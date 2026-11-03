บุ๋ม ปนัดดา แจ้งความ ก๊อต ยันสู้ไม่หนี จะเอาเงินคืนมูลนิธิฯ ให้ได้มากที่สุด รับผิดที่ไว้ใจ
บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจหลังแจ้งความ ก๊อต ยันสู้ไม่หนี ลั่น จะเอาเงินกลับสู่มูลนิธิฯ ให้ได้มากที่สุด แม้จะต้องเอาทรัพย์สินตัวเองมารับผิดชอบก็ตาม
ความคืบหน้าภายหลังจาก บุ๋ม ปนัดดา พร้อมด้วย ทนายเพชร เอกสิทธิ์ เดินทางมาที่กองปราบฯ เมื่อเวลา 09.05 น.ที่ผ่านมา (3 พ.ย. 69) เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับสามี ก๊อต อธิป โดยผ่านไปกว่า 2 ชั่วโมง ทางดาราพิธีกรสาว ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับกองทัพสื่อมวลชน ระบุว่า
“ก่อนอื่นบุ๋มอยากขอโทษสังคมและขอโทษผู้ที่ร่วมบริจาคทุกท่านจากใจ วันนี้ยอมรับว่าผิดพลาดที่ไว้ใจคนข้างตัว คนใกล้ตัวที่เราไว้ใจมากที่สุด มันเป็นความผิดพลาดของบุ๋มเอง ดังนั้นวันนี้บุ๋มถึงมาแจ้งความดำเนินคดีเพื่อเอาทรัพย์สินมาคืนมูลนิธิฯ ให้ได้มากที่สุด
และเท่าที่ทุกคนรู้จักบุ๋ม คงจะทราบว่าบุ๋มแมน ๆ วันนี้ก็เปิดจากใจเลยว่า ในส่วนที่ต้องรับผิดชอบ หรืออะไรที่ขาดไป หรืออะไรที่พลาดไป ก็จะเอาทรัพย์สินส่วนตัวมาจัดการให้ถูกต้องให้ได้มากที่สุด บุ๋มจะไม่ถอย และสู้เพื่อทำให้ทุกอย่างกลับมาถูกต้อง
กรณีที่คุณออยศรีได้มีการแจ้งความ บุ๋มก็มาแสดงความจริงใจว่ายินดีพร้อมที่จะให้ปากคำ พร้อมที่จะมาพูด หรือแสดงเอกสารทุกอย่าง อย่างเต็มที่ไม่หนีไปไหน จะอยู่ตรงนี้ จะสู้เพื่อความถูกต้อง อย่างที่ทุกคนต้องการ และฝากทางทนายเพชรจัดการหลังจากนี้ด้วย โดนทนายดุมาเยอะที่ต้องพูด”
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อ้างอิงจาก : โหนกระแส