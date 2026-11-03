ต๊ะ นรากร ถาม ก๊อต อธิป หลังโฟนอินโหนกระแส ลั่น “เครียดอะไร ถ้าพูดความจริง?”
ต๊ะ นรากร สงสัย ก๊อต อธิป หลังโฟนอินโหนกระแส ตอบแค่คำถามเดียว กลัวกระทบคนอื่น ลั่น “คนอื่นคือใคร? เครียดอะไร ถ้าพูดความจริง?”
มหากาพย์ดราม่าเรื่องราวเกี่ยวกับเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทาง บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป โดยเมื่อวานนี้ (2 พ.ย. 69) ก๊อต ได้โฟนอินเข้ารายการโหนกระแส สารภาพ ‘โกหกบุ๋มว่าเอาเงินไปสร้างมูลนิธิฯ ที่คลอง 8 และบุ๋มไม่รู้เรื่องพูลวิลล่าที่ภูเก็ต’
ขณะที่ทาง บุ๋ม ปนัดดา ยืนยันทั้งน้ำตาว่า ตนไม่รู้เรื่องการสร้างพูลวิลล่าจริง ๆ รู้แค่เพียงว่าจะมีการสร้างบ้านพักส่วนตัวที่นั่น และตนก็เคยโอนเงินจากบัญชีของตัวเอง 9 แสนบาท เพื่อไปสร้างบ้านด้วย และยืนยันแจ้งความดำเนินคดีกับ ก๊อต แน่นอนในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า (3 พ.ย. 69) ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
“ก๊อต อธิป” สารภาพแล้ว เงินบริจาคมูลนิธิฯ ยัน “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่รู้สร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต
ล่าสุดหลังจบรายการโหนกระแสได้ไม่นาน ต๊ะ นรากร อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังและพิธีกรมากฝีมือได้มีการโพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยตั้งคำถามถึงคำตอบของ ก๊อต อธิป ระบุว่า
“ตัดความเป็นเพื่อนออกไปก่อน คิดแบบปุถุชนคนธรรมดา
1) ก๊อตโฟนอินเข้ามาในโหนกระแส จุดประสงค์เดียวคือเพื่อบอกว่าบุ๋มไม่รู้เรื่องพูลวิลล่าที่ภูเก็ต โดยก๊อตยอมรับว่าตนเองหลอกบุ๋มว่า เงินที่โอนไปคือก่อสร้างมูลนิธิที่คลองแปด ปทุมธานี เท่านั้น
แต่พอซักเรื่องอื่น ๆ ก๊อตไม่ยอมตอบสักคำถาม ย้ำแต่คำว่าตั้งใจตอบเรื่องเดียว เพราะกลัวมีผลกระทบกับคนอื่น (น่าสงสัยว่าคนอื่นคือใคร?)
2) หนุ่มโทรไปหาบุ๋ม บุ๋มร้องไห้ ยืนยันคำพูดของก๊อตว่าตนเองไม่รู้เรื่องการสร้างพูลวิลล่า
3) เพชร ทนายความของบุ๋มโฟนอินในรายการหลังจากบุ๋ม ทนายเพชรเสียงเข้ม น้ำเสียงดูไม่พอใจที่บุ๋มคุยกับรายการ ทนายบอกว่าได้ย้ำกับบุ๋มแล้วว่า อย่าให้สัมภาษณ์รายการ
ทนายใช้คำว่าบุ๋มเป็นคนป่วยก็ควรต้องเชื่อหมอ
ที่น่าสงสัย – ก๊อตตอบคุณหนุ่มว่าที่ไม่พูดก่อนหน้านี้เพราะเครียดมาก
ฉันคิดว่า คนที่พูดตามความจริงทุกเรื่อง ไม่เห็นต้องเครียด พูดความจริงกี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะก๊อต”
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อ้างอิงจาก : FB นารากร ติยายน