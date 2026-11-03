ข้าราชการ อย่าเข้าใจผิด! เออร์ลี่รีไทร์ ไม่ใช่คูณเงินเดือนสุดท้าย
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงความคืบหน้ามาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนด หรือ Early Retirement หลังเกิดกระแสสะพัดในโลกออนไลน์ว่าอาจได้รับเงินก้อนตอบแทนสูงสุดถึง 18 เท่าของเงินเดือน
นายปกรณ์ระบุว่า อยากให้มองโครงการนี้เป็นการทำเพื่ออนาคตของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินต้องจัดสรรให้กับรายจ่ายประจำสูงถึงกว่า 70% ทำให้เหลืองบประมาณสำหรับการพัฒนาประเทศน้อยมาก และสาเหตุหลักที่ข้าราชการไม่ได้ปรับขึ้นเงินเดือนมาเป็นเวลานาน เป็นเพราะไม่มีงบประมาณเพียงพอ หากปรับขึ้นจริงโดยมีจำนวนข้าราชการเป็นตัวหารมหาศาล แต่ละคนก็จะได้เพิ่มเพียงเล็กน้อย การจัดทำมาตรการนี้จึงมุ่งหวังให้เป็นการจากกันด้วยดี ไม่ใช่มุ่งหาประโยชน์จากจำนวนเงินก้อน เพราะเมื่อก้าวออกจากระบบราชการไปแล้ว ทุกคนยังต้องประกอบอาชีพต่อไป
สำหรับประเด็นเงินชดเชยที่มีกระแสข่าวว่าจะจ่าย 15-18 เท่านั้น นายปกรณ์ชี้แจงว่า หลักการเดิมที่เคยทำอยู่ที่ประมาณ 15 เท่า แต่ยืนยันว่ามีสูตรคำนวณเฉพาะ ไม่ใช่การนำตัวเลข 15 ไปคูณกับเงินเดือนเดือนสุดท้ายโดยตรงเหมือนที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียจนสร้างความเข้าใจผิดและความคาดหวังที่ไม่ถูกต้อง
การคำนวณจริงจะมีสูตรที่สัมพันธ์กับอายุราชการที่เหลืออยู่ของผู้ยื่นความประสงค์ เช่น หากเหลืออายุราชการเพียง 1–2 ปี ก็จะไม่ได้รับเงินก้อนเต็มจำนวนตามที่เป็นข่าว ส่วนกรณีความเป็นไปได้ที่จะขยับขึ้นถึง 18 เท่านั้น ทางรัฐบาลจะพยายามผลักดันอย่างเต็มที่
ขณะนี้สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำลังเร่งจัดทำรายละเอียดของโครงการ โดยตั้งเป้าจะนำหลักการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2569 เนื่องจากต้องเตรียมจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว
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