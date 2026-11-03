“ออยศรี” บุกทำเนียบฯ ยื่นหนังสือจี้นายกฯ ตรวจสอบ “มูลนิธิองค์กรทำดี”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 11:33 น.
"ออยศรี" บุกทำเนียบฯ ยื่นหนังสือจี้นายกฯ ตรวจสอบ "มูลนิธิองค์กรทำดี"

“ออยศรี” บุกทำเนียบรัฐบาล ยื่นหนังสือจี้นายกฯ “อนุทิน” ตรวจสอบการดำเนินงาน “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของ “บุ๋ม ปนัดดา”

3 พฤศจิกายน 2569 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” พร้อมด้วย “ทนายเพชร-เอกสิทธิ์ ศรีสังข์” เดินทางเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับสามี “ก๊อต อธิป” และผู้เกี่ยวข้องกรณีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี

ขณะเดียวกัน “ออยศรี” หรือ “น.ส.บุญยนุช แสงศรี” เจ้าของบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย และเจ้าของเพจ “ออยศรีและผองเผือก” พร้อมด้วย “นายธนาคาร น้อยพิทักษ์” กรรมการฝ่ายกฎหมาย ได้เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของ “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี”

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ออยศรี เผยว่า เรื่องนี้เดินทางไกลเกินกว่าที่ตนเจอในตอนแรก อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนด้วยว่า การตรวจสอบเริ่มกระจายมากกว่าเพียงมูลนิธิองค์กรทำดีแล้ว ไม่อยากให้โฟกัสเรื่องจำนวนเงินของแต่ละบุคคลที่โอนเข้าไปร่วมสมทบทุนไม่ว่าที่ใดก็ตาม

แต่อยากให้มองที่เจตนาทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยผู้รับเจตนาที่จะนำเอาเงินไปใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้นำเสนอไว้หรือไม่ เมืองไทยเราเป็นเมืองใจดี คนอ่อนโยน ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าความเสียหายจากพฤติกรรมการชักชวนทำบุญเราเห็นมาเยอะ ไม่ว่าจะหลักร้อยล้านหรือพันล้านเห็นมาแล้วเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เราไม่สามารถไว้ใจเพียงแค่ว่าบุคคลคนนี้พูดดีต่อหน้าสื่อ บุคคลคนนี้สวดมนต์เก่ง ฉะนั้น การตรวจสอบอย่างรัดกุม การตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมารวมทั้งเบื้องลึกเบื้องหลัง จึงเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือประชาชน แล้วค่อย ๆ แก้ไปด้วยกัน

ออยศรี กล่าวว่า “ออยเชื่อว่าที่ผ่านมามีเยอะแล้ว และยังมีเยอะอยู่อีกข้างหน้าที่อาจจะรออยู่ ทั้งจะโดนเปิดและไม่โดนเปิด ไม่ได้หมายความว่าออยจะเป็นคนเปิด หมายความว่าอาจจะต้องมีอะไรที่คอยเล็ดลอดออกมาเรื่อย ๆ จึงอยากให้ช่วยกันคิดและมีสติมาก ๆ ก่อน ตัวออยเองครั้งหนึ่งก็เคยร่วมทำบุญ สมทบทุน แต่วันนี้เราเดินทางมาถึงจุดนี้ก็ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งของประเทศเราที่ถือว่าเป็นการไขกุญแจสำคัญที่ได้มาร่วมตรวจสอบ

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ยืนยันตรงนี้ว่า เมื่อวันนี้เกิดขึ้นแล้วออยไม่ได้อยากจะให้ตรวจสอบแค่มูลนิธิองค์กรทำดี เพราะหลาย ๆ มูลนิธิรับเงินประชาชน ใช้ความรักความเชื่อใจ เราขับเคลื่อนด้วยความเห็นอกเห็นใจ ดังนั้น จะได้รู้กันว่าเงินแต่ละบาทของประชาชนที่ทำงานแลกหยาดเหงื่อเอาไปช่วยเหลือคนอื่นและใช้อย่างถูกต้องหรือไม่”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 11:33 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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