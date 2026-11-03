คลังโว ปีงบ 69 เก็บรายได้ 2.94 ล้านล้าน สูงกว่าเป้า รีดภาษี VAT ได้เพิ่มขึ้น
กระทรวงการคลังสรุปผลการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2569 สิ้นสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิได้ 2,948,097 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 27,497 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 และสูงกว่าปีงบประมาณก่อนหน้า 122,344 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3
เป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับปีงบประมาณนี้อยู่ที่ 2,920,600 ล้านบาท นับเป็นปีที่รายได้เข้าเป้าหลังจากช่วงต้นปีงบประมาณเคยมีการประเมินว่าอาจต้องกู้เพิ่มหากจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้า
กระทรวงการคลังระบุว่า รายได้ที่สูงกว่าคาดมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหลัก ทั้งจากการบริโภคในประเทศที่ขยายตัวและจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินนำส่งของรัฐวิสาหกิจที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ
อีกปัจจัยที่คลังหยิบยกคือราคาน้ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งช่วยหนุนผลกำไรของธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจไฟฟ้า จนส่งผลต่อเนื่องให้จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลได้มากขึ้น
เมื่อแยกเป็นรายหน่วยงาน สามกรมจัดเก็บภาษีรวมกันได้ 3,203,996 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 56,496 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 และสูงกว่าปีก่อนหน้า 221,842 ล้านบาท
กรมสรรพากรจัดเก็บได้ 2,522,112 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 75,012 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 และสูงกว่าปีก่อนหน้า 186,628 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 ถือเป็นกรมจัดเก็บภาษีแห่งเดียวที่ทำได้เกินเป้า และเป็นตัวหลักที่ดันภาพรวมทั้งปีให้ทะลุประมาณการ
กรมสรรพสามิตจัดเก็บได้ 565,754 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 12,446 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 แม้จะยังสูงกว่าปีก่อนหน้าอยู่ 28,227 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3
ส่วนกรมศุลกากรจัดเก็บได้ 116,130 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 6,070 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 และต่ำกว่าปีก่อนหน้า 3,013 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 เป็นหน่วยงานเดียวที่ตัวเลขลดลงทั้งเมื่อเทียบกับเป้าและเทียบกับปีก่อน
ด้านรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินรวม 203,226 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 20,626 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3 และสูงกว่าปีก่อนหน้า 25,847 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.6 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตสูงที่สุดในบรรดาหน่วยงานที่นำส่งรายได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อดูด้านกระแสเงินสดจะเห็นภาพอีกด้าน รัฐบาลนำส่งรายได้เข้าคลัง 2,949,753 ล้านบาท ขณะที่เบิกจ่ายงบประมาณไป 3,922,089 ล้านบาท ทำให้ต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลอีก 894,488 ล้านบาท โดยเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 อยู่ที่ 575,653 ล้านบาท
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุถึงฐานะการคลังในปีงบประมาณ 2569 ว่า “แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้”
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