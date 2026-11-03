เพจดังไขข้อสงสัย จุดปริศนา หน้าชื่อบัญชีองค์กรทำดี พนง.ชี้อาจใช้แป้นพิมพ์ผิด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 11:59 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 12:45 น.
เพจดังไขข้อสงสัย จุดปริศนา หน้าชื่อบัญชีองค์กรทำดี พนง.ชี้อาจใช้แป้นพิมพ์ผิด

เพจดาวแปดแฉก ไขข้อสงสัย จุด (.) ปริศนา หน้าชื่อบัญชีองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา พนง.ธนาคาร ชี้อาจใช้แป้นพิมพ์ผิดพลาด โดยไม่ได้ตั้งใจ

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (3 ต.ค. 69) เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นเกี่ยวกับดราม่ามูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา โดยระบุว่า “#ไขปริศนาจุด(.)

มีผู้ติดตามเพจได้อินบล็อกสอบถามว่า สลิปการโอนเงินบริจาคไปยังบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 713-2-59590-3 ก่อนยืนยันทำรายการ ชื่อบัญชีปลายทางคือ . องค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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ทำให้ผู้ติดตามสังเกตและสงสัย (.) จุด หมายถึงอะไร??

เช้าวันนี้ (3 พ.ย.2569) ทีมงานเพจ บังเอิญเจอพนักงานธนาคารสวมเสื้อคอปกสีเขียวมีสัญลักษณ์ธนาคารที่อกด้านซ้าย ยืนซื้อกับข้าวไปทานที่ทำงาน ซึ่งทีมงานเพจได้เข้าไปสอบถามขอความรู้ โดยให้พนักงานธนาคาร ดูสลิปโอนเงิน (ตามภาพ)

“อ่อ!! บัญชีนี้สาขาหนูเองค่ะพี่ แต่สาขาที่เปิดบัญชีคือสาขาถนนพระราม 9 บัญชีนี้เป็นบัญชีส่วนบุคคล เปิดนานมากแล้ว ปัจจุบันสาขาถนนพระราม 9 ปิดให้บริการไปแล้ว บัญชีนี้มารวมอยู่ที่สาขาเทียนร่วมมิตร ค่ะ” พนักงานธนาคาร บอก

พนักงานธนาคาร บอกอีกว่า บัญชีนี้เปิดนานแล้ว ในอดีตการเปิดบัญชียังไม่มีการใช้ชิปการ์ดบนบัตรประชาชนเสียบเข้าระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านข้อมูลในบัตรเหมือนปัจจุบัน ดังนั้นในอดีตการเปิดบัญชี พนักงานธนาคารเป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งบัญชีนี้เป็นบัญชีส่วนบุคคล พนักงานธนาคารอาจใช้แป้นพิมพ์ผิด อาจเผลอใส่จุด(.) โดยไม่ได้ตั้งใจหรือตรวจทานหรือแก้ไขในระบบ จึงทำให้ปัจจุบันสลิปโอนเงินจึงมีจุดทศนิยมนำหน้าชื่อบัญชีดังกล่าว.”

เพจดังไขข้อสงสัย จุดปริศนา หน้าชื่อบัญชีองค์กรทำดี พนง.ชี้อาจใช้แป้นพิมพ์ผิด-1 เพจดังไขข้อสงสัย จุดปริศนา หน้าชื่อบัญชีองค์กรทำดี พนง.ชี้อาจใช้แป้นพิมพ์ผิด-2

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อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 11:59 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 12:45 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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