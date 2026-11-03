รู้ไว้รอดแน่! ปภ. เปิดลิสต์จัด “กระเป๋าฉุกเฉิน” รับมือทุกสถานการณ์ 72 ชั่วโมง
รู้ไว้รอดแน่! ปภ. เปิดลิสต์จัด “กระเป๋าฉุกเฉิน” ชวนประชาชน สำรองอาหาร-สิ่งของ รับมือทุกสถานการณ์ใน 72 ชั่วโมง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อม “กระเป๋าฉุกเฉิน” (Emergency Bag) เพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ ดูแลตนเองได้ในเวลา 72 ชั่วโมง ตามมาตรฐานสากลในทุกสถานการณ์ภัย
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ตามที่หลายประเทศทั่วโลกมีการประกาศแจ้งเตือนและให้ประชาชนเตรียมสำรองอาหาร เวชภัณฑ์ และสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอสำหรับ 72 ชั่วโมง เพื่อรับมือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
สำหรับประเทศไทยแม้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศที่ต้องเตรียมรับมือสภาวะดังกล่าว แต่การเตรียมความพร้อม “กระเป๋าฉุกเฉิน” เป็นหนึ่งในมาตรการลดความเสี่ยงที่ ปภ. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเตรียมพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งกระเป๋าฉุกเฉินไม่เพียงแค่ช่วยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐาน ที่จะช่วยให้ประชาชนปลอดภัยจากภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว โรคระบาด หรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ไฟไหม้ จลาจล การก่อวินาศกรรม
โดย “72 ชั่วโมงแรก“ เป็นมาตรฐานสากลในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญ เพราะ 3 วันแรกหลังเกิดภัย ผู้คนต้องเอาตัวรอด และอยู่ในช่วงระหว่างภาครัฐกระจายความช่วยเหลือเข้าไปในแต่ละพื้นที่ การเตรียมน้ำ อาหาร และอุปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับตนเองและครอบครัวจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึง จะช่วยให้ดำรงชีพเบื้องต้น และรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้
สำหรับ “กระเป๋าฉุกเฉิน” ประชาชนควรจัดเตรียมของจำเป็น 6 หมวด ได้แก่
- ยาและสุขภาพ ได้แก่ ชุดปฐมพยาบาล ยาสามัญประจำบ้าน ยาประจำตัว เอกสารประวัติการรักษา
- อาหารและน้ำ โดยน้ำดื่มควรเตรียมพร้อมไว้ 3 ลิตร/คน/วัน อาหารพร้อมทาน ขนมให้พลังงาน หากมีกลุ่มเปราะบาง ควรเตรียมอาหารเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยไว้ด้วย
- อุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมือ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ พาวเวอร์แบงก์ ไฟฉาย ถ่านสำรอง วิทยุสำหรับฟังข่าวหากสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกตัดขาด นกหวีดขอความช่วยเหลือ เทียนไข ไฟแช็ก สมุด ปากกา มีดพก กรรไกร เชือก เทป
- เอกสารและเงินสด โดยเตรียมเอกสารสำคัญพร้อมสำเนาไว้ในซองกันน้ำ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน บัตรประกันสุขภาพ ใบขับขี่ สมุดบัญชี โฉนดที่ดิน กุญแจสำรอง และเงินสด กรณีธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ไม่สามารถใช้งานได้
- สุขอนามัยส่วนบุคคล อาทิ ทิชชู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน อุปกรณ์อาบน้ำ ถุงขยะ
- เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เตรียมเสื้อผ้าสำรอง เสื้อกันฝน หมวก ผ้าห่ม/ถุงนอน ให้เพียงพอในช่วงเผชิญเหตุช่วงแรก
“ทุกบ้านควรมีกระเป๋าฉุกเฉิน หรือ Emergency Bag เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงครามไซเบอร์ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ จะสามารถพกติดตัวเมื่อต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ทันที และควรหากระเป๋าที่น้ำหนักเบา กันน้ำได้ วางในจุดที่หยิบใช้ได้ทันที ที่สำคัญต้องตรวจเช็กสภาพการใช้งาน และวันหมดอายุอยู่เสมอ” นายนิรัตน์ อธิบดี ปภ. กล่าว
นอกจากนี้ ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินอื่น ปภ. ได้เตรียมพร้อมเพื่อดูแลประชาชน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบ Cell Broadcast และช่องทางต่างๆ ที่ครอบคลุม
รวมไปถึงการเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ ที่เหมาะสมตามสถานการณ์ภัย ซึ่ง ปภ. และภาครัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานเพื่อเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ภัยฉุกเฉินต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชน
รายชื่อประเทศที่มีการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 72 ชั่วโมง
ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐในหลายประเทศ ออกคำแนะนำให้ทุกครัวเรือนจัดเตรียมเสบียงเพื่อการดำรงชีพยามฉุกเฉินอย่างน้อย 72 ชั่วโมง โดยมีถึง 33 ประเทศ ประกอบด้วย
- ยุโรป: สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, นอร์เวย์, สวีเดน, ฟินแลนด์, เอสโตเนีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, โปแลนด์, สาธารณรัฐเช็ก, ออสเตรีย, สวิตเซอร์แลนด์, โครเอเชีย
- อเมริกาเหนือ: สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก
- อเมริกาใต้: ชิลี, โคลอมเบีย, อาร์เจนตินา, บราซิล
- แอฟริกา: แอฟริกาใต้
- เอเชีย: ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, อิสราเอล, อินเดีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์
- โอเชียเนีย: ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์
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