แม่ “น้องเอย่า” ถามผู้จัด ฟ้าผ่าเตือนแล้วหลายครั้ง ทำไมไม่สั่งหยุดแข่ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 17:39 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 17:39 น.
แม่ “น้องเอย่า” ถามผู้จัด ฟ้าผ่าเตือนแล้วหลายครั้ง ทำไมไม่สั่งหยุดแข่ง

นางณัชชา ประดับญาติ แม่ของ น้องเอย่า เอยาวรินท์ ประดับญาติ นักกอล์ฟเยาวชนวัย 15 ปี เปิดเผยว่า ก่อนลูกสาวถูกฟ้าผ่าระหว่างแข่งขันกอล์ฟที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเสียงฟ้าผ่าเกิดขึ้นหลายครั้ง แต่กรรมการยังไม่ได้แจ้งให้นักกีฬาหยุดแข่งขัน กระทั่งเกิดฟ้าผ่าดังสนั่นอีกครั้ง พร้อมฝนที่ตกหนักขึ้น จึงมีคำสั่งให้หยุดเล่นและจัดรถรับนักกีฬาออกจากสนาม ก่อนทราบว่าลูกสาวได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 นางณัชชาพร้อมครอบครัวเดินทางมายังห้องสุคติ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดต่อรับร่างน้องเอย่ากลับไปประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามที่จังหวัดชลบุรี พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 1 พฤศจิกายน

คุณแม่เล่าว่า ขณะนั้นลูกสาวกำลังลงแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่สนามบริเวณถนนองครักษ์ถึงบางน้ำเปรี้ยว หมู่ 8 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนักกีฬาต้องเดินแข่งขันไปตามหลุมต่าง ๆ ภายในสนาม

โฆษณา

กระทั่งเวลาประมาณ 15.00 น. ได้ยินเสียงฟ้าผ่าบริเวณแนวต้นสนทางด้านซ้ายของหลุมแข่งขัน ก่อนมีเสียงฟ้าผ่าตามมาอีกหลายครั้ง ท่ามกลางสภาพอากาศที่เริ่มมีฝนตก แต่ยังไม่เห็นกรรมการออกมาแจ้งให้หยุดการแข่งขัน เด็ก ๆ จึงยังคงเล่นกอล์ฟต่อไป

กำหนดพิธีฝังศพน้องเอย่า 3 พ.ย. 69
ภาพจาก : FB/Natcha Izy Samitintu

ต่อมาเกิดเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นอีกครั้งทางด้านขวา พร้อมกับฝนที่เริ่มตกหนัก กรรมการจึงออกมาแจ้งให้นักกีฬาหยุดแข่งขัน และจัดรถรับส่งผู้เข้าแข่งขันกลับไปยังจุดพัก

ระหว่างรอนักกีฬากลับจากสนาม นางณัชชาพบว่าเพื่อนร่วมก๊วนของลูกสาว 2 คนเดินทางกลับมาถึงแล้ว แต่ไม่เห็นน้องเอย่า จึงเข้าไปสอบถามว่าลูกอยู่ที่ไหน

เพื่อนร่วมก๊วนตอบว่า “น้องเอย่า นอนอยู่” ทำให้ตอนแรกเข้าใจว่าลูกสาวอาจกำลังนอนพักอยู่บริเวณซุ้มพักนักกีฬา

ไม่นานหลังจากนั้น มีคนแจ้งว่าพบนักกอล์ฟเยาวชนถูกฟ้าผ่าภายในสนาม นางณัชชาจึงรีบสอบถามว่าเด็กที่ได้รับบาดเจ็บเป็นใคร ก่อนทราบว่าเป็นลูกสาวของตนเอง จึงขอให้กรรมการช่วยพาไปยังจุดเกิดเหตุทันที

โฆษณา

เมื่อไปถึงพบว่ามีผู้เข้าช่วยเหลือกำลังปฐมพยาบาลน้องเอย่า โดยคุณแม่เล่าว่า ลูกสาวมีอาการกระตุก ก่อนหมดสติไปอีกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา

โฆษณา

แพทย์ประเมินว่าน้องเอย่าได้รับบาดเจ็บรุนแรงและมีโอกาสรอดชีวิตน้อย ขณะที่ครอบครัวเฝ้าดูแลอาการตลอดทั้งคืน พร้อมรอคุณพ่อซึ่งอยู่ที่ประเทศเมียนมาเดินทางกลับมาหาลูกสาว

กรรมการยังไม่สั่งให้หยุดแข่งแม้ฝนตกหนัก
ภาพจาก : FB/Natcha Izy Samitintu

กระทั่งช่วงเช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน คุณพ่อเดินทางมาถึงโรงพยาบาลและได้อยู่กับน้องเอย่าเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่ครอบครัวจะยืนยันการเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ด้าน นางอาภรณ์ ประดับญาติ อายุ 67 ปี คุณย่าของน้องเอย่า ให้ข้อมูลว่า หลานสาวลงแข่งขันตั้งแต่เวลาประมาณ 11.00 น. โดยก่อนเกิดเหตุในช่วงบ่าย มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นแล้ว 2 ครั้ง แต่การแข่งขันยังคงดำเนินต่อไป

คุณย่าตั้งข้อสงสัยว่า เหตุใดกรรมการจึงยังไม่แจ้งให้นักกีฬาหยุดแข่งขันตั้งแต่เกิดฟ้าผ่าในช่วงแรก และไม่ทราบว่าเป็นเพราะต้องการให้การแข่งขันเสร็จสิ้นตามกำหนดหรือไม่

โฆษณา

นางอาภรณ์เล่าว่า ฟ้าผ่าเกิดขึ้นอีกครั้งขณะที่น้องเอย่ากำลังแข่งขันอยู่บริเวณหลุมที่ 11 ส่งผลให้หลานสาวได้รับบาดเจ็บรุนแรง โดยพบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายและหมวกที่สวมใส่ได้รับความเสียหาย

โฆษณา

นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยระบุว่า ขณะเกิดเหตุไม่มีรถพยาบาลประจำอยู่ภายในสนามกอล์ฟ ทำให้ต้องรอการเคลื่อนย้ายหลานสาวออกจากสนามเพื่อส่งโรงพยาบาลเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเรื่องจำนวนครั้งที่เกิดฟ้าผ่าก่อนมีคำสั่งหยุดแข่งขัน รวมถึงระยะเวลาการช่วยเหลือและความพร้อมของรถพยาบาล เป็นคำบอกเล่าของครอบครัว ซึ่งยังต้องตรวจสอบกับผู้จัดการแข่งขันและผู้รับผิดชอบสนามกอล์ฟ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศ การสั่งหยุดแข่งขัน และขั้นตอนการนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

ก่อนหน้านี้ คุณแม่ของน้องเอย่ายังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เรียกร้องให้สนามกอล์ฟและผู้จัดการแข่งขันทุกรายการเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินให้ทันท่วงที โดยระบุว่า

“ขอให้เคสเอย่า เป็นเคสแรก และเคสสุดท้าย ที่เกิดกับนักกีฬาเยาวชนกอล์ฟ”

โฆษณา

พร้อมขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬา เพื่อไม่ให้ครอบครัวอื่นต้องเผชิญความสูญเสียในลักษณะเดียวกัน

สำหรับพิธีฝังศพน้องเอย่า ครอบครัวกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00 ถึง 10.00 น. ที่มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ บริเวณถนนสุขุมวิท พัทยากลาง จังหวัดชลบุรี

กฎการเล่นกอล์ฟกลางสายฝน
https://www.randa.org/

กฎกอล์ฟกำหนดอย่างไร หากฝนตกหรือมีฟ้าคะนองระหว่างแข่งขัน?

ตามกติกากอล์ฟสากลของ The R&A และ USGA ข้อ 5.7 การแข่งขันไม่จำเป็นต้องหยุดทันทีเมื่อมีฝนตก หากสภาพสนามยังเอื้ออำนวยต่อการแข่งขัน แต่หากฝนตกหนักจนน้ำท่วมขังหรือสภาพสนามไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาสั่งหยุดเล่นชั่วคราวได้

อย่างไรก็ตาม กรณีมีความเสี่ยงจากฟ้าผ่า นักกอล์ฟมีสิทธิหยุดเล่นด้วยตนเองได้ทันที หากมีเหตุอันสมควรเชื่อว่าอาจได้รับอันตราย โดยไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งกรรมการ แต่ต้องแจ้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ทราบโดยเร็วที่สุด ตามกติกาข้อ 5.7a

โฆษณา

ส่วนข้อ 5.7b กำหนดว่า หากคณะกรรมการประกาศหยุดแข่งขันทันทีเนื่องจากมีอันตราย เช่น ความเสี่ยงจากฟ้าผ่า นักกอล์ฟทุกคนต้องหยุดตีลูกทันที ไม่สามารถเล่นต่อเพื่อให้จบหลุมก่อน โดยคณะกรรมการต้องมีวิธีแจ้งคำสั่งหยุดแข่งขันให้ผู้เล่นรับทราบอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ กติกายังไม่ได้ให้ข้อสรุปว่าเหตุการณ์ของน้องเอย่ามีการปฏิบัติผิดขั้นตอนหรือไม่ เนื่องจากจำเป็นต้องตรวจสอบช่วงเวลาการแจ้งเตือนและคำสั่งหยุดแข่งขันจากผู้จัดงานก่อน จึงจะประเมินข้อเท็จจริงได้ครบถ้วน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 17:39 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 17:39 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4

อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลัง หนุ่มเกาหลีที่ใบหน้าเปลี่ยนไปโดยไม่ได้ศัลยกรรม จากรายการ Kim Chang Ok Show 4

ดราม่าเกาหลี หนุ่มวิศวะหน้าเปลี่ยนจนพี่จำไม่ได้ ยันไม่ได้ศัลยกรรม แฉเอาเงินไปเที่ยวบาร์

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; พูดแล้ว! สาเหตุยังไม่แจ้งความ &quot;ก๊อต อธิป&quot; ยันไม่ได้หนีไปไหน

“บุ๋ม ปนัดดา” พูดแล้ว! สาเหตุยังไม่แจ้งความ “ก๊อต อธิป” ยันไม่ได้หนีไปไหน

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4 บันเทิง

อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4

5 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลัง หนุ่มเกาหลีที่ใบหน้าเปลี่ยนไปโดยไม่ได้ศัลยกรรม จากรายการ Kim Chang Ok Show 4 ข่าวดารา

ดราม่าเกาหลี หนุ่มวิศวะหน้าเปลี่ยนจนพี่จำไม่ได้ ยันไม่ได้ศัลยกรรม แฉเอาเงินไปเที่ยวบาร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; พูดแล้ว! สาเหตุยังไม่แจ้งความ &quot;ก๊อต อธิป&quot; ยันไม่ได้หนีไปไหน บันเทิง

“บุ๋ม ปนัดดา” พูดแล้ว! สาเหตุยังไม่แจ้งความ “ก๊อต อธิป” ยันไม่ได้หนีไปไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้วกแทบพุ่ง! สาวซื้อชาเขียว ให้แฟนดูดจนหมดแก้ว ช็อกเจอจิ้งจกนอนตายทั้งตัว ข่าว

อ้วกแทบพุ่ง! สาวซื้อชาเขียว ให้แฟนดูดจนหมดแก้ว ช็อกเจอจิ้งจกนอนตายทั้งตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิปเสียง คำพูดสุดท้ายนักบินเจ็ตตกดับ 9 ศพ คาดสาเหตุ มีสิ่งผิดปกติเกาะปีก ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปเสียงสุดท้าย นักบินเจ็ตตกดับ 9 ศพ หวาดกลัวสุดขีด คาดสาเหตุมีสิ่งผิดปกติเกาะปีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ทนายเพชร ทนายคนใหม่ผู้ดูแลคดีให้ บุ๋ม ปนัดดา ดีกรีประธานสภาทนายความจ.ชลบุรี ข่าว

ประวัติ ทนายเพชร ดูแลคดีให้ บุ๋ม ปนัดดา การันตีฝีมือ ดีกรีประธานสภาทนายความจ.ชลบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ &quot;น้องเอย่า&quot; เผยกำหนดพิธีฝังศพ 3 พ.ย. ข่าวกีฬา

แม่ “น้องเอย่า” เผยกำหนดพิธีฝังศพ 3 พ.ย. วอนสนามกอล์ฟอย่าให้เกิดเหตุซ้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แห่แซว “ชวนกินปลา” ปราจีนบุรี แต่เลือกจัดประจันตคาม ถามทำไมไม่ไปพื้นที่น้ำเสีย ข่าว

แห่แซว “ชวนกินปลา” ปราจีนบุรี แต่เลือกจัดประจันตคาม ถามทำไมไม่ไปพื้นที่น้ำเสีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไปแน่! &#8220;ทนายเพชร&#8221; จ่อควง &#8220;บุ๋ม ปนัดดา&#8221; บุกแจ้งความ กองปราบฯ พรุ่งนี้เวลา 9.30 น. ข่าว

ไปแน่! “ทนายเพชร” จ่อควง “บุ๋ม ปนัดดา” บุกแจ้งความ กองปราบฯ พรุ่งนี้เวลา 9.30 น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กพิกัดรถเมล์ด่วนพิเศษ ขสมก. 24 เส้นทาง เปิด 2 พ.ย. 69 ค่าโดยสารเท่าเดิม ข่าว

เช็กพิกัดรถเมล์ด่วนพิเศษ ขสมก. 24 เส้นทาง เปิด 2 พ.ย. 69 ค่าโดยสารเท่าเดิม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; โฮหนัก! ปัดสร้างพูลวิลล่า ยันใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้าน ลั่นแจ้งความแน่ บันเทิง

“บุ๋ม ปนัดดา” โฮหนัก! ปัดสร้างพูลวิลล่า ยันใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้าน ลั่นแจ้งความแน่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทนัด! ก๊อต อธิป ยังไม่พบตำรวจคดีรุกที่ราชพัสดุ ขีดเส้น 12 พ.ย. 69 ข่าว

เทนัด! ก๊อต อธิป ยังไม่พบตำรวจคดีรุกที่ราชพัสดุ ขีดเส้น 12 พ.ย. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดค่าธรรมเนียม GP ลาซาด้า ช้อปปี้ ติ๊กต็อก ช็อปร้านค้าออนไลน์ สมัครรอบแรกถึง 15 พ.ย. เศรษฐกิจ

ลดค่าธรรมเนียม GP ลาซาด้า ช้อปปี้ ติ๊กต็อก ช็อปร้านค้าออนไลน์ สมัครรอบแรกถึง 15 พ.ย.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาคมฟุตบอลฯ สั่งสอบปมเหยียดผิว จอห์น บาจโจ้ โดนแฟนบอลเรียก &quot;ลิง&quot; กลางสนามพัทยา ข่าวกีฬา

จอห์น บาจโจ้ ยันโดนเหยียดผิวจริง ฝรั่งเรียก “ลิง” กลางสนามพัทยา สมาคมฟุตบอลฯ สั่งสอบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก๊อต อธิป ลั่น &quot;ผมลูกผู้ชายพอ พร้อมรับผิดชอบ&quot; ปมเงินมูลนิธิบุ๋ม ข่าว

ก๊อต อธิป ลั่น “ผมลูกผู้ชายพอ พร้อมรับผิดชอบ” ปมเงินมูลนิธิบุ๋ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่อแววรักร้าว? &quot;กัปตันช้าง&quot; แฟนหนุ่ม &quot;ลำไย ไหทองคำ&quot; ประกาศโสดกลางโซเชียล บันเทิง

ส่อแววรักร้าว? “กัปตันช้าง” แฟนหนุ่ม “ลำไย ไหทองคำ” ประกาศโสดกลางโซเชียล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ก๊อต อธิป&quot; แจงปม เงินบริจาคมูลนิธิฯ ยืนยัน &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ไม่รู้สร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต บันเทิง

“ก๊อต อธิป” สารภาพแล้ว เงินบริจาคมูลนิธิฯ ยัน “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่รู้สร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอวอนญาติ หยุดทิ้งพ่อแม่สูงอายุไว้โรงพยาบาล เสี่ยงติดเชื้อในปอดทรมานซ้ำ ข่าว

หมอวอนญาติ หยุดทิ้งพ่อแม่สูงอายุไว้โรงพยาบาล เสี่ยงติดเชื้อในปอดทรมานซ้ำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “บูม ธราธร” GMMTV หล่อสูง ดีกรีวิศวะ ผลงานซีรีย์เพียบ บันเทิง

ประวัติ “บูม ธราธร” GMMTV หล่อสูง ดีกรีวิศวะ ผลงานซีรีย์เพียบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบเงินหมุนเวียนมูลนิธิบุ๋มเกือบพันล้าน จับตาผลสอบ ข่าว

อึ้ง! พบเงินหมุนเวียนมูลนิธิบุ๋มเกือบพันล้าน อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน หากทำผิดจริง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงถึงฆาต! ชายวิ่งตัดหน้ารถ 100 กม./ชม. ดับคาที่ นักกฎหมายชี้คนขับอาจไม่ผิด ข่าวต่างประเทศ

ดวงถึงฆาต! ชายวิ่งตัดหน้ารถ 100 กม./ชม. ดับคาที่ นักกฎหมายชี้คนขับอาจไม่ผิด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิบุ๋ม ถูกสั่งระงับก่อสร้าง เปิดเอกสารขอสร้างบ้านแค่ 10 ตร.ม. ข่าว

มูลนิธิบุ๋ม ถูกสั่งระงับก่อสร้าง เปิดเอกสารขอสร้างบ้านแค่ 10 ตร.ม.

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องรายชื่อ คนดังวงการบันเทิง โอนบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี ของ &quot;บุุ๋ม ปนัดดา&quot; บันเทิง

ส่องรายชื่อ คนดังวงการบันเทิง โอนบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี ของ “บุ๋ม ปนัดดา”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร &#8216;ร้อยโท ปรีชา ปินตามูล&#8217; ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร ‘ร้อยโท ปรีชา ปินตามูล’ ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอ้วกแทบพุ่ง! สาวซื้อชาเขียว ให้แฟนดูดจนหมดแก้ว ช็อกเจอจิ้งจกนอนตายทั้งตัว