คลังโว ปีงบ 69 เก็บรายได้ 2.94 ล้านล้าน สูงกว่าเป้า รีดภาษี VAT ได้เพิ่มขึ้น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 10:04 น.
คลังโว ปีงบ 69 เก็บรายได้ 2.94 ล้านล้าน สูงกว่าเป้า รีดภาษี VAT ได้เพิ่มขึ้น

กระทรวงการคลังสรุปผลการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2569 สิ้นสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิได้ 2,948,097 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 27,497 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 และสูงกว่าปีงบประมาณก่อนหน้า 122,344 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3

เป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับปีงบประมาณนี้อยู่ที่ 2,920,600 ล้านบาท นับเป็นปีที่รายได้เข้าเป้าหลังจากช่วงต้นปีงบประมาณเคยมีการประเมินว่าอาจต้องกู้เพิ่มหากจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้า

กระทรวงการคลังระบุว่า รายได้ที่สูงกว่าคาดมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหลัก ทั้งจากการบริโภคในประเทศที่ขยายตัวและจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินนำส่งของรัฐวิสาหกิจที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ

โฆษณา

อีกปัจจัยที่คลังหยิบยกคือราคาน้ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งช่วยหนุนผลกำไรของธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจไฟฟ้า จนส่งผลต่อเนื่องให้จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลได้มากขึ้น

เมื่อแยกเป็นรายหน่วยงาน สามกรมจัดเก็บภาษีรวมกันได้ 3,203,996 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 56,496 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 และสูงกว่าปีก่อนหน้า 221,842 ล้านบาท

กรมสรรพากรจัดเก็บได้ 2,522,112 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 75,012 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 และสูงกว่าปีก่อนหน้า 186,628 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 ถือเป็นกรมจัดเก็บภาษีแห่งเดียวที่ทำได้เกินเป้า และเป็นตัวหลักที่ดันภาพรวมทั้งปีให้ทะลุประมาณการ

กรมสรรพสามิตจัดเก็บได้ 565,754 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 12,446 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 แม้จะยังสูงกว่าปีก่อนหน้าอยู่ 28,227 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3

ส่วนกรมศุลกากรจัดเก็บได้ 116,130 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 6,070 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 และต่ำกว่าปีก่อนหน้า 3,013 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 เป็นหน่วยงานเดียวที่ตัวเลขลดลงทั้งเมื่อเทียบกับเป้าและเทียบกับปีก่อน

ด้านรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินรวม 203,226 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 20,626 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3 และสูงกว่าปีก่อนหน้า 25,847 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.6 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตสูงที่สุดในบรรดาหน่วยงานที่นำส่งรายได้

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูด้านกระแสเงินสดจะเห็นภาพอีกด้าน รัฐบาลนำส่งรายได้เข้าคลัง 2,949,753 ล้านบาท ขณะที่เบิกจ่ายงบประมาณไป 3,922,089 ล้านบาท ทำให้ต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลอีก 894,488 ล้านบาท โดยเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 อยู่ที่ 575,653 ล้านบาท

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุถึงฐานะการคลังในปีงบประมาณ 2569 ว่า “แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 10:04 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คิงชาร์ลส์ ทรงเปียกฝน ไร้คนกางร่มถวาย

ภาพหายาก คิงชาร์ลส์ ทรงเปียกฝน ไร้คนกางร่มถวาย กลางสนามพิธีเปิด

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
กราบหัวใจ ครูเกษียณ ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ บริจาคเงินเก็บ 1 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลสิงห์บุรี

กราบหัวใจ ครูเกษียณ ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ บริจาคเงินเก็บ 1 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลสิงห์บุรี

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
รังสิมันต์ โรม สวมสูท นั่งที่โต๊ะประชุมกรรมาธิการ

โรม ซัดเดือด กินรวบทำลายอำนาจตรวจสอบ กมธ. แฉหนังสือฉบับเต็ม

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
มวยคู่ใหม่! &quot;ออยศรี&quot; เปิดศึกโต้ไฟลุก &quot;อาจารย์จตุรงค์&quot; หลังร่ายกลอนซัดเดือด

มวยคู่ใหม่! “ออยศรี” เปิดศึกโต้ไฟลุก “อาจารย์จตุรงค์” หลังร่ายกลอนซัดเดือด

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
รังสิมันต์ โรม สวมสูท นั่งที่โต๊ะประชุมกรรมาธิการ ข่าวการเมือง

โรม ซัดเดือด กินรวบทำลายอำนาจตรวจสอบ กมธ. แฉหนังสือฉบับเต็ม

32 นาที ที่แล้ว
มวยคู่ใหม่! &quot;ออยศรี&quot; เปิดศึกโต้ไฟลุก &quot;อาจารย์จตุรงค์&quot; หลังร่ายกลอนซัดเดือด ข่าว

มวยคู่ใหม่! “ออยศรี” เปิดศึกโต้ไฟลุก “อาจารย์จตุรงค์” หลังร่ายกลอนซัดเดือด

44 นาที ที่แล้ว
เพจดังไขข้อสงสัย จุดปริศนา หน้าชื่อบัญชีองค์กรทำดี พนง.ชี้อาจใช้แป้นพิมพ์ผิด ข่าว

เพจดังไขข้อสงสัย จุดปริศนา หน้าชื่อบัญชีองค์กรทำดี พนง.ชี้อาจใช้แป้นพิมพ์ผิด

47 นาที ที่แล้ว
ภาพคู่ ศุภชัย ใจสมุทร สวมชุดปกติขาว (ซ้าย) และ ศิริโชค โสภา สวมสูทดำ (ขวา) ข่าวการเมือง

“ศิริโชค” โพสต์เหน็บ! ขออภัยให้ข้อมูลเงินเว็บพนัน ถึงกับต้องเปลี่ยนกติกา กมธ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างกล่าวที่ไมโครโฟน ข่าวต่างประเทศ

พิธีดังปูด อ้าง ทรัมป์ อาจใช้นิวเคลียร์โจมตีอิหร่าน ในอีกไม่กี่วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ออยศรี&quot; บุกทำเนียบฯ ยื่นหนังสือจี้นายกฯ ตรวจสอบ &quot;มูลนิธิองค์กรทำดี&quot; ข่าว

“ออยศรี” บุกทำเนียบฯ ยื่นหนังสือจี้นายกฯ ตรวจสอบ “มูลนิธิองค์กรทำดี”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจหลังแจ้งความ ก๊อต ยันจะเอาเงินคืนมูลนิธิฯ ให้ได้มากที่สุด แม้จะต้องเป็นทรัพย์สินของตัวเอง บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา แจ้งความ ก๊อต ยันสู้ไม่หนี จะเอาเงินคืนมูลนิธิฯ ให้ได้มากที่สุด รับผิดที่ไว้ใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการ อย่าเข้าใจผิด! เออร์ลี่รีไทร์ ไม่ใช่คูณเงินเดือนสุดท้าย เศรษฐกิจ

ข้าราชการ อย่าเข้าใจผิด! เออร์ลี่รีไทร์ ไม่ใช่คูณเงินเดือนสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว ถูกสัตว์มีเขี้ยวกัด ขณะดูหนังในโรง ติดเชื้อ-แอดมิตด่วน สาขาเสนอชดเชย &#8216;คูปองดูหนัง&#8217; ข่าว

สาว ถูกสัตว์มีเขี้ยวกัด ขณะดูหนังในโรง ติดเชื้อ-แอดมิตด่วน สาขาเสนอชดเชย ‘คูปองดูหนัง’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ควงทนายเพชร บุกกองปราบฯ แจ้งความ &quot;ก๊อต อธิป&quot; ลั่นไม่กังวลแต่เครียด ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” ควงทนาย บุกกองปราบฯ แจ้งความ “ก๊อต อธิป” ลั่นไม่กังวลแต่เครียด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ถือไมโครโฟนพูดหน้าฉากหลังโลโก้พรรค ข่าวการเมือง

“ศิริโชค” เผยไอโฟน “อภิสิทธิ์” ตกเป็นเป้าสปายแวร์ จี้สอบใช้เครื่องมือรัฐหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรมการ มูลนิธิองค์กรทำดี ผวา! ถูกบุกบ้าน-ข่มขู่ ทนายเปิ้ล วอนเห็นใจ-เคารพสิทธิกันด้วย ข่าว

