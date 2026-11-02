แม่ “น้องเอย่า” ถามผู้จัด ฟ้าผ่าเตือนแล้วหลายครั้ง ทำไมไม่สั่งหยุดแข่ง
นางณัชชา ประดับญาติ แม่ของ น้องเอย่า เอยาวรินท์ ประดับญาติ นักกอล์ฟเยาวชนวัย 15 ปี เปิดเผยว่า ก่อนลูกสาวถูกฟ้าผ่าระหว่างแข่งขันกอล์ฟที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเสียงฟ้าผ่าเกิดขึ้นหลายครั้ง แต่กรรมการยังไม่ได้แจ้งให้นักกีฬาหยุดแข่งขัน กระทั่งเกิดฟ้าผ่าดังสนั่นอีกครั้ง พร้อมฝนที่ตกหนักขึ้น จึงมีคำสั่งให้หยุดเล่นและจัดรถรับนักกีฬาออกจากสนาม ก่อนทราบว่าลูกสาวได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 นางณัชชาพร้อมครอบครัวเดินทางมายังห้องสุคติ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดต่อรับร่างน้องเอย่ากลับไปประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามที่จังหวัดชลบุรี พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 1 พฤศจิกายน
คุณแม่เล่าว่า ขณะนั้นลูกสาวกำลังลงแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่สนามบริเวณถนนองครักษ์ถึงบางน้ำเปรี้ยว หมู่ 8 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนักกีฬาต้องเดินแข่งขันไปตามหลุมต่าง ๆ ภายในสนาม
กระทั่งเวลาประมาณ 15.00 น. ได้ยินเสียงฟ้าผ่าบริเวณแนวต้นสนทางด้านซ้ายของหลุมแข่งขัน ก่อนมีเสียงฟ้าผ่าตามมาอีกหลายครั้ง ท่ามกลางสภาพอากาศที่เริ่มมีฝนตก แต่ยังไม่เห็นกรรมการออกมาแจ้งให้หยุดการแข่งขัน เด็ก ๆ จึงยังคงเล่นกอล์ฟต่อไป
ต่อมาเกิดเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นอีกครั้งทางด้านขวา พร้อมกับฝนที่เริ่มตกหนัก กรรมการจึงออกมาแจ้งให้นักกีฬาหยุดแข่งขัน และจัดรถรับส่งผู้เข้าแข่งขันกลับไปยังจุดพัก
ระหว่างรอนักกีฬากลับจากสนาม นางณัชชาพบว่าเพื่อนร่วมก๊วนของลูกสาว 2 คนเดินทางกลับมาถึงแล้ว แต่ไม่เห็นน้องเอย่า จึงเข้าไปสอบถามว่าลูกอยู่ที่ไหน
เพื่อนร่วมก๊วนตอบว่า “น้องเอย่า นอนอยู่” ทำให้ตอนแรกเข้าใจว่าลูกสาวอาจกำลังนอนพักอยู่บริเวณซุ้มพักนักกีฬา
ไม่นานหลังจากนั้น มีคนแจ้งว่าพบนักกอล์ฟเยาวชนถูกฟ้าผ่าภายในสนาม นางณัชชาจึงรีบสอบถามว่าเด็กที่ได้รับบาดเจ็บเป็นใคร ก่อนทราบว่าเป็นลูกสาวของตนเอง จึงขอให้กรรมการช่วยพาไปยังจุดเกิดเหตุทันที
เมื่อไปถึงพบว่ามีผู้เข้าช่วยเหลือกำลังปฐมพยาบาลน้องเอย่า โดยคุณแม่เล่าว่า ลูกสาวมีอาการกระตุก ก่อนหมดสติไปอีกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
แพทย์ประเมินว่าน้องเอย่าได้รับบาดเจ็บรุนแรงและมีโอกาสรอดชีวิตน้อย ขณะที่ครอบครัวเฝ้าดูแลอาการตลอดทั้งคืน พร้อมรอคุณพ่อซึ่งอยู่ที่ประเทศเมียนมาเดินทางกลับมาหาลูกสาว
กระทั่งช่วงเช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน คุณพ่อเดินทางมาถึงโรงพยาบาลและได้อยู่กับน้องเอย่าเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่ครอบครัวจะยืนยันการเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ด้าน นางอาภรณ์ ประดับญาติ อายุ 67 ปี คุณย่าของน้องเอย่า ให้ข้อมูลว่า หลานสาวลงแข่งขันตั้งแต่เวลาประมาณ 11.00 น. โดยก่อนเกิดเหตุในช่วงบ่าย มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นแล้ว 2 ครั้ง แต่การแข่งขันยังคงดำเนินต่อไป
คุณย่าตั้งข้อสงสัยว่า เหตุใดกรรมการจึงยังไม่แจ้งให้นักกีฬาหยุดแข่งขันตั้งแต่เกิดฟ้าผ่าในช่วงแรก และไม่ทราบว่าเป็นเพราะต้องการให้การแข่งขันเสร็จสิ้นตามกำหนดหรือไม่
นางอาภรณ์เล่าว่า ฟ้าผ่าเกิดขึ้นอีกครั้งขณะที่น้องเอย่ากำลังแข่งขันอยู่บริเวณหลุมที่ 11 ส่งผลให้หลานสาวได้รับบาดเจ็บรุนแรง โดยพบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายและหมวกที่สวมใส่ได้รับความเสียหาย
นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยระบุว่า ขณะเกิดเหตุไม่มีรถพยาบาลประจำอยู่ภายในสนามกอล์ฟ ทำให้ต้องรอการเคลื่อนย้ายหลานสาวออกจากสนามเพื่อส่งโรงพยาบาลเป็นเวลานาน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเรื่องจำนวนครั้งที่เกิดฟ้าผ่าก่อนมีคำสั่งหยุดแข่งขัน รวมถึงระยะเวลาการช่วยเหลือและความพร้อมของรถพยาบาล เป็นคำบอกเล่าของครอบครัว ซึ่งยังต้องตรวจสอบกับผู้จัดการแข่งขันและผู้รับผิดชอบสนามกอล์ฟ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศ การสั่งหยุดแข่งขัน และขั้นตอนการนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ก่อนหน้านี้ คุณแม่ของน้องเอย่ายังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เรียกร้องให้สนามกอล์ฟและผู้จัดการแข่งขันทุกรายการเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินให้ทันท่วงที โดยระบุว่า
“ขอให้เคสเอย่า เป็นเคสแรก และเคสสุดท้าย ที่เกิดกับนักกีฬาเยาวชนกอล์ฟ”
พร้อมขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬา เพื่อไม่ให้ครอบครัวอื่นต้องเผชิญความสูญเสียในลักษณะเดียวกัน
สำหรับพิธีฝังศพน้องเอย่า ครอบครัวกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00 ถึง 10.00 น. ที่มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ บริเวณถนนสุขุมวิท พัทยากลาง จังหวัดชลบุรี
กฎกอล์ฟกำหนดอย่างไร หากฝนตกหรือมีฟ้าคะนองระหว่างแข่งขัน?
ตามกติกากอล์ฟสากลของ The R&A และ USGA ข้อ 5.7 การแข่งขันไม่จำเป็นต้องหยุดทันทีเมื่อมีฝนตก หากสภาพสนามยังเอื้ออำนวยต่อการแข่งขัน แต่หากฝนตกหนักจนน้ำท่วมขังหรือสภาพสนามไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาสั่งหยุดเล่นชั่วคราวได้
อย่างไรก็ตาม กรณีมีความเสี่ยงจากฟ้าผ่า นักกอล์ฟมีสิทธิหยุดเล่นด้วยตนเองได้ทันที หากมีเหตุอันสมควรเชื่อว่าอาจได้รับอันตราย โดยไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งกรรมการ แต่ต้องแจ้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ทราบโดยเร็วที่สุด ตามกติกาข้อ 5.7a
ส่วนข้อ 5.7b กำหนดว่า หากคณะกรรมการประกาศหยุดแข่งขันทันทีเนื่องจากมีอันตราย เช่น ความเสี่ยงจากฟ้าผ่า นักกอล์ฟทุกคนต้องหยุดตีลูกทันที ไม่สามารถเล่นต่อเพื่อให้จบหลุมก่อน โดยคณะกรรมการต้องมีวิธีแจ้งคำสั่งหยุดแข่งขันให้ผู้เล่นรับทราบอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ กติกายังไม่ได้ให้ข้อสรุปว่าเหตุการณ์ของน้องเอย่ามีการปฏิบัติผิดขั้นตอนหรือไม่ เนื่องจากจำเป็นต้องตรวจสอบช่วงเวลาการแจ้งเตือนและคำสั่งหยุดแข่งขันจากผู้จัดงานก่อน จึงจะประเมินข้อเท็จจริงได้ครบถ้วน
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