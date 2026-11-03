เพจดังไขข้อสงสัย จุดปริศนา หน้าชื่อบัญชีองค์กรทำดี พนง.ชี้อาจใช้แป้นพิมพ์ผิด
เพจดาวแปดแฉก ไขข้อสงสัย จุด (.) ปริศนา หน้าชื่อบัญชีองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา พนง.ธนาคาร ชี้อาจใช้แป้นพิมพ์ผิดพลาด โดยไม่ได้ตั้งใจ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (3 ต.ค. 69) เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นเกี่ยวกับดราม่ามูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา โดยระบุว่า “#ไขปริศนาจุด(.)
มีผู้ติดตามเพจได้อินบล็อกสอบถามว่า สลิปการโอนเงินบริจาคไปยังบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 713-2-59590-3 ก่อนยืนยันทำรายการ ชื่อบัญชีปลายทางคือ . องค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
ทำให้ผู้ติดตามสังเกตและสงสัย (.) จุด หมายถึงอะไร??
เช้าวันนี้ (3 พ.ย.2569) ทีมงานเพจ บังเอิญเจอพนักงานธนาคารสวมเสื้อคอปกสีเขียวมีสัญลักษณ์ธนาคารที่อกด้านซ้าย ยืนซื้อกับข้าวไปทานที่ทำงาน ซึ่งทีมงานเพจได้เข้าไปสอบถามขอความรู้ โดยให้พนักงานธนาคาร ดูสลิปโอนเงิน (ตามภาพ)
“อ่อ!! บัญชีนี้สาขาหนูเองค่ะพี่ แต่สาขาที่เปิดบัญชีคือสาขาถนนพระราม 9 บัญชีนี้เป็นบัญชีส่วนบุคคล เปิดนานมากแล้ว ปัจจุบันสาขาถนนพระราม 9 ปิดให้บริการไปแล้ว บัญชีนี้มารวมอยู่ที่สาขาเทียนร่วมมิตร ค่ะ” พนักงานธนาคาร บอก
พนักงานธนาคาร บอกอีกว่า บัญชีนี้เปิดนานแล้ว ในอดีตการเปิดบัญชียังไม่มีการใช้ชิปการ์ดบนบัตรประชาชนเสียบเข้าระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านข้อมูลในบัตรเหมือนปัจจุบัน ดังนั้นในอดีตการเปิดบัญชี พนักงานธนาคารเป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งบัญชีนี้เป็นบัญชีส่วนบุคคล พนักงานธนาคารอาจใช้แป้นพิมพ์ผิด อาจเผลอใส่จุด(.) โดยไม่ได้ตั้งใจหรือตรวจทานหรือแก้ไขในระบบ จึงทำให้ปัจจุบันสลิปโอนเงินจึงมีจุดทศนิยมนำหน้าชื่อบัญชีดังกล่าว.”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการ มูลนิธิองค์กรทำดี ผวา! ถูกบุกบ้าน-ข่มขู่ ทนายเปิ้ล วอนเห็นใจ-เคารพสิทธิกันด้วย
- “ออยศรี” บุกทำเนียบฯ ยื่นหนังสือจี้นายกฯ ตรวจสอบ “มูลนิธิองค์กรทำดี”
- ปอศ. รับสอบมูลนิธิองค์กรทำดี ปมเงินบริจาค อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน-ฟอกเงิน
- ส่องรายชื่อ คนดังวงการบันเทิง โอนบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี ของ “บุ๋ม ปนัดดา”
อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก