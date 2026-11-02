อ้วกแทบพุ่ง! สาวซื้อชาเขียว ให้แฟนดูดจนหมดแก้ว ช็อกเจอจิ้งจกนอนตายทั้งตัว
อ้วกแทบพุ่ง! สาวซื้อชาเขียว ให้แฟนดูดจนหมดแก้ว ช็อกเจอจิ้งจกนอนตายทั้งตัว ทำเอาหลอนจนกินข้าวไม่ลง คาดมาจากน้ำแข็ง
เป็นภาพที่ชวนสะอิดสะเอียน เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ผ่านกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค โดยเป็นภาพจิ้งจกนอนตายอยู่ก้นแก้วชาเขียวที่ดูดจนหมดแล้ว พร้อมระบุข้อความว่า
“ขออภัยในภาพชวนอ้วกนะคะ ซื้อน้ำให้แฟนดูดจนหมดแก้ว ไม่คิดว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ ตอนนี้สภาพจิตแย่มาก หลอนมาก ร้านน้ำร้านประจำ ดูดจนหมดแก้วแล้วหางโผล่ มาเป็นตัวเลย”
จากโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก บางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าแม่ค้ามองไม่เห็นจิ้งจกได้อย่างไร เจ้าของโพสต์จึงเข้ามาตอบกลับว่า “น่าจะอยู่ในน้ำแข็งค่ะ พอดีหนูสั่งไว้แล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นแล้วเดินกลับมาเอาไม่ได้ดูตอนเข้าชงด้วย” พร้อมระบุเพิ่มเติมว่าจะลองไปแจ้งทางร้านหลังเลิกงาน เพราะตอนนี้รู้สึกรับไม่ไหวและทานข้าวเที่ยงไม่ได้
ขณะเดียวกัน มีสมาชิกกลุ่มเข้ามาแชร์ประสบการณ์สุดสยองที่คล้ายกันว่า “อันนี้มาเป็นตัว ส่วนของเราน้ำปั่น ปั่นมาทั้งตัวจนแหลกละเอียด รู้อีกที ดูดหางมัน เลยเอาไปกรองง สภาพจิตใจโคตรแย่ อ้วกแตก ร้องไห้ จิตตกมาก เพราะท้อง 5 เดือนด้วย”
นอกจากนี้ ยังมีคอมเมนต์แสดงความรู้สึกต่อภาพดังกล่าวอีกมากมาย อาทิ “เคยเจอเหมือนกัน ดีนะไม่ปั่น” , “พะอืดพะอมเลยย เคสหน้ากลัวมากก กลัวเจอ” , “เราเห็นผ่านภาพ จะอ๊วกแทน” , “แค่ดูยังหลอนแล้ว”
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