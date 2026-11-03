สาว ถูกสัตว์มีเขี้ยวกัด ขณะดูหนังในโรง ติดเชื้อ-แอดมิตด่วน สาขาเสนอชดเชย ‘คูปองดูหนัง’
สาวโพสต์เล่า ถูกสัตว์มีเขี้ยวกัด ขณะดูหนังในโรง ติดเชื้อ-แอดมิตด่วน 2 คืน ผจก.สาขาเสนอชดเชย ‘คูปองดูหนัง’ ลั่น ไม่มีนโยบายชดเชยเงินสด
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ออกมาโพสต์เล่าอุทาหรณ์เตือนภัยคนชอบดูหนังในโรงภาพยนตร์ หลังเธอถูกสัตว์มีเขี้ยวไม่ทราบชนิดกัดเข้าที่บริเวณส้นเท้าจนมีเลือดออกจำนวนมาก ขณะดูหนังอยู่ภายในโรงหนัง ทันทีที่ถึงโรงพยาบาลแพทย์แจ้งให้แอดมิตเพื่อตรวจทุก 6 ชั่วโมง เนื่องจากไม่ทราบว่าสัตว์ที่กัดเป็นชนิดใด และมีพิษหรือไม่ แต่ผลเลือดออกมามีการติดเชื้อ ขณะที่ทางโรงหนังที่เกิดเหตุตอนแรกบอกว่าจะดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้ ต่อมาทางผู้จัดการสาขาดังกล่าวกลับติดต่อมาอีกครั้งเพื่อเสนอคูปองดูหนังแทนเงินสด เป็นการชดเชยให้แทน โดยอ้างว่า ‘ไม่นโยบายชดเชยเป็นเงิน’
“เตือนคนที่ชอบดูหนัง
ไปดูหนังแล้วถูกสัตว์มีเขี้ยวกัดที่เท้าในโรง จนต้องนอนโรงพยาบาล 2 คืน
คืนวันที่ 29 ต.ค. 69 เราไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่ง ประมาณสามทุ่มครึ่ง ระหว่างที่หนังฉายอยู่ รู้สึกเหมือนมีสายกระเป๋าโดนที่เท้าซ้ายแต่กระเป๋าชั้นอยู่บนตักจ่ะคุณน้า เลยกระดิกเท้าไม่ถึงเสี้ยววิ หมับเข้าให้ เจ็บจี๊ดเหมือนมีอะไรแทงเข้าที่ขา ส่องไฟดู ช็อค เลือดออกเลยพยายามเอาตัวเองออกจากโรงเพื่อดูว่าอะไรกัด ซึ่งตอนแรกคิดว่าตะขาบ
เราแจ้งพนักงานแล้วไปโรงพยาบาลทันทีและรีบพาตัวเองไปห้องฉุกเฉิน แพทย์บันทึกว่า แผลมี 2 รู เป็นรอยเขี้ยว (fang mark) ห่างกัน 0.5 ซม. และวินิจฉัยว่า “สัตว์ไม่ทราบชนิด มีเขี้ยวกัด เช่น ตะขาบ งู” เพราะไม่รู้ว่ามีพิษหรือเปล่าและผลเลือดพบอาการติดเชื้อ จึงต้อง admit เพื่อติดตามค่าเลือดและดูอาการ โดยเบื้องต้น แพทย์แจ้งว่า ต้องตรวจทุก 6 ชั่วโมงเพื่อ monitor ค่าเลือด ช่วงนั้นต้องหยุดงานและยกเลิกคลาสสอนพิเศษทั้งหมด ที่หนักที่สุดคือการนอนรอผลเลือดโดยไม่รู้ว่าโดนอะไรกัดมา
คืนเกิดเหตุ พนักงานของผู้ประกอบการแจ้งทาง LINE ว่า “หากมีค่าใช้จ่ายให้แจ้งได้” เราจึงรวบรวมเอกสาร ใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ ส่งไปตามที่ได้รับแจ้ง แต่หลังจากนั้น ผู้จัดการสาขาแจ้งเราว่า “ไม่มีนโยบายชดเชยเป็นเงิน แต่สามารถชดเชยเป็นคูปองดูหนังแทนเงินสดได้” จากประวัติที่ได้รับรายงานมาจะเป็นหนูมากกว่า เพราะที่นี่ไม่เคยมีประวัติเจองูหรือตะขาบ ตลกร้ายมาก ได้คูปองดูหนัง จาก โรงหนังที่เราโดนตัวอะไรไม่รู้กัด 555555
ทั้งที่จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครบอกได้ว่าสัตว์ที่กัดเราคืออะไร และถูกจัดการไปแล้วหรือยัง แล้วคนที่ดูรอบเดียวกับเราเท่ากับว่าเค้าได้รับความเสี่ยงเดียวกับที่เราเจอหรือป่าว ทั้งหมดนี้ยังไม่มีผลตรวจสอบหรือภาพกล้องวงจรปิดใด ๆ มายืนยัน และขัดกับสิ่งที่แพทย์บันทึกไว้ เราจึงไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจเพื่อเป็นหลักฐาน
เราตั้งคำถามแค่ว่า ถ้าลูกค้าบาดเจ็บจนต้องนอนโรงพยาบาล คูปองดูหนังเป็นความรับผิดชอบที่เพียงพอจริงหรือ
ถ้ายังไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนั้นคืออะไรและยังอยู่ในโรงหรือเปล่า การชวนลูกค้ากลับไปนั่งคือการแก้ปัญหาจริงหรือ
ถ้าเป็นหนูจริงตามที่สาขาบอก การมีหนูกัดลูกค้าในโรงหนังก็เป็นปัญหาความปลอดภัยและสุขอนามัยอยู่ดี ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ความรับผิดชอบน้อยลง คนต่อไปที่โดนอาจเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนที่แพ้รุนแรง
อยากชวนให้ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ทุกแห่ง ตรวจสอบและป้องกันสัตว์เข้ามาในโรงอย่างจริงจัง และแจ้งผลให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทราบ มีขั้นตอนดูแลลูกค้าที่บาดเจ็บอย่างชัดเจน ทั้งการปฐมพยาบาล การส่งโรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบที่ติดต่อได้ และการชดใช้ที่สมเหตุสมผล
ยึดผลวินิจฉัยของแพทย์ ไม่ใช่การคาดเดา
ส่วนคนดูหนัง ถ้าโดนอะไรกัดในโรง ให้แจ้งพนักงานทันที ขอให้เก็บภาพกล้องวงจรปิดไว้ ถ่ายรูปแผล ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด เก็บแชทและเอกสารทุกอย่างไว้ และอย่าเพิ่งรับข้อเสนอใด ๆ ถ้ายังไม่แน่ใจนะคะ ตอนนี้เรากำลังดำเนินการต่อผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้อง ถ้าใครเคยเจอเหตุการณ์คล้ายกันในโรงหนัง มาแชร์กันได้ค่ะ
***ทางฝั่งโรงหนังแจ้งว่าประกันรับเรื่องแล้วและแจ้งทางผู้ใหญ่แล้วเรื่องการชดเชยอยู่ในการตรวจสอบ แต่ทั้งประกันและผู้ใหญ่ที่ว่าไม่มีใครติดต่อมา จึงขอโพสต์ไว้ตรงนี้***”
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ภาพและข้อมูลจาก : FB Mew Pst