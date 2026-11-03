อาลัย นพ.ณรงค์ เปี่ยมชัยวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ เสียชีวิตกะทันหัน
วงการแพทย์ต้องสูญเสียบุคลากรทรงคุณค่าไปอีก 1 ท่าน หลังจากที่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เพจ ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ รายงานว่า “ร่วมอาลัย “นพ.ณรงค์ เปี่ยมชัยวัฒน์” หรือ “หมอเซ็น” แพทย์ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไข้
สังคมมุสลิมและวงการแพทย์ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ นายแพทย์ณรงค์ เปี่ยมชัยวัฒน์ (หมอเซ็น) แพทย์ผู้ได้รับความรักและความเคารพจากคนไข้จำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งท่านเคยปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย
ภายหลังข่าวการจากไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ มีผู้คนจำนวนมากร่วมเขียนข้อความไว้อาลัย พร้อมถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อคุณหมอ โดยคำชื่นชมที่ปรากฏซ้ำ ๆ คือ “เป็นหมอที่ดีที่สุด” สะท้อนถึงความทรงจำของผู้ป่วยและครอบครัวที่เคยได้รับการดูแลจากท่าน
จากเส้นทางวิชาชีพแพทย์ สู่ความทรงจำของคนไข้
จากข้อมูลประวัติที่เผยแพร่ระบุว่า นพ.ณรงค์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ มีประวัติการศึกษาและการทำงานดังนี้
– สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2537
– ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2543
– เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
– มีรายชื่อปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้คนจดจำเกี่ยวกับหมอเซ็นไม่ได้มีเพียงประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ แต่ยังรวมถึงความใส่ใจในการตรวจรักษา การรับฟังปัญหาของคนไข้ และการให้คำแนะนำด้วยความอ่อนโยน
เสียงสะท้อนจากผู้ที่เคยเข้ารับการรักษาและครอบครัวผู้ป่วย ต่างบอกเล่าถึงความประทับใจต่อแพทย์ผู้ทุ่มเทให้กับหน้าที่ และให้ความสำคัญกับชีวิตของคนไข้
การจากไปที่ทิ้งไว้ซึ่งความทรงจำ
การจากไปของ นพ.ณรงค์ เปี่ยมชัยวัฒน์ จึงไม่ใช่เพียงความสูญเสียของครอบครัววรรณาเท่านั้น แต่ยังเป็นความอาลัยของผู้ป่วย ญาติมิตร และผู้คนในสังคมที่เคยได้รับความเมตตาและการดูแลจากท่าน
มีรายงานว่า ร่างของท่านได้รับการประกอบพิธีฝัง ณ กุโบร์มัสยิดแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569
ทีมงาน ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัววรรณา ครอบครัวเปี่ยมชัยวัฒน์ ญาติมิตร และผู้ที่เคารพรักต่อการจากไปของ นพ.ณรงค์ เปี่ยมชัยวัฒน์
ขออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประทานความเมตตาแก่ผู้วายชนม์ ทรงอภัยในความผิดพลาดทั้งปวง และโปรดให้หลุมฝังศพของท่านเป็นส่วนหนึ่งจากสวนแห่งสวนสวรรค์”
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อ้างอิงจาก : FB ข่าวมุสลิมเชียงใหม่