เปิดคลิปเสียงสุดท้าย นักบินเจ็ตตกดับ 9 ศพ หวาดกลัวสุดขีด คาดสาเหตุมีสิ่งผิดปกติเกาะปีก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 17:01 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 17:12 น.
เปิดคลิปเสียง คำพูดสุดท้ายนักบินเจ็ตตกดับ 9 ศพ คาดสาเหตุ มีสิ่งผิดปกติเกาะปีก
ภาพจาก : X

เปิดบันทึกเสียงวิทยุการบิน Learjet 60 ก่อนตกในรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ เสียชีวิตยกลำ 9 คน นักบินส่งสัญญาณ Mayday พร้อมข้อความสุดท้าย หลังเครื่องดิ่งลงด้วยความเร็วสูง

“เราไม่เหลือเวลาแล้ว” (We’re out of time) เป็นข้อความสุดท้ายที่ได้ยินจากห้องนักบินของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Learjet 60 ก่อนดิ่งกระแทกพื้นในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด 9 คน

บันทึกเสียงการติดต่อกับหอบังคับการบินเผยว่า นักบินพยายามควบคุมเครื่องที่กำลังสูญเสียระดับความสูงอย่างรวดเร็ว หลังรายงานว่าเผชิญสภาพอากาศปั่นป่วนและมีน้ำแข็งเกาะเครื่องบิน

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บันทึกเสียงจากระบบควบคุมการจราจรทางอากาศของไมอามี ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ LiveATC.net แสดงให้เห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของเที่ยวบิน เริ่มจากลูกเรือรายงานว่าพบความปั่นป่วนของอากาศระดับปานกลาง และมีน้ำแข็งเกาะเครื่องบินเล็กน้อย แต่ยังสามารถรับมือได้

หลังจากนั้นนักบินแจ้งว่าเครื่องบินกำลังเผชิญฝนระหว่างเส้นทาง และขออนุญาตเพิ่มระดับความสูงจาก 35,000 ฟุต เป็น 37,000 ฟุต เพื่อหาสภาพอากาศที่เหมาะสมกว่า

ทว่าไม่นานหลังได้รับอนุญาต เครื่องบินกลับเริ่มลดระดับอย่างรวดเร็ว นักบินจึงส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน “Mayday, Mayday” พร้อมรายงานว่าเครื่องกำลังดิ่งลงด้วยอัตรา 10,000 ฟุตต่อนาที

ไฟไหม้กลางเมือง เครื่องบินส่วนตัวตก
ภาพจาก : X

สถานการณ์เลวร้ายลงภายในเวลาไม่กี่วินาที เมื่อมีการแจ้งว่าเครื่องบินกำลังใช้ความเร็วเกินขีดจำกัด และอัตราการลดระดับเพิ่มเป็น 20,000 ฟุตต่อนาที ก่อนมีเสียงจากห้องนักบินเตือนว่า “เรากำลังจะชนพื้น” (We’re going to crash into the ground)

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เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศพยายามติดต่อกลับ โดยเรียกขานเครื่องบินและบอกว่ายังรับฟังอยู่ พร้อมขอให้ลูกเรือพูดคุยเพื่อหาทางช่วยเหลือ

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เสียงตอบกลับจากห้องนักบินระบุว่า เครื่องกำลังลดระดับด้วยอัตรา 22,000 ฟุตต่อนาที และเอียงทำมุมถึง 60 องศา ก่อนมีเสียงตะโกนให้มองออกไปด้านนอก ตามด้วยประโยคสุดท้ายว่า “เราไม่เหลือเวลาแล้ว”

Reuters ระบุว่า ข้อความสุดท้ายเกิดขึ้นประมาณ 35 วินาทีหลังนักบินส่งสัญญาณ Mayday ครั้งแรก จากนั้นการติดต่อกับเครื่องบินก็สิ้นสุดลง

สำหรับเครื่องบินที่ประสบอุบัติเหตุเป็นเครื่องบินเจ็ตธุรกิจ Learjet 60 หมายเลขทะเบียน N722BD ผลิตในปี 2547 ออกเดินทางจากสนามบินออสตินเบิร์กสตรอม รัฐเท็กซัส มุ่งหน้าไปยังสนามบินนอร์ทเอลิวเธอรา ประเทศบาฮามาส

เว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน Flightradar24 เปิดเผยว่า เครื่องบินเริ่มลดระดับจากความสูง 35,000 ฟุต ก่อนขอไต่ระดับขึ้นอีกครั้ง แต่เมื่อเวลาประมาณ 12.48 น. ตามเวลาท้องถิ่น เครื่องกลับเข้าสู่การดิ่งลงอย่างรุนแรงพร้อมเลี้ยวไปทางขวา

ข้อมูลจากระบบติดตามเที่ยวบินพบว่า อัตราการลดระดับสูงสุดเกิน 32,000 ฟุตต่อนาที โดยตำแหน่งสุดท้ายที่ได้รับสัญญาณอยู่ที่ความสูง 8,750 ฟุต เมื่อเวลา 12.49 น. ก่อนเครื่องบินตกในเวลาประมาณ 12.50 น.

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เครื่องบินส่วนตัวตกกลางเมือง
ภาพจาก : X

เครื่องบินพุ่งกระแทกพื้นบริเวณริมถนนมิลิทารีเทรล (Military Trail) ใกล้ชุมชนบ้านพักเคลื่อนที่ในเมืองกรีนเอเคอร์ส เขตปาล์มบีชเคาน์ตี รัฐฟลอริดา

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ภาพจากกล้องหน้ารถยนต์บันทึกช่วงที่เครื่องบินดิ่งลงมาในลักษณะเกือบตั้งฉากกับพื้น ก่อนเกิดการระเบิดและไฟลุกไหม้ แรงกระแทกทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่และมีเศษซากเครื่องบินกระจายไปทั่วบริเวณ

ฌอน ดัฟฟี (Sean Duffy) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ ยืนยันว่า ผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องทั้งหมด 9 คนเสียชีวิต ส่วนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บบนพื้นดิน

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนประมาณ 600 คนออกจากชุมชนใกล้เคียง พร้อมปิดถนนทั้งสองทิศทาง เพื่อให้หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่สอบสวนเข้าตรวจสอบพื้นที่

สำหรับสาเหตุที่อาจทำให้เครื่องบินตก ข้อมูลเบื้องต้นทำให้ผู้เชี่ยวชาญจับตาสภาพอากาศรุนแรง โดยเฉพาะพายุฝนฟ้าคะนอง กระแสลมปั่นป่วน และน้ำแข็งที่เกาะเครื่องบินระหว่างบิน

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แมทธิว คัปปุชชี (Matthew Cappucci) นักอุตุนิยมวิทยาของ MyRadar วิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์อากาศและเส้นทางการบิน พบว่าในช่วงเวลาประมาณ 12.47 ถึง 12.48 น. เครื่องบินบินผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองกำลังก่อตัวอย่างรวดเร็ว ทางตะวันตกของเขตปาล์มบีช

ข้อมูลเรดาร์แสดงให้เห็นว่า ยอดกลุ่มเมฆพายุเพิ่มความสูงจากต่ำกว่า 33,000 ฟุต เป็นประมาณ 48,300 ฟุต ภายในเวลาเพียง 20 นาที ซึ่งบ่งชี้ว่ามีกระแสลมพัดขึ้นอย่างรุนแรงภายในกลุ่มเมฆ

สภาพอากาศลักษณะนี้อาจทำให้เครื่องบินเผชิญแรงลมปั่นป่วนอย่างหนัก และมีโอกาสเกิดน้ำแข็งเกาะพื้นผิวเครื่องบิน แม้จะบินอยู่ในระดับความสูงที่มีอุณหภูมิต่ำมากก็ตาม

โดยทั่วไป น้ำแข็งที่สะสมบนปีกหรือพื้นผิวควบคุมการบินอาจรบกวนการไหลของอากาศ ทำให้ประสิทธิภาพการสร้างแรงยกลดลง และส่งผลต่อความสามารถในการควบคุมเครื่องบิน ขณะที่กระแสลมรุนแรงภายในพายุอาจทำให้เครื่องบินรักษาระดับความสูงได้ยากขึ้น

คัปปุชชีประเมินว่า สภาพอากาศน่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าน้ำแข็งเกาะเครื่องบินเป็นสาเหตุโดยตรง หรือมีความเสียหายต่อโครงสร้างและระบบควบคุมการบินเกิดขึ้นร่วมด้วยหรือไม่

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ขณะเดียวกัน ข้อมูลการบินที่แสดงการลดระดับด้วยความเร็วสูงมาก ยังทำให้ต้องตรวจสอบว่าเครื่องบินสูญเสียการควบคุมได้อย่างไร รวมถึงสภาพโครงสร้างเครื่องบินและการตอบสนองของนักบินในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉิน

ล่าสุด คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ (NTSB) รับหน้าที่สอบสวนหาสาเหตุ โดยมีสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) ร่วมสนับสนุนการตรวจสอบ

NTSB ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานและตรวจสอบซากเครื่องบิน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลการบิน สภาพอากาศ และปัจจัยอื่นที่อาจทำให้เครื่องบินสูญเสียการควบคุม

ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าเครื่องบินตกเพราะพายุ น้ำแข็งเกาะ หรือระบบเครื่องบินขัดข้อง โดยต้องรอผลการสอบสวนของ NTSB ก่อนจึงจะสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้

ฟังคลิปเสียง วินาทีเจ็ตตกฟลอริดาดับ 9 ศพ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 17:01 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 17:12 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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