว่าต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ทำลายเท่านั้น ทาง CSIS ประเมินว่าฐานใต้ภูเขาแห่งนี้ทำลายได้ยากจริง แม้จะใช้ระเบิดเจาะบังเกอร์ขนาดใหญ่ก็ตาม แต่การโจมตีด้วยอาวุธทั่วไปยังสามารถลดศักยภาพหรือทำให้ฐานหยุดทำงานชั่วคราวได้ ผลประเมินของ CSIS จึงไม่ตรงกับข้อสรุปของคาร์ลสัน

ทรัมป์เคยย้ำ “ไม่ใช้นิวเคลียร์ เพราะไม่จำเป็น”

ก่อนหน้าที่คาร์ลสันจะโพสต์ข้อความ ทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Newsmax ในคืนวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ว่าสหรัฐฯ อาจต้องโจมตีฐานพิกแอกซ์ แต่เมื่อพูดถึงอาวุธนิวเคลียร์ เข้ายืนยันชัดเจนว่าจะไม่นำมาใช้ เพราะไม่มีความจำเป็น

ในการสัมภาษณ์ครั้งนั้น ทรัมป์ยังพูดถึงระเบิดยักษ์อย่าง MOAB พร้อมย้ำให้ชัดเจนว่าอาวุธชนิดนี้ไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์

ท่ามกลางความกังวลว่าจะมีการโจมตีระลอกใหม่ อิหร่านและทีมผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์ยังคงเดินหน้าพูดคุยกันที่กรุงโดฮา โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นการหารือต่อเนื่องเข้าสู่วันที่สาม เพื่อผลักดันข้อตกลงยุติความขัดแย้ง

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ด้านมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมว่า ทรัมป์ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่หรือไม่ และยังต้องการคลี่คลายปัญหาด้วยวิธีทางการทูต ขณะที่อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ระบุว่าการพูดคุยยังคงดำเนินอยู่ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้าย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 11:50 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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