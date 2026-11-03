“ศิริโชค” เผยไอโฟน “อภิสิทธิ์” ตกเป็นเป้าสปายแวร์ จี้สอบใช้เครื่องมือรัฐหรือไม่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 10:28 น.
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ถือไมโครโฟนพูดหน้าฉากหลังโลโก้พรรค

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 นายศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการแจ้งเตือนจาก Apple ว่าโทรศัพท์ไอโฟนตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยเครื่องมือจารกรรมไซเบอร์รับจ้างระดับสูง หรือ Mercenary Spyware พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระว่าใครอยู่เบื้องหลัง

ศิริโชคระบุว่า อภิสิทธิ์ได้รับคำเตือนช่วงบ่ายวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยข้อความกล่าวถึง Pegasus หรือเพกาซัสด้วย หลังจากนั้นได้ประสาน DigitalReach ตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่พบหลักฐานว่าการโจมตีสำเร็จ และจำเป็นต้องประสาน Citizen Lab แห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา เพื่อตรวจสอบเชิงลึกต่อไป

ประเด็นที่ศิริโชคตั้งข้อสังเกตคือ Pegasus ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท NSO Group ของอิสราเอล มีการระบุว่าจำหน่ายให้เฉพาะหน่วยข่าวกรองและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาล จึงต้องตรวจสอบว่าความพยายามโจมตีครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือของรัฐหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เขาระบุว่ายังไม่ทราบตัวผู้โจมตี

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ศิริโชคยังแสดงความกังวลว่า หากโทรศัพท์ของหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านถูกเจาะสำเร็จ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาจเข้าถึงข้อมูลว่าใครส่งหลักฐานทุจริต หรือใครเป็นแหล่งข่าว ซึ่งอาจทำให้ผู้ให้ข้อมูลตกอยู่ในอันตราย พร้อมเตือน สส.ทุกพรรคและประชาชนที่ทำงานกับข้อมูลสำคัญให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โทรศัพท์

ด้านอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ในวันเดียวกัน ยืนยันว่าได้รับข้อความเตือนจาก Apple จริง โดยระบุว่าการตกเป็นเป้าหมายอาจเกี่ยวข้องกับอาชีพหรือหน้าที่การงานของตน หลังได้รับคำเตือนได้ปรึกษาผู้ที่เคยถูกโจมตีและตรวจสอบเครื่องเบื้องต้น แต่ยังไม่พบร่องรอยว่าเจาะระบบสำเร็จ ส่วนการตรวจอย่างละเอียดต้องใช้เวลาและยังไม่ได้ดำเนินการ

อภิสิทธิ์กล่าวว่า ช่วงแรกได้เปิดใช้ Lockdown Mode หรือโหมดล็อกดาวน์ ก่อนกลับมาใช้งานตามปกติหลังตรวจเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติ พร้อมยอมรับว่าจะต้องระวังมากขึ้น และคาดหวังว่าภาครัฐจะไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

สำหรับคำเตือนลักษณะนี้ Apple อธิบายว่าเป็นการแจ้งเตือนที่บริษัทมีความมั่นใจสูงว่าผู้ใช้ถูกเลือกเป็นเป้าหมายของสปายแวร์รับจ้าง ซึ่งมีความซับซ้อนและใช้ทรัพยากรสูง โดยกลุ่มเป้าหมายอาจเป็นนักการเมือง นักข่าว นักกิจกรรม หรือนักการทูต ทั้งนี้ Apple ไม่ได้ระบุผู้โจมตีหรือประเทศต้นทางจากการแจ้งเตือนดังกล่าว

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Apple แนะนำให้ผู้ได้รับคำเตือนขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและพิจารณาเปิดโหมดล็อกดาวน์ โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำเตือนได้ด้วยการเข้าเว็บไซต์ account.apple.com โดยตรง หากเป็นคำเตือนจริงจะปรากฏหลังลงชื่อเข้าใช้ และ Apple จะไม่ขอให้ผู้ใช้ส่งรหัสผ่านหรือรหัสยืนยันเพื่อรับมือภัยดังกล่าว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 10:28 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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