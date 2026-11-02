พระเอก AV เล่าเบื้องลึกกองถ่าย สกิลเหนือมนุษย์ ควบคุมการหลั่งได้ดั่งใจนึก แตกแล้วแตกเล่า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 20:20 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 20:21 น.
พระเอก AV เล่าเบื้องลึกกองถ่าย สกิลเหนือมนุษย์ ควบคุมการหลั่งได้ดั่งใจนึก แตกแล้วแตกเล่า

นักแสดงชาย JAV หน้าใหม่ เล่าเบื้องลึกกองถ่าย เจอตัวท็อปสกิลเหนือมนุษย์ ควบคุมการหลั่งได้ดั่งใจนึก สลับตัวกู้หน้างาน

วงการหนังผู้ใหญ่ญี่ปุ่น (JAV) มักมีเรื่องราวนอกบทที่ชวนอ้าปากค้างอยู่เสมอ ล่าสุด ทัตสึยะ โฮโซมิ (Hosomi Tatsuya) นักแสดงชายหน้าใหม่ ได้ออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์ตรงผ่านโลกออนไลน์ ถึงสิ่งที่ตนได้พบเห็นคาตาในกองถ่าย เผยให้เห็นศักยภาพทางกายของเหล่านักแสดงรุ่นพี่ที่เหนือชั้นจนเจ้าตัวต้องขนานนามว่าเป็นยอดมนุษย์

โฮโซมิรวบรวมพฤติกรรมและความสามารถสุดพิลึกพิลั่นที่เกิดขึ้นจริงในกองถ่ายไว้หลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่ บางคนสามารถหลั่งได้ถึง 6 ครั้ง ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 30 นาที บางคนกลับทำสิ่งที่เหลือเชื่อด้วยการหลั่งออกมาได้ทั้งที่น้องชายไม่ได้แข็งตัวเลยด้วยซ้ำ

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ขณะที่เรื่องความพร้อมในการทำงาน บางรายฟิตจัดถึงขั้นตื่นตัวแข็งตัวรอพร้อมถ่ายทำตั้งแต่ยังนั่งอยู่ในห้องพักรอ หรือแม้กระทั่งบททดสอบความอึดขั้นสุดอย่างการหลั่งใส่ทีมนักแสดงหญิงแบบต่อเนื่องติดต่อกันถึง 5 คน

นอกจากพลังกายแล้ว เรื่องการควบคุมจังหวะก็เข้าขั้นมืออาชีพแบบสั่งได้ มีนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ผู้กำกับให้คิวว่าต้องหลั่งในอีก 1 นาทีข้างหน้า เจ้าตัวก็สามารถสั่งร่างกายให้ปล่อยออกมาได้ตรงตามเวลาคิวเป๊ะแบบไม่มีขาดไม่มีเกิน

ยิ่งไปกว่านั้น ยามเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อรุ่นน้องเกิดอาการฟิตกลับมาแข็งได้หลังเพิ่งเสร็จกิจ แต่จู่ ๆ กลับเหี่ยวแฟบไปต่อหน้ากล้อง ก็ยังมีรุ่นพี่ตัวตึงพร้อมกระโดดเข้ามาสวมบทเสียบแทน หลั่งโชว์ปิดฉากกู้หน้างานได้อย่างราบรื่น

เจ้าของโพสต์ทิ้งท้ายยืนยันอย่างหนักแน่นว่า เรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาเกิดขึ้นจริงในกองถ่าย ไม่ได้มีการแต่งเติมหรือพูดโอเวอร์เกินจริงแม้แต่นิดเดียว สะท้อนให้เห็นว่าเบื้องหลังแสงไฟของวงการ JAV นั้น ต้องใช้ทักษะทางร่างกายที่ฝึกฝนมาอย่างโชกโชนเกินกว่าคนธรรมดาจะจินตนาการถึง

พระเอก JAV หน้าใหม่ เล่าเบื้องลึกกองถ่าย สกิลเหนือมนุษย์ ควบคุมการหลั่งได้ดั่งใจนึก แตกแล้วแตกเล่า

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 20:20 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 20:21 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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