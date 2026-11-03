เจอแน่วันนี้! “บุ๋ม ปนัดดา” เข้าแจ้งความ “ก๊อต อธิป” ที่กองปราบฯ 9 โมงครึ่ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 07:46 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 07:47 น.
เจอแน่ 9 โมงครึ่ง! วันนี้ “บุ๋ม ปนัดดา” เข้าแจ้งความ “ก๊อต อธิป” ที่กองปราบฯ

ทนายเพชรนัด 3 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. บุ๋ม ปนัดดา พร้อมหลักฐานแจ้งความในนามมูลนิธิองค์กรทำดี ดำเนินคดีก๊อตและผู้เกี่ยวข้องอีกคน หลังฝ่ายชายชี้แจงปมเงินก่อสร้างกลางโหนกระแส

บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เตรียมเดินทางเข้ากองบังคับการปราบปราม พร้อม ทนายเพชร เอกสิทธิ์ ศรีสังข์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.30 น. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ และผู้เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี

ทนายเพชรโฟนอินเข้ารายการ โหนกระแส วานนี้ เปิดเผยว่า กำลังรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำคำร้องทุกข์ โดยบุ๋มจะเดินทางไปด้วย โดยแจ้งความจะดำเนินการในนามมูลนิธิฯ เบื้องต้นมีบุคคลที่เตรียมดำเนินคดีอย่างน้อย 2 คน ได้แก่ ก๊อต อธิป และอีกคนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นทางผ่านของเงิน ซึ่งยังไม่ขอเปิดเผยชื่อ

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“เขาเป็นคนป่วย เขาก็ต้องฟังหมอ เขาเป็นคนมีคดี เขาต้องฟังผมครับ พรุ่งนี้ 09.30 น. ‘บุ๋ม’ จะไปแจ้งความ ‘ก๊อต’ ที่กองปราบฯ จะช้าหรือเร็วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ ถ้าพรุ่งนี้ไปแล้วรู้เรื่องเลยก็ดีครับ”

ส่วนเหตุผลที่บุ๋ม ยังไม่ได้แจ้งความ ก๊อต อดีตสามี ก่อนหน้านี้ ทนายเพชรอธิบายว่า เพิ่งเข้ามารับหน้าที่และต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงรวบรวมหลักฐานก่อนดำเนินคดีกับใคร ไม่สามารถทำตามกระแสสังคมได้ทันที กระทั่งได้รับฟังคำชี้แจงของก๊อตในรายการ จึงเห็นว่าควรเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย

ปูมหลัง เงินสร้างมูลนิธิฯ ถูกโยงโครงการพูลวิลล่าภูเก็ต

ประเด็นที่นำมาสู่การเตรียมแจ้งความคือข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งโอนไปยังผู้รับเหมา ก่อนมีการเปิดเผยเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ต

ก๊อตได้โฟนอินเข้ารายการโหนกระแสเช่นกัน โดยชี้แจงว่า ช่วงที่บุ๋มลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ตนเข้ามาดูแลการก่อสร้างมูลนิธิฯ ที่คลอง 8 และทุกครั้งที่แจ้งค่าใช้จ่ายให้บุ๋มโอนเงิน จะระบุว่าเป็นค่าก่อสร้างมูลนิธิฯ พร้อมกล่าวว่าบุ๋มไม่ทราบเรื่องการนำเงินไปเกี่ยวข้องกับโครงการพูลวิลล่าภูเก็ต

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คำชี้แจงดังกล่าวเป็นข้อมูลจากฝ่ายก๊อต ส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับรู้ การอนุมัติเงิน และการใช้เงินแต่ละรายการยังต้องตรวจสอบจากเอกสารและเส้นทางการเงินต่อไป

ทนายเพชรยังเปิดเผยว่า ได้พูดคุยกับบุ๋มถึงความรับผิดชอบต่อมูลนิธิฯ แล้ว หากพบว่าการดำเนินการผิดระเบียบหรือข้อบังคับทำให้เกิดความเสียหาย ก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ แม้จำเป็นต้องขายบ้านหรือทรัพย์สินก็ตาม

ส่วนความรับผิดทางอาญาต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและเจตนา โดยทนายยืนยันว่าบุ๋มพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุให้ดำเนินคดีกับเธอด้วย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2569 07:46 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2569 07:47 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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