มวยคู่ใหม่! “ออยศรี” เปิดศึกโต้ไฟลุก “อาจารย์จตุรงค์” หลังร่ายกลอนซัดเดือด
มวยคู่ใหม่! เปิดศึกโต้ไฟลุก “อาจารย์จตุรงค์” ร่ายกลอนซัดเดือด ทีมูลนิธิอื่นไม่เห็นเดือดร้อนตรวจสอบ “ออยศรี” ลั่น หากมีหลักฐานยัดคุกก็ทำเลย
จากประเด็นร้อนที่ “ออยศรี” เจ้าของเพจ “ออยศรีและผองเผือก” เปิดศึกปะทะคารมกับ “อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม” กรณีเงินบริจาค 1,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิองค์กรทำดีของ “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ล่าสุด ลุกลามกลายเป็นสงครามโซเชียลขบวนใหม่ เมื่อ “อ.จตุรงค์ จงอาษา” นักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนา กระโดดร่วมวงด้วยการโพสต์บทกลอนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“โถอีสอย คอยสอด ยอดผองไผ่ ปากจัญไร อยากได้แสง แหล่งภักษา หวังฉายใส่ ใจมวลชน เยี่ยงป่าดา แต่ปากหมา ทัวร์ด่ายับ ตกอับพลัน อันกระแส แผ่ความ โหนตามสื่อ สมองกระบือ ยื้อแย่ง แย้งเอกฉันท์ ด่าเห็นต่าง อ้างคนอื่น ผดผื่นคัน กระแสสั้น ดันตีกลับ ดับสอยเอยฯ” พร้อมติดแฮชแท็ก “#แค่เงินพัน #ดันเรื่องเยอะ #สะเออะจริง” ทำให้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่คู่กรณีอย่างรวดเร็ว
งานนี้ ออยศรี ไม่ปล่อยผ่าน แชร์โพสต์ดังกล่าวตอกกลับทันทีว่า “เจ้าบทเจ้ากลอนเนอะ.. นี่กูนึกว่าสุนทรภู่ จะว่าไปมูลนิธิแถวเชียงรายเชียงใหม่ที่ไหนนะขอไปค้นแปป ลืมละ!! ที่ชอบเปิดรับเงินชวนทำบุญโลงศพ ยังคงเป็นที่น่าสนใจอีกที่หนึ่ง ปักหมุดไว้ก่อน”
ดราม่ายิ่งทวีความเดือด เมื่อ อ.จตุรงค์ ซัดกลับประเด็นการตรวจสอบว่า “กันจอมพลังมาก่อนมึงไม่เดือดร้อนไม่อยากตรวจสอบ เสือกมาเดือดร้อนอยากตรวจสอบกับคนมาทีหลังอย่างบุ๋มปนัดดา+คนตื่นธรรม #โคตรปลอม”
ฝั่ง ออยศรี โต้กลับอย่างดุเดือดไม่แพ้กันว่า “ก็ไอ้ตั้มมันไปยื่นแล้วไม่ใช่หรออีจตุรงค์?? พวกมึงก็เอาหลักฐานในลักษณะที่ทำให้ตำรวจจับกันจอมพลังเข้าคุกไปสิมึงจะให้กูทำยังไง ? กันจอมพลังก็ไม่ใช่ผัวกูสักหน่อย พวกมึงอยากจะยัดเค้าเข้าคุกพวกมึงก็ทำสิ มึงจะให้กูทำอะไรล่ะเมื่อกูไม่มีหลักฐาน #แต่กูมีหลักฐานองค์กรทำดี กูก็แจ้งความองค์กรทำดี สมองแยกแยะบ้าง มึงจะด่-าไอ้ตั้มว่าไม่มีฝีมือมึงก็พูดเถอะ กูก็เข้าใจ ให้แสง 2 ครั้งแค่นี้นะ ดูแล้วไม่น่าจะคิดได้”
ก่อนที่ อ.จตุรงค์ จะทิ้งทวนประเด็นเรื่องการหิวแสงว่า “ก่อนจะพูดว่ากำพืดแบบมึงให้แสงกูเนี่ย? มึงออกโหนกระแสมากี่ครั้ง? กูว่ากูออกโหนกระแสบ่อยกว่ามึงหลายเท่านะ #จิตแพทย์ #ช่วยด้วย” เรียกได้ว่าเป็นศึกลายพิมพ์ที่ฟาดฟันกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งต้องจับตากันต่อไปว่าดราม่าครั้งนี้จะลุกลามไปถึงขั้นไหน
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