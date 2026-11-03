อาลัย นพ.ณรงค์ เปี่ยมชัยวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ เสียชีวิตกะทันหัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 11:08 น.
อาลัย นพ.ณรงค์ เปี่ยมชัยวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ เสียชีวิตกะทันหัน

วงการแพทย์ต้องสูญเสียบุคลากรทรงคุณค่าไปอีก 1 ท่าน หลังจากที่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เพจ ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ รายงานว่า “ร่วมอาลัย “นพ.ณรงค์ เปี่ยมชัยวัฒน์” หรือ “หมอเซ็น” แพทย์ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไข้

สังคมมุสลิมและวงการแพทย์ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ นายแพทย์ณรงค์ เปี่ยมชัยวัฒน์ (หมอเซ็น) แพทย์ผู้ได้รับความรักและความเคารพจากคนไข้จำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งท่านเคยปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย

ภายหลังข่าวการจากไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ มีผู้คนจำนวนมากร่วมเขียนข้อความไว้อาลัย พร้อมถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อคุณหมอ โดยคำชื่นชมที่ปรากฏซ้ำ ๆ คือ “เป็นหมอที่ดีที่สุด” สะท้อนถึงความทรงจำของผู้ป่วยและครอบครัวที่เคยได้รับการดูแลจากท่าน

โฆษณา

จากเส้นทางวิชาชีพแพทย์ สู่ความทรงจำของคนไข้

จากข้อมูลประวัติที่เผยแพร่ระบุว่า นพ.ณรงค์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ มีประวัติการศึกษาและการทำงานดังนี้

– สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2537
– ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2543
– เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
– มีรายชื่อปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้คนจดจำเกี่ยวกับหมอเซ็นไม่ได้มีเพียงประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ แต่ยังรวมถึงความใส่ใจในการตรวจรักษา การรับฟังปัญหาของคนไข้ และการให้คำแนะนำด้วยความอ่อนโยน

เสียงสะท้อนจากผู้ที่เคยเข้ารับการรักษาและครอบครัวผู้ป่วย ต่างบอกเล่าถึงความประทับใจต่อแพทย์ผู้ทุ่มเทให้กับหน้าที่ และให้ความสำคัญกับชีวิตของคนไข้

การจากไปที่ทิ้งไว้ซึ่งความทรงจำ

การจากไปของ นพ.ณรงค์ เปี่ยมชัยวัฒน์ จึงไม่ใช่เพียงความสูญเสียของครอบครัววรรณาเท่านั้น แต่ยังเป็นความอาลัยของผู้ป่วย ญาติมิตร และผู้คนในสังคมที่เคยได้รับความเมตตาและการดูแลจากท่าน

มีรายงานว่า ร่างของท่านได้รับการประกอบพิธีฝัง ณ กุโบร์มัสยิดแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569

โฆษณา

ทีมงาน ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัววรรณา ครอบครัวเปี่ยมชัยวัฒน์ ญาติมิตร และผู้ที่เคารพรักต่อการจากไปของ นพ.ณรงค์ เปี่ยมชัยวัฒน์

ขออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประทานความเมตตาแก่ผู้วายชนม์ ทรงอภัยในความผิดพลาดทั้งปวง และโปรดให้หลุมฝังศพของท่านเป็นส่วนหนึ่งจากสวนแห่งสวนสวรรค์”

อาลัย นพ.ณรงค์ เปี่ยมชัยวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ เสียชีวิตกะทันหัน-1 อาลัย นพ.ณรงค์ เปี่ยมชัยวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ เสียชีวิตกะทันหัน-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB ข่าวมุสลิมเชียงใหม่

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 11:08 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คิงชาร์ลส์ ทรงเปียกฝน ไร้คนกางร่มถวาย

ภาพหายาก คิงชาร์ลส์ ทรงเปียกฝน ไร้คนกางร่มถวาย กลางสนามพิธีเปิด

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
รังสิมันต์ โรม สวมสูท นั่งที่โต๊ะประชุมกรรมาธิการ

โรม ซัดเดือด กินรวบทำลายอำนาจตรวจสอบ กมธ. แฉหนังสือฉบับเต็ม

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
ภาพคู่ ศุภชัย ใจสมุทร สวมชุดปกติขาว (ซ้าย) และ ศิริโชค โสภา สวมสูทดำ (ขวา)

“ศิริโชค” โพสต์เหน็บ! ขออภัยให้ข้อมูลเงินเว็บพนัน ถึงกับต้องเปลี่ยนกติกา กมธ.

