เปิดประวัติ นักบินเครื่องบินเจ็ตตก ฟลอริดา อายุเพิ่ง 20 สลด แชตสุดท้ายถึงแฟนก่อนดิ่งดับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 09:22 น.
ภาพคู่ นาธาเลีย ฟิลเกรัส ในห้องนักบิน และลูกไฟจากเหตุเครื่องบินเจ็ตตกที่รัฐฟลอริดา

ความคืบหน้าโศกนาฏกรรมเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรุ่น Learjet 60 ประสบอุบัติเหตุดิ่งกระแทกพื้นถนนระเบิดไฟลุกท่วมในเทศมณฑลปาล์มบีช รัฐฟลอริดา ล่าสุดมีการเปิดเผยตัวตนของนักบินผู้ช่วยบนเที่ยวบินดังกล่าว คือ นาธาเลีย กาเดลฮา ฟิลเกรัส (Nathalia Gadelha Filgueiras) นักบินสาวดาวรุ่งวัยเพียง 20 ปี

นาธาเลีย ฟิลเกรัส ยืนข้างเครื่องบินฝึกสีขาวของโรงเรียนการบิน American Flyers
นาธาเลีย ฟิลเกรัส กับเครื่องบินฝึกของโรงเรียนการบิน American Flyers ภาพจากโซเชียลมีเดียของ นาธาเลีย ฟิลเกรัส
เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Learjet 60 สีขาว ทะเบียน N722BD จอดอยู่บนทางขับ
เครื่องบินเจ็ต Learjet 60 ทะเบียน N722BD ลำที่ประสบเหตุ

คามิลา ผู้เป็นแม่ และ ติอาโก คอร์เตเลติ พ่อเลี้ยง ได้ยืนยันข้อมูลอันน่าสะเทือนใจกับสื่อ เดอะ นิวยอร์ก โพสต์ ว่า ลูกสาวของเธอทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักบินบนเที่ยวบินมรณะดังกล่าว ซึ่งกำลังจะอายุครบ 21 ปีในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ เธอสั่งสมชั่วโมงบินมาแล้วกว่า 1,300 ชั่วโมง เพิ่งเข้าทำงานในตำแหน่งนักบินพาณิชย์ได้ราว 9 เดือน

นาธาเลีย ฟิลเกรัส เซลฟี่ในห้องนักบินที่มีแผงหน้าปัดแบบเข็ม
นาธาเลีย ฟิลเกรัส ในห้องนักบิน ภาพจากโซเชียลมีเดียของ นาธาเลีย ฟิลเกรัส

พ่อเลี้ยงเผยว่า เพียง 10 นาทีก่อนเกิดเหตุสลด ฟิลเกรัสได้ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือหา จัสติน แฟนหนุ่มของเธอ เขียนว่า บนฟ้ามีสภาพอากาศแปรปรวนหนัก น้ำแข็งเริ่มเกาะตัวเครื่อง ก่อนที่เครื่องบินจะลดระดับอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วกว่า 20,000 ฟุตต่อนาที และพุ่งดิ่งสู่พื้น

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ภาพจากกล้องหน้ารถ เครื่องบินดิ่งลงเกือบตั้งฉากเหนือถนนในวันฝนตก
วินาทีเครื่องบินดิ่งลงเกือบตั้งฉากกับพื้น บันทึกจากกล้องหน้ารถของผู้ใช้ถนน
ภาพจากกล้องหน้ารถ ลูกไฟขนาดใหญ่ลุกขึ้นริมถนนหลังเครื่องบินตก
ลูกไฟขนาดใหญ่หลังเครื่องบินกระแทกพื้นริมถนนมิลิทารีเทรล บันทึกจากกล้องหน้ารถของผู้ใช้ถนน

ประวัติ เส้นทางสู่เวหาของนักบินสาวรายนี้เคยเป็นข่าวดังในท้องถิ่นเมื่อปี 2566 เธอสามารถคว้าใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลมาครองได้ตั้งแต่อายุเพียง 17 ปี ขณะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเวสต์โบการาตัน ทั้งที่ตอนนั้นเธอยังไม่มีแม้กระทั่งใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ด้วยซ้ำ เธอมักพูดติดตลกกับเพื่อน ๆ ว่า ถึงจะขับรถยนต์ไม่เป็น แต่เธอขับเครื่องบินพาคนขึ้นฟ้าได้สบาย

นาธาเลีย ฟิลเกรัส นั่งในห้องนักบิน ถือใบอนุญาตนักบินชูให้กล้อง
นาธาเลีย ฟิลเกรัส ถือใบอนุญาตนักบินในห้องนักบิน ภาพจากโซเชียลมีเดียของ นาธาเลีย ฟิลเกรัส

ฟิลเกรัสมีความฝันอยากเป็นนักบินพาณิชย์ของสายการบินขนาดใหญ่มาตั้งแต่เด็ก โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพ่อที่ชอบขับเครื่องบินเล็กส่วนตัว หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนการบิน American Flyers เธอทำงานเป็นครูฝึกสอนการบินในฟลอริดา ได้รับใบอนุญาตการบินหลายประเภททั้งแบบเครื่องยนต์คู่และแบบวัดสายตา ท่ามกลางเสียงชื่นชมในความสามารถและฝีมือการบินที่โดดเด่นเกินวัย

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นาธาเลีย ฟิลเกรัส สวมเฮดเซ็ตนั่งในห้องนักบินระหว่างบินเหนือทะเล
นาธาเลีย ฟิลเกรัส ระหว่างทำการบิน ภาพจากโซเชียลมีเดียของ นาธาเลีย ฟิลเกรัส
นาธาเลีย ฟิลเกรัส นั่งที่ประตูห้องนักบินเครื่องบินไพเพอร์บนลานจอด
นาธาเลีย ฟิลเกรัส ในห้องนักบินเครื่องบินไพเพอร์ ภาพจากโซเชียลมีเดียของ นาธาเลีย ฟิลเกรัส

แม่ของเธอกล่าวทั้งน้ำตาว่า ตนรู้ดีว่าลูกสาวรักการบินสุดหัวใจ และรู้มาตลอดว่าความฝันนี้อาจพรากเธอไป แต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นรวดเร็วเช่นนี้ ขณะที่ทางการยังคงเร่งชันสูตรเอกลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตอีก 8 รายบนเครื่องบิน เพื่อเตรียมแถลงข่าวความคืบหน้าต่อไป

ภาพมุมสูงจุดเครื่องบินตก เห็นหลุมขนาดใหญ่และเศษซากกระจายริมถนนสี่เลน
ภาพมุมสูงจุดที่เครื่องบินตก เห็นหลุมขนาดใหญ่ริมถนนมิลิทารีเทรล
เปลวไฟลุกตามรอยแตกของผิวถนนและกองดินข้างหลุมที่เครื่องบินตก
เปลวไฟและหลุมบนผิวถนนหลังเครื่องบินกระแทกพื้น

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 09:22 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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