“บุ๋ม ปนัดดา” ควงทนาย บุกกองปราบฯ แจ้งความ “ก๊อต อธิป” ลั่นไม่กังวลแต่เครียด
“บุ๋ม ปนัดดา” ควงทนายเพชร บุกกองปราบฯ แจ้งความ “ก๊อต อธิป” ปมเงินมูลนิธิฯ สร้างพูลวิลล่า ลั่นไม่ได้กังวลแต่เครียดมาก
3 พฤศจิกายน 2569 ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อช่วงเช้าวันนี้ “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมด้วย “ทนายเพชร” นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ ทนายความส่วนตัว เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ “ก๊อต อธิป” สามี กรณีนำเงินมูลนิธิไปสร้างพูลวิลล่าที่จังหวัดภูเก็ต
ตลอดการเดินเข้าอาคาร บุ๋ม ปนัดดา มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด เดินก้มหน้า เอามือทาบอก และมีท่าทีคล้ายจะร้องไห้ โดยเจ้าตัวได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้น ๆ ระหว่างเดินเข้าพบพนักงานสอบสวนว่า ขอเข้าพบตำรวจก่อนแล้วจะออกมาให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความกังวลใจในการเดินทางมาแจ้งความครั้งนี้ บุ๋มตอบเพียงว่า “ไม่ได้กังวลอะไร แต่รู้สึกเครียดมากกว่า” ส่วนประเด็นเรื่องพยานหลักฐานที่จะนำมามอบให้พนักงานสอบสวนนั้น เธอระบุว่า “เอกสาร และพยานหลักฐานทั้งหมดอยู่ที่ทนายทั้งหมดแล้ว” ก่อนจะพยักหน้ารับเมื่อถูกถามว่าเตรียมความพร้อมมาเต็มที่หรือไม่ และเดินเข้าไปด้านในทันที
ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา และทนายเพชรยังคงอยู่ระหว่างการให้ปากคำ ท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนจำนวนมากที่ปักหลักเฝ้ารอติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
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