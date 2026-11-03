“ออยศรี” บุกทำเนียบฯ ยื่นหนังสือจี้นายกฯ ตรวจสอบ “มูลนิธิองค์กรทำดี”
“ออยศรี” บุกทำเนียบรัฐบาล ยื่นหนังสือจี้นายกฯ “อนุทิน” ตรวจสอบการดำเนินงาน “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของ “บุ๋ม ปนัดดา”
3 พฤศจิกายน 2569 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” พร้อมด้วย “ทนายเพชร-เอกสิทธิ์ ศรีสังข์” เดินทางเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับสามี “ก๊อต อธิป” และผู้เกี่ยวข้องกรณีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี
ขณะเดียวกัน “ออยศรี” หรือ “น.ส.บุญยนุช แสงศรี” เจ้าของบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย และเจ้าของเพจ “ออยศรีและผองเผือก” พร้อมด้วย “นายธนาคาร น้อยพิทักษ์” กรรมการฝ่ายกฎหมาย ได้เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของ “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี”
ออยศรี เผยว่า เรื่องนี้เดินทางไกลเกินกว่าที่ตนเจอในตอนแรก อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนด้วยว่า การตรวจสอบเริ่มกระจายมากกว่าเพียงมูลนิธิองค์กรทำดีแล้ว ไม่อยากให้โฟกัสเรื่องจำนวนเงินของแต่ละบุคคลที่โอนเข้าไปร่วมสมทบทุนไม่ว่าที่ใดก็ตาม
แต่อยากให้มองที่เจตนาทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยผู้รับเจตนาที่จะนำเอาเงินไปใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้นำเสนอไว้หรือไม่ เมืองไทยเราเป็นเมืองใจดี คนอ่อนโยน ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าความเสียหายจากพฤติกรรมการชักชวนทำบุญเราเห็นมาเยอะ ไม่ว่าจะหลักร้อยล้านหรือพันล้านเห็นมาแล้วเป็นจำนวนมาก
ดังนั้น เราไม่สามารถไว้ใจเพียงแค่ว่าบุคคลคนนี้พูดดีต่อหน้าสื่อ บุคคลคนนี้สวดมนต์เก่ง ฉะนั้น การตรวจสอบอย่างรัดกุม การตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมารวมทั้งเบื้องลึกเบื้องหลัง จึงเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือประชาชน แล้วค่อย ๆ แก้ไปด้วยกัน
ออยศรี กล่าวว่า “ออยเชื่อว่าที่ผ่านมามีเยอะแล้ว และยังมีเยอะอยู่อีกข้างหน้าที่อาจจะรออยู่ ทั้งจะโดนเปิดและไม่โดนเปิด ไม่ได้หมายความว่าออยจะเป็นคนเปิด หมายความว่าอาจจะต้องมีอะไรที่คอยเล็ดลอดออกมาเรื่อย ๆ จึงอยากให้ช่วยกันคิดและมีสติมาก ๆ ก่อน ตัวออยเองครั้งหนึ่งก็เคยร่วมทำบุญ สมทบทุน แต่วันนี้เราเดินทางมาถึงจุดนี้ก็ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งของประเทศเราที่ถือว่าเป็นการไขกุญแจสำคัญที่ได้มาร่วมตรวจสอบ
ยืนยันตรงนี้ว่า เมื่อวันนี้เกิดขึ้นแล้วออยไม่ได้อยากจะให้ตรวจสอบแค่มูลนิธิองค์กรทำดี เพราะหลาย ๆ มูลนิธิรับเงินประชาชน ใช้ความรักความเชื่อใจ เราขับเคลื่อนด้วยความเห็นอกเห็นใจ ดังนั้น จะได้รู้กันว่าเงินแต่ละบาทของประชาชนที่ทำงานแลกหยาดเหงื่อเอาไปช่วยเหลือคนอื่นและใช้อย่างถูกต้องหรือไม่”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “บุ๋ม ปนัดดา” ควงทนาย บุกกองปราบฯ แจ้งความ “ก๊อต อธิป” ลั่นไม่กังวลแต่เครียด
- ออยศรี แฉเงินบริจาคมูลนิธิเป็นหนึ่ง อ้างโอนเข้าบัญชีครอบครัวกว่า 100 ครั้ง
- เจอแน่วันนี้! “บุ๋ม ปนัดดา” เข้าแจ้งความ “ก๊อต อธิป” ที่กองปราบฯ 9 โมงครึ่ง