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างกล่าวที่ไมโครโฟน

พิธีดังปูด อ้าง ทรัมป์ อาจใช้นิวเคลียร์โจมตีอิหร่าน ในอีกไม่กี่วัน

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
รังสิมันต์ โรม สวมสูท นั่งที่โต๊ะประชุมกรรมาธิการ ข่าวการเมือง

โรม ซัดเดือด กินรวบทำลายอำนาจตรวจสอบ กมธ. แฉหนังสือฉบับเต็ม

34 นาที ที่แล้ว
มวยคู่ใหม่! &quot;ออยศรี&quot; เปิดศึกโต้ไฟลุก &quot;อาจารย์จตุรงค์&quot; หลังร่ายกลอนซัดเดือด ข่าว

มวยคู่ใหม่! “ออยศรี” เปิดศึกโต้ไฟลุก “อาจารย์จตุรงค์” หลังร่ายกลอนซัดเดือด

45 นาที ที่แล้ว
เพจดังไขข้อสงสัย จุดปริศนา หน้าชื่อบัญชีองค์กรทำดี พนง.ชี้อาจใช้แป้นพิมพ์ผิด ข่าว

เพจดังไขข้อสงสัย จุดปริศนา หน้าชื่อบัญชีองค์กรทำดี พนง.ชี้อาจใช้แป้นพิมพ์ผิด

49 นาที ที่แล้ว
ภาพคู่ ศุภชัย ใจสมุทร สวมชุดปกติขาว (ซ้าย) และ ศิริโชค โสภา สวมสูทดำ (ขวา) ข่าวการเมือง

“ศิริโชค” โพสต์เหน็บ! ขออภัยให้ข้อมูลเงินเว็บพนัน ถึงกับต้องเปลี่ยนกติกา กมธ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างกล่าวที่ไมโครโฟน ข่าวต่างประเทศ

พิธีดังปูด อ้าง ทรัมป์ อาจใช้นิวเคลียร์โจมตีอิหร่าน ในอีกไม่กี่วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ออยศรี&quot; บุกทำเนียบฯ ยื่นหนังสือจี้นายกฯ ตรวจสอบ &quot;มูลนิธิองค์กรทำดี&quot; ข่าว

“ออยศรี” บุกทำเนียบฯ ยื่นหนังสือจี้นายกฯ ตรวจสอบ “มูลนิธิองค์กรทำดี”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจหลังแจ้งความ ก๊อต ยันจะเอาเงินคืนมูลนิธิฯ ให้ได้มากที่สุด แม้จะต้องเป็นทรัพย์สินของตัวเอง บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา แจ้งความ ก๊อต ยันสู้ไม่หนี จะเอาเงินคืนมูลนิธิฯ ให้ได้มากที่สุด รับผิดที่ไว้ใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการ อย่าเข้าใจผิด! เออร์ลี่รีไทร์ ไม่ใช่คูณเงินเดือนสุดท้าย เศรษฐกิจ

ข้าราชการ อย่าเข้าใจผิด! เออร์ลี่รีไทร์ ไม่ใช่คูณเงินเดือนสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว ถูกสัตว์มีเขี้ยวกัด ขณะดูหนังในโรง ติดเชื้อ-แอดมิตด่วน สาขาเสนอชดเชย &#8216;คูปองดูหนัง&#8217; ข่าว

สาว ถูกสัตว์มีเขี้ยวกัด ขณะดูหนังในโรง ติดเชื้อ-แอดมิตด่วน สาขาเสนอชดเชย ‘คูปองดูหนัง’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ควงทนายเพชร บุกกองปราบฯ แจ้งความ &quot;ก๊อต อธิป&quot; ลั่นไม่กังวลแต่เครียด ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” ควงทนาย บุกกองปราบฯ แจ้งความ “ก๊อต อธิป” ลั่นไม่กังวลแต่เครียด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบต.ไม้ขาว สั่งระงับสร้าง พูลวิลล่าภูเก็ต &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; พบไม่ได้ขออนุญาต 1 หลัง ข่าว