กรรมการ มูลนิธิองค์กรทำดี ผวา! ถูกบุกบ้าน-ข่มขู่ ทนายเปิ้ล วอนเห็นใจ-เคารพสิทธิกันด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวรีวิว พืชสวนโลกอุดรฯ ลั่น “เสีย 20 บาทก็ยังเสียดายค่าเข้า” ข่าว

สาวรีวิว พืชสวนโลกอุดรฯ ลั่น “เสีย 20 บาทก็ยังเสียดายค่าเข้า”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้ไว้รอดแน่! ปภ. เปิดลิสต์จัด &quot;กระเป๋าฉุกเฉิน&quot; รับมือทุกสถานการณ์ 72 ชั่วโมง ข่าว

รู้ไว้รอดแน่! ปภ. เปิดลิสต์จัด “กระเป๋าฉุกเฉิน” รับมือทุกสถานการณ์ 72 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นรากร ถาม ก๊อต อธิป หลังโฟนอินโหนกระแส ลั่น &quot;เครียดอะไร ถ้าพูดความจริง?&quot; บันเทิง

ต๊ะ นรากร ถาม ก๊อต อธิป หลังโฟนอินโหนกระแส ลั่น “เครียดอะไร ถ้าพูดความจริง?”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพคู่ นาธาเลีย ฟิลเกรัส ในห้องนักบิน และลูกไฟจากเหตุเครื่องบินเจ็ตตกที่รัฐฟลอริดา ข่าวต่างประเทศ

เปิดประวัติ นักบินเครื่องบินเจ็ตตก ฟลอริดา อายุเพิ่ง 20 สลด แชตสุดท้ายถึงแฟนก่อนดิ่งดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 650 บาท ทองแท่งขาย 63,050 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอแน่ 9 โมงครึ่ง! วันนี้ “บุ๋ม ปนัดดา” เข้าแจ้งความ “ก๊อต อธิป” ที่กองปราบฯ บันเทิง

เจอแน่วันนี้! “บุ๋ม ปนัดดา” เข้าแจ้งความ “ก๊อต อธิป” ที่กองปราบฯ 9 โมงครึ่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย นักพากย์เสียงจากซีรีส์ Doctor Who เสียชีวิตวัย 83 ปี บันเทิง

นักพากย์เสียงจากซีรีส์ Doctor Who เสียชีวิตวัย 83 ปี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพสลด ตำรวจยิ้มร่า คุกเข่ากดหลังหญิงชราดับ ครอบครัวฟ้องยับ ใช้กำลังเกินเหตุ ข่าว

ภาพสลด ตำรวจยิ้มร่า คุกเข่ากดหลังหญิงชราดับ ครอบครัวฟ้องยับ ใช้กำลังเกินเหตุ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันที่ 16 ย้อนหลัง 20 งวด รับหวย 16 พ.ย. 69 เช็กเลขเด็ดออกซ้ำ เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันที่ 16 ย้อนหลัง 20 งวด รับหวย 16 พ.ย. 69 เช็กเลขเด็ดออกซ้ำ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอก AV เล่าเบื้องลึกกองถ่าย สกิลเหนือมนุษย์ ควบคุมการหลั่งได้ดั่งใจนึก แตกแล้วแตกเล่า ข่าว

พระเอก AV เล่าเบื้องลึกกองถ่าย สกิลเหนือมนุษย์ ควบคุมการหลั่งได้ดั่งใจนึก แตกแล้วแตกเล่า

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4 บันเทิง

อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลัง หนุ่มเกาหลีที่ใบหน้าเปลี่ยนไปโดยไม่ได้ศัลยกรรม จากรายการ Kim Chang Ok Show 4 ข่าวดารา

ดราม่าเกาหลี หนุ่มวิศวะหน้าเปลี่ยนจนพี่จำไม่ได้ ยันไม่ได้ศัลยกรรม แฉเอาเงินไปเที่ยวบาร์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปราคาทองวันนี้ 3 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 650 บาท ทองแท่งขาย 63,050 บาท