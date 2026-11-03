เปิดประวัติ นักบินเครื่องบินเจ็ตตก ฟลอริดา อายุเพิ่ง 20 สลด แชตสุดท้ายถึงแฟนก่อนดิ่งดับ
ความคืบหน้าโศกนาฏกรรมเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรุ่น Learjet 60 ประสบอุบัติเหตุดิ่งกระแทกพื้นถนนระเบิดไฟลุกท่วมในเทศมณฑลปาล์มบีช รัฐฟลอริดา ล่าสุดมีการเปิดเผยตัวตนของนักบินผู้ช่วยบนเที่ยวบินดังกล่าว คือ นาธาเลีย กาเดลฮา ฟิลเกรัส (Nathalia Gadelha Filgueiras) นักบินสาวดาวรุ่งวัยเพียง 20 ปี
คามิลา ผู้เป็นแม่ และ ติอาโก คอร์เตเลติ พ่อเลี้ยง ได้ยืนยันข้อมูลอันน่าสะเทือนใจกับสื่อ เดอะ นิวยอร์ก โพสต์ ว่า ลูกสาวของเธอทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักบินบนเที่ยวบินมรณะดังกล่าว ซึ่งกำลังจะอายุครบ 21 ปีในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ เธอสั่งสมชั่วโมงบินมาแล้วกว่า 1,300 ชั่วโมง เพิ่งเข้าทำงานในตำแหน่งนักบินพาณิชย์ได้ราว 9 เดือน
พ่อเลี้ยงเผยว่า เพียง 10 นาทีก่อนเกิดเหตุสลด ฟิลเกรัสได้ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือหา จัสติน แฟนหนุ่มของเธอ เขียนว่า บนฟ้ามีสภาพอากาศแปรปรวนหนัก น้ำแข็งเริ่มเกาะตัวเครื่อง ก่อนที่เครื่องบินจะลดระดับอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วกว่า 20,000 ฟุตต่อนาที และพุ่งดิ่งสู่พื้น
ประวัติ เส้นทางสู่เวหาของนักบินสาวรายนี้เคยเป็นข่าวดังในท้องถิ่นเมื่อปี 2566 เธอสามารถคว้าใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลมาครองได้ตั้งแต่อายุเพียง 17 ปี ขณะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเวสต์โบการาตัน ทั้งที่ตอนนั้นเธอยังไม่มีแม้กระทั่งใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ด้วยซ้ำ เธอมักพูดติดตลกกับเพื่อน ๆ ว่า ถึงจะขับรถยนต์ไม่เป็น แต่เธอขับเครื่องบินพาคนขึ้นฟ้าได้สบาย
ฟิลเกรัสมีความฝันอยากเป็นนักบินพาณิชย์ของสายการบินขนาดใหญ่มาตั้งแต่เด็ก โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพ่อที่ชอบขับเครื่องบินเล็กส่วนตัว หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนการบิน American Flyers เธอทำงานเป็นครูฝึกสอนการบินในฟลอริดา ได้รับใบอนุญาตการบินหลายประเภททั้งแบบเครื่องยนต์คู่และแบบวัดสายตา ท่ามกลางเสียงชื่นชมในความสามารถและฝีมือการบินที่โดดเด่นเกินวัย
แม่ของเธอกล่าวทั้งน้ำตาว่า ตนรู้ดีว่าลูกสาวรักการบินสุดหัวใจ และรู้มาตลอดว่าความฝันนี้อาจพรากเธอไป แต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นรวดเร็วเช่นนี้ ขณะที่ทางการยังคงเร่งชันสูตรเอกลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตอีก 8 รายบนเครื่องบิน เพื่อเตรียมแถลงข่าวความคืบหน้าต่อไป
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