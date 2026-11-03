สาวรีวิว พืชสวนโลกอุดรฯ ลั่น “เสีย 20 บาทก็ยังเสียดายค่าเข้า”
มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 เพิ่งเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวได้วันแรก ก็มีเสียงรีวิวจากผู้เข้าชมที่บอกว่า ประสบการณ์จริงยังไม่คุ้มกับค่าบัตร โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม “สว่างแดนดิน SAWANG DEANDIN TALK OF THE TOWN” เล่าความผิดหวังจากการซื้อบัตรเข้าชม ด้วยการเปิดข้อความว่า “เสีย 20 บาท ก็ยังเสียดายค่าเข้า!!!”
เจ้าของโพสต์ระบุว่า ตนซื้อบัตรเข้าชมราคา 199 บาท ขอแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้บริโภคชาวอีสานคนหนึ่ง แจกแจงข้อสังเกตตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเข้างาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไปจนถึงสภาพพื้นที่ภายใน
ประเด็นแรกที่ผู้โพสต์กล่าวถึงคือ การซื้อบัตรและลงทะเบียน มองว่ามีความยุ่งยากจนทำให้ไม่อยากมาเที่ยว ขณะที่เจ้าหน้าที่ภายในงานยังมีความสับสนในการให้บริการ
เจ้าของโพสต์ยังตั้งคำถามถึงการจัดพื้นที่สำหรับเด็กเล่นว่าไม่เข้ากับเนื้อหางาน ส่วนพืชพรรณและสภาพการจัดสวนก็ยังไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง โดยเปรียบเทียบว่า “สวนพฤกษศาสตร์ รร. ทำดีกว่า”
อีกปัญหาที่ผู้โพสต์เล่าคือ สภาพพื้นดินและแอ่งน้ำบางจุด ลึกจนกระทบต่อการขับรถ การจัดที่จอดรถไว้ตรงข้ามพื้นที่สวนทำให้การเดินทางเข้าออกวุ่นวาย
นอกจากนี้ ยังวิจารณ์ป้ายความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ว่ามีทั้งส่วนที่เขียนถูกและผิด รวมถึงรูปลักษณ์ของป้ายประชาสัมพันธ์สีชมพูและตัวละครดอกบัวภายในงานที่เธอไม่ประทับใจ
ท้ายโพสต์ เจ้าตัวระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการขอให้ผู้เข้าชมรอหรือให้โอกาสผู้จัดปรับปรุงภายหลัง เพราะมองว่างานที่ประชาสัมพันธ์ในระดับโลกควรมีความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้น
“อย่ามาบอกว่าให้โอกาสเขา โอกาสใคร????? เริ่มต้นงาน สภาพพพ งานระดับโลก ต้องพร้อมค่ะ!!!”
พืชสวนโลกอุดรธานี จัดถึง 14 มีนาคม 2570
สำหรับ มหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 จัดระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569–14 มีนาคม 2570 รวม 134 วัน ที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00–20.00 น.
งานจัดภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต: สายสัมพันธ์แห่งผู้คน สายน้ำ และพืชพรรณ สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน” โดยข้อมูลประชาสัมพันธ์ระบุว่ามีสวนนานาชาติ สวนพรรณไม้ นิทรรศการนวัตกรรมการเกษตร และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน
บัตรบุคคลทั่วไปราคา 199 บาท เข้าชมได้ 1 วัน ซื้อได้ผ่าน All Ticket ที่ร้าน 7-Eleven เว็บไซต์ All Ticket และจุดจำหน่ายบัตรหน้างาน ส่วนผู้มีภูมิลำเนาจังหวัดอุดรธานีสามารถซื้อ บัตรเจ้าบ้านอุดรธานี ราคา 199 บาท เพื่อเข้าชมได้ตลอดระยะเวลาจัดงาน ตามเงื่อนไขการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบัตรประชาชน
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