อบต.ไม้ขาว สั่งระงับสร้าง พูลวิลล่าภูเก็ต “บุ๋ม ปนัดดา” พบไม่ได้ขออนุญาต 1 หลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรมการ มูลนิธิองค์กรทำดี ผวา! ถูกบุกบ้าน-ข่มขู่ ทนายเปิ้ล วอนเห็นใจ-เคารพสิทธิกันด้วย ข่าว

กรรมการ มูลนิธิองค์กรทำดี ผวา! ถูกบุกบ้าน-ข่มขู่ ทนายเปิ้ล วอนเห็นใจ-เคารพสิทธิกันด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวรีวิว พืชสวนโลกอุดรฯ ลั่น “เสีย 20 บาทก็ยังเสียดายค่าเข้า” ข่าว

สาวรีวิว พืชสวนโลกอุดรฯ ลั่น “เสีย 20 บาทก็ยังเสียดายค่าเข้า”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้ไว้รอดแน่! ปภ. เปิดลิสต์จัด &quot;กระเป๋าฉุกเฉิน&quot; รับมือทุกสถานการณ์ 72 ชั่วโมง ข่าว

รู้ไว้รอดแน่! ปภ. เปิดลิสต์จัด “กระเป๋าฉุกเฉิน” รับมือทุกสถานการณ์ 72 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นรากร ถาม ก๊อต อธิป หลังโฟนอินโหนกระแส ลั่น &quot;เครียดอะไร ถ้าพูดความจริง?&quot; บันเทิง

ต๊ะ นรากร ถาม ก๊อต อธิป หลังโฟนอินโหนกระแส ลั่น “เครียดอะไร ถ้าพูดความจริง?”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพคู่ นาธาเลีย ฟิลเกรัส ในห้องนักบิน และลูกไฟจากเหตุเครื่องบินเจ็ตตกที่รัฐฟลอริดา ข่าวต่างประเทศ

เปิดประวัติ นักบินเครื่องบินเจ็ตตก ฟลอริดา อายุเพิ่ง 20 สลด แชตสุดท้ายถึงแฟนก่อนดิ่งดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 650 บาท ทองแท่งขาย 63,050 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอแน่ 9 โมงครึ่ง! วันนี้ “บุ๋ม ปนัดดา” เข้าแจ้งความ “ก๊อต อธิป” ที่กองปราบฯ บันเทิง

เจอแน่วันนี้! “บุ๋ม ปนัดดา” เข้าแจ้งความ “ก๊อต อธิป” ที่กองปราบฯ 9 โมงครึ่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย นักพากย์เสียงจากซีรีส์ Doctor Who เสียชีวิตวัย 83 ปี บันเทิง

นักพากย์เสียงจากซีรีส์ Doctor Who เสียชีวิตวัย 83 ปี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพสลด ตำรวจยิ้มร่า คุกเข่ากดหลังหญิงชราดับ ครอบครัวฟ้องยับ ใช้กำลังเกินเหตุ ข่าว

ภาพสลด ตำรวจยิ้มร่า คุกเข่ากดหลังหญิงชราดับ ครอบครัวฟ้องยับ ใช้กำลังเกินเหตุ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันที่ 16 ย้อนหลัง 20 งวด รับหวย 16 พ.ย. 69 เช็กเลขเด็ดออกซ้ำ เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันที่ 16 ย้อนหลัง 20 งวด รับหวย 16 พ.ย. 69 เช็กเลขเด็ดออกซ้ำ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอก AV เล่าเบื้องลึกกองถ่าย สกิลเหนือมนุษย์ ควบคุมการหลั่งได้ดั่งใจนึก แตกแล้วแตกเล่า ข่าว

พระเอก AV เล่าเบื้องลึกกองถ่าย สกิลเหนือมนุษย์ ควบคุมการหลั่งได้ดั่งใจนึก แตกแล้วแตกเล่า

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4 บันเทิง

อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลัง หนุ่มเกาหลีที่ใบหน้าเปลี่ยนไปโดยไม่ได้ศัลยกรรม จากรายการ Kim Chang Ok Show 4 ข่าวดารา

ดราม่าเกาหลี หนุ่มวิศวะหน้าเปลี่ยนจนพี่จำไม่ได้ ยันไม่ได้ศัลยกรรม แฉเอาเงินไปเที่ยวบาร์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอบต.ไม้ขาว สั่งระงับสร้าง พูลวิลล่าภูเก็ต “บุ๋ม ปนัดดา” พบไม่ได้ขออนุญาต 1 หลัง