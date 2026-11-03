เจอแน่วันนี้! “บุ๋ม ปนัดดา” เข้าแจ้งความ “ก๊อต อธิป” ที่กองปราบฯ 9 โมงครึ่ง
ทนายเพชรนัด 3 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. บุ๋ม ปนัดดา พร้อมหลักฐานแจ้งความในนามมูลนิธิองค์กรทำดี ดำเนินคดีก๊อตและผู้เกี่ยวข้องอีกคน หลังฝ่ายชายชี้แจงปมเงินก่อสร้างกลางโหนกระแส
บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เตรียมเดินทางเข้ากองบังคับการปราบปราม พร้อม ทนายเพชร เอกสิทธิ์ ศรีสังข์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.30 น. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ และผู้เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี
ทนายเพชรโฟนอินเข้ารายการ โหนกระแส วานนี้ เปิดเผยว่า กำลังรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำคำร้องทุกข์ โดยบุ๋มจะเดินทางไปด้วย โดยแจ้งความจะดำเนินการในนามมูลนิธิฯ เบื้องต้นมีบุคคลที่เตรียมดำเนินคดีอย่างน้อย 2 คน ได้แก่ ก๊อต อธิป และอีกคนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นทางผ่านของเงิน ซึ่งยังไม่ขอเปิดเผยชื่อ
“เขาเป็นคนป่วย เขาก็ต้องฟังหมอ เขาเป็นคนมีคดี เขาต้องฟังผมครับ พรุ่งนี้ 09.30 น. ‘บุ๋ม’ จะไปแจ้งความ ‘ก๊อต’ ที่กองปราบฯ จะช้าหรือเร็วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ ถ้าพรุ่งนี้ไปแล้วรู้เรื่องเลยก็ดีครับ”
ส่วนเหตุผลที่บุ๋ม ยังไม่ได้แจ้งความ ก๊อต อดีตสามี ก่อนหน้านี้ ทนายเพชรอธิบายว่า เพิ่งเข้ามารับหน้าที่และต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงรวบรวมหลักฐานก่อนดำเนินคดีกับใคร ไม่สามารถทำตามกระแสสังคมได้ทันที กระทั่งได้รับฟังคำชี้แจงของก๊อตในรายการ จึงเห็นว่าควรเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
ปูมหลัง เงินสร้างมูลนิธิฯ ถูกโยงโครงการพูลวิลล่าภูเก็ต
ประเด็นที่นำมาสู่การเตรียมแจ้งความคือข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งโอนไปยังผู้รับเหมา ก่อนมีการเปิดเผยเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ต
ก๊อตได้โฟนอินเข้ารายการโหนกระแสเช่นกัน โดยชี้แจงว่า ช่วงที่บุ๋มลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ตนเข้ามาดูแลการก่อสร้างมูลนิธิฯ ที่คลอง 8 และทุกครั้งที่แจ้งค่าใช้จ่ายให้บุ๋มโอนเงิน จะระบุว่าเป็นค่าก่อสร้างมูลนิธิฯ พร้อมกล่าวว่าบุ๋มไม่ทราบเรื่องการนำเงินไปเกี่ยวข้องกับโครงการพูลวิลล่าภูเก็ต
คำชี้แจงดังกล่าวเป็นข้อมูลจากฝ่ายก๊อต ส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับรู้ การอนุมัติเงิน และการใช้เงินแต่ละรายการยังต้องตรวจสอบจากเอกสารและเส้นทางการเงินต่อไป
ทนายเพชรยังเปิดเผยว่า ได้พูดคุยกับบุ๋มถึงความรับผิดชอบต่อมูลนิธิฯ แล้ว หากพบว่าการดำเนินการผิดระเบียบหรือข้อบังคับทำให้เกิดความเสียหาย ก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ แม้จำเป็นต้องขายบ้านหรือทรัพย์สินก็ตาม
ส่วนความรับผิดทางอาญาต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและเจตนา โดยทนายยืนยันว่าบุ๋มพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุให้ดำเนินคดีกับเธอด้วย
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