อบต.ไม้ขาว สั่งระงับสร้าง พูลวิลล่าภูเก็ต “บุ๋ม ปนัดดา” พบไม่ได้ขออนุญาต 1 หลัง
อบต.ไม้ขาว สั่งระงับสร้าง พูลวิลล่าภูเก็ต “บุ๋ม ปนัดดา” ติดประกาาศหน้าไซต์งาน 7 ฉบับ พบไม่ได้ขออนุญาต 1 หลัง
ความคืบหน้ากรณีการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทพูลวิลล่า บริเวณบ้านด่านหยิด หมู่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปรากฏชื่อ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” เป็นผู้ยื่นขออนุญาต และถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม หลังมีผู้ตั้งข้อสงสัยเรื่องการใช้ลายเซ็นในเอกสารยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ล่าสุด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไม้ขาว นำประกาศคำสั่งทางปกครองรวม 7 ฉบับไปติดไว้ที่อาคารก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามสถานะการขออนุญาต คืออาคารหลังที่ 1 ซึ่งมีการขออนุญาตก่อสร้างถูกต้อง และอาคารหลังที่ 2 ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
อาคารหลังที่ 1 (ขออนุญาตถูกต้อง) คำสั่ง 4 ฉบับ
- คำสั่ง ค.2 กรณีเจ้าของพื้นที่ไม่ได้มาต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หลังคำขออนุญาตเดิมหมดอายุ
- คำสั่ง ค.3 ให้ระงับการก่อสร้าง เพราะใบอนุญาตก่อสร้างหมดอายุแล้ว
- คำสั่ง ค.4 ห้ามใช้อาคารหรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคาร รวมถึงบริเวณที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
- คำสั่ง ค.5 ให้เจ้าของพื้นที่ยื่นขอใบอนุญาตให้ถูกต้องอีกครั้งภายใน 30 วัน
อาคารหลังที่ 2 (ไม่ได้รับอนุญาต) คำสั่ง 3 ฉบับ
- คำสั่ง ค.3 ให้ระงับการก่อสร้าง เพราะไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- คำสั่ง ค.4 ห้ามใช้อาคารหรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคาร รวมถึงบริเวณที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
- คำสั่ง ค.5 ให้เจ้าของพื้นที่ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องภายใน 30 วัน
การติดประกาศทั้ง 7 ฉบับเป็นการดำเนินการของ อบต.ไม้ขาว เพื่อแจ้งคำสั่งเกี่ยวกับอาคารทั้ง 2 หลัง ทั้งกรณีใบอนุญาตเดิมหมดอายุและกรณีไม่มีใบอนุญาต เจ้าของพื้นที่ต้องดำเนินการตามคำสั่งภายในเวลาที่กำหนด
ส่วนข้อสงสัยเรื่องการใช้ลายเซ็นในเอกสารยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้เกี่ยวข้อง ยังต้องรอการตรวจสอบและชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มูลนิธิบุ๋ม ถูกสั่งระงับก่อสร้าง เปิดเอกสารขอสร้างบ้านแค่ 10 ตร.ม.
- สั่งระงับการก่อสร้าง มูลนิธิองค์กรทำดี คลอง 8 ปทุมธานี พบหลายอาคารไม่ขออนุญาต
- “ก๊อต อธิป” สารภาพแล้ว เงินบริจาคมูลนิธิฯ ยัน “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่รู้สร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต