อบต.ไม้ขาว สั่งระงับสร้าง พูลวิลล่าภูเก็ต “บุ๋ม ปนัดดา” พบไม่ได้ขออนุญาต 1 หลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 10:01 น.
อบต.ไม้ขาว สั่งระงับสร้าง พูลวิลล่าภูเก็ต "บุ๋ม ปนัดดา" พบไม่ได้ขออนุญาต 1 หลัง

อบต.ไม้ขาว สั่งระงับสร้าง พูลวิลล่าภูเก็ต “บุ๋ม ปนัดดา” ติดประกาาศหน้าไซต์งาน 7 ฉบับ พบไม่ได้ขออนุญาต 1 หลัง

ความคืบหน้ากรณีการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทพูลวิลล่า บริเวณบ้านด่านหยิด หมู่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปรากฏชื่อ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” เป็นผู้ยื่นขออนุญาต และถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม หลังมีผู้ตั้งข้อสงสัยเรื่องการใช้ลายเซ็นในเอกสารยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

ล่าสุด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไม้ขาว นำประกาศคำสั่งทางปกครองรวม 7 ฉบับไปติดไว้ที่อาคารก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามสถานะการขออนุญาต คืออาคารหลังที่ 1 ซึ่งมีการขออนุญาตก่อสร้างถูกต้อง และอาคารหลังที่ 2 ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง

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อาคารหลังที่ 1 (ขออนุญาตถูกต้อง) คำสั่ง 4 ฉบับ

  • คำสั่ง ค.2 กรณีเจ้าของพื้นที่ไม่ได้มาต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หลังคำขออนุญาตเดิมหมดอายุ
  • คำสั่ง ค.3 ให้ระงับการก่อสร้าง เพราะใบอนุญาตก่อสร้างหมดอายุแล้ว
  • คำสั่ง ค.4 ห้ามใช้อาคารหรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคาร รวมถึงบริเวณที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  • คำสั่ง ค.5 ให้เจ้าของพื้นที่ยื่นขอใบอนุญาตให้ถูกต้องอีกครั้งภายใน 30 วัน

อาคารหลังที่ 2 (ไม่ได้รับอนุญาต) คำสั่ง 3 ฉบับ

  • คำสั่ง ค.3 ให้ระงับการก่อสร้าง เพราะไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  • คำสั่ง ค.4 ห้ามใช้อาคารหรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคาร รวมถึงบริเวณที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  • คำสั่ง ค.5 ให้เจ้าของพื้นที่ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องภายใน 30 วัน

การติดประกาศทั้ง 7 ฉบับเป็นการดำเนินการของ อบต.ไม้ขาว เพื่อแจ้งคำสั่งเกี่ยวกับอาคารทั้ง 2 หลัง ทั้งกรณีใบอนุญาตเดิมหมดอายุและกรณีไม่มีใบอนุญาต เจ้าของพื้นที่ต้องดำเนินการตามคำสั่งภายในเวลาที่กำหนด

ส่วนข้อสงสัยเรื่องการใช้ลายเซ็นในเอกสารยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้เกี่ยวข้อง ยังต้องรอการตรวจสอบและชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 10:01 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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