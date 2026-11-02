“บุ๋ม ปนัดดา” พูดแล้ว! สาเหตุยังไม่แจ้งความ “ก๊อต อธิป” ยันไม่ได้หนีไปไหน
“บุ๋ม ปนัดดา” พูดแล้ว! สาเหตุยังไม่แจ้งความ “ก๊อต อธิป” ปมร้อนเงินบริจาค “มูลนิธิองค์กรทำดี” ยันไม่ได้หนีไปไหน กำลังรวบรวมหลักฐาน
กรณีดราม่าเงินบริจาค “มูลนิธิองค์กรทำดี” ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่อง หลังมีข้อมูลแฉว่า “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” โอนเงินให้ผู้รับเหมาเพื่อสร้างพูลวิลล่าที่จังหวัดภูเก็ต ก่อนที่เงินก้อนดังกล่าวจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของ “ก๊อต อธิป” ผู้เป็นสามี จนเกิดการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสว่านำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่
ล่าสุด หลังจากที่ ก๊อต อธิป ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวไปก่อนหน้านี้ ทางด้าน บุ๋ม ปนัดดา ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นการสร้างพูลวิลล่า พร้อมเคลียร์ชัดถึงสาเหตุที่ยังไม่ได้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับสามีในช่วงแรก โดยระบุว่า
“แจ้งค่ะ แต่ตอนนี้ยังไม่แจ้ง ทนายเพชรกำลังจัดการค่ะ แจ้งความก๊อตค่ะ แต่ต้องรวบรวมเอกสารก่อนค่ะ ไม่ใช่เดินดุ่มๆ เข้าไปแจ้งได้เลย ทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะแบกหลายสถานะ”
บุ๋ม ปนัดดา กล่าวต่อว่า “ต้องตามเอกสารจากพี่ก๊อต ติดที่พี่ก๊อตคนเดียวเลยค่ะ ดังนั้นหนูถึงบอกว่าพยายามต้องเคลียร์ ต้องพยายามทุกอย่าง ทำไมที่ผ่านมาถึงยังไม่ขยับอะไร เพราะรอเอกสาร เราไม่ได้บอกว่าจู่ๆแจ้งเลย” พร้อมยืนยันว่า “ไม่หนีไปไหน พยายามถึงที่สุดเอาความจริงมาเคลียร์ตรงนี้เพื่อให้เห็น เจตนาของบุ๋มคืออะไร”
ทั้งนี้ เจ้าตัวยังกล่าวด้วยว่า “ยังไงก็ต้องแจ้งความแน่นอน อยากให้ทุกคน ประชาชนทุกคนสบายใจได้ และยินดีเข้าสู่กระบวนการของตำรวจ ตอนนี้ขอคุยกับทนายก่อน”
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