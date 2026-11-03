กรรมการ มูลนิธิองค์กรทำดี ผวา! ถูกบุกบ้าน-ข่มขู่ ทนายเปิ้ล วอนเห็นใจ-เคารพสิทธิกันด้วย
กรรมการ มูลนิธิองค์กรทำดี ผวา! ถูกคนปริศนาบุกบ้าน-ข่มขู่-คุกคาม จนวิตกกังวล ทนายเปิ้ล โพสต์วอนเห็นใจ และเคารพสิทธิกันด้วย
เรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์ดราม่าที่ยังไม่ทราบตอนจบ สำหรับประเด็นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ล่าสุด ทนายเปิ้ล ออกมาโพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กว่า กรรมการมูลนิธิองค์กรทำดี เจอสื่อบุกตามไปถึงที่บ้าน โดยใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ นอกจากนั้นยังพบว่ากรรมการมูลนิธิฯ ยังเจอโทรศัพท์ข่มขู่จนทำให้เกิดความหวาดกลัว
ทนายเปิ้ล โพสต์ข้อความระบุว่า “วันนี้ต้องขอสื่อสาร 1 โพสต์ เพราะเกิดการกระทำที่เกินกว่าเหตุไปมาก จนทำให้พวกเราต้องประสบภาวะที่ยากลำบากในการใช้ชีวิตปกติ เกิดกรณีสื่อบุกไปที่บ้านผู้ที่มีรายชื่อเป็นกรรมการ โดยใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ติดตามไปจนถึงที่อยู่ (ทั้งที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) จนทำให้เขาไม่สามารถอยู่บ้านได้ ต้องออกไปนอนข้างนอก ภรรยาและลูกหวาดระแวงถึงความปลอดภัย
เกิดกรณีสื่อบุกไปที่บ้านเช่าของกรรมการอีกท่าน จนทำให้ผู้เช่าตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้น และน้องที่เป็นกรรมการตกใจกลัวมากเช่นกัน เกิดกรณีมีการโทรศัพท์หาพวกเราทั้งวันตลอดเวลาจนเราไม่กล้ารับโทรศัพท์จากใคร เกิดการสื่อสารไปในลักษณะข่มขู่จนทำให้พวกเราหวาดกลัววิตกกังวลต่าง ๆ นานา
ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในสังคมเรา คนนึงเป็นน้องสื่อมวลชนที่คอยสื่อสารภาพข่าวความช่วยเหลือ และความเดือดร้อนของชาวบ้านเพื่อให้สังคมได้รับทราบ คนนึงเป็นอินฟูที่เคยไลฟ์ขายของ และเอาเงินบริจาคเข้ามูลนิธิตอนไปช่วยเหลือน้ำท่วม
คนนึงเป็นน้องที่คอยรับของบริจาค จัดของส่งของดูแลการแพ็คของบริจาคต่างๆ ส่วนตัวเองก็ช่วยเหลือแนะนำด้านกฎหมาย ดูแลเคสเหยื่อต่างไป แถมยังเคยบริจาคเงินเข้ามูลนิธิด้วยซ้ำ ดิฉันมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างที่สุด เราไม่ได้กระทำทุจริตใด เรากำลังเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพื่อที่จะนำไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
ในส่วนการแสดงออกในทางสาธารณะนั้นเป็นสิทธิของเรา ไม่ใช่หน้าที่ เมื่อเราไม่ประสงค์ ขอให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ในส่วนมูลนิธิ ก็กำลังดำเนินการ ประเมินราคาก่อสร้าง ตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สิน ช่วยเห็นใจและให้เวลาพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ทนายเปิ้ล”
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อ้างอิงจาก : ทนายเปิ้